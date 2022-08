Abstimmungen FDP Kanton Luzern fasst Parolen – und nominiert Damian Müller für die Ständeratswahlen Die FDP Kanton Luzern haben an der Delegiertenversammlung Position zu den kommenden Vorlagen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene bezogen. Unbestritten war die Nomination von Damian Müller für den Ständerat. 24.08.2022, 22.25 Uhr

Die FDP Kanton Luzern sprach unter anderem die Unterstützung über 400'000 Franken für den Kasernenneubau der Schweizergarde aus. Bild: Alessandro Di Meo / EPA ANSA

Die über 200 anwesenden Delegierten und Gäste der FDP Kanton Luzern haben sich am Mittwochabend in Hitzkirch getroffen. Dabei wurden auch die Parolen für die kommenden Abstimmungen gefasst. Die kantonale FDP sagt gemäss eigener Mitteilung Ja zur Abstimmung über die Unterstützung von 400'000 Franken für den Kasernenneubau der Schweizergarde durch den Kanton (115 Ja- zu 65 Nein-Stimmen). Zwei Personen haben sich enthalten. An der Versammlung wurde die «enge Verbindung» des Kantons Luzern mit der Schweizergarde betont. Bereits die FDP-Kantonsratsfraktion hat ihre Unterstützung für die Vorlage signalisiert.