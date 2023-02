Kanton Luzern bietet Sportlager für übergewichtige Jugendliche an

Adipositas Sportlager soll übergewichtige Jugendliche zu Bewegung animieren Der Kanton Luzern führt in den Osterferien gemeinsam mit dem Adipositaszentrum Zentralschweiz ein Sportcamp für Jugendliche mit Übergewicht durch. 08.02.2023, 13.52 Uhr

Das «Hipfit-Camp», das von der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport sowie dem Adipositaszentrum Zentralschweiz organisiert wird, soll die Teilnehmenden zu mehr Bewegung animieren und sie sensibilisieren, sich ausgewogen zu ernähren. Die Jugendlichen kochen täglich gemeinsam mit einem Ernährungsberatungsteam. Die positiven Lagererlebnisse sollen helfen, ein besseres Körperbewusstsein zu schaffen und Anregungen für einen aktiven Alltag zu erhalten, heisst es in einer Mitteilung.

In den Osterferien führt der Kanton Luzern das «Hipfit-Camp» durch. Es richtet sich an Jugendliche mit Übergewicht. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das Sportlager findet in den Osterferien vom 15. bis zum 20. April in Elm im Kanton Glarus statt. Es richtet sich an übergewichtige Jugendliche der Jahrgänge 2007 bis 2013. Interessierte können sich ab sofort unter www.sport.lu.ch/sportlager anmelden. (rbi)