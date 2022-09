«Administrative Unkorrektheiten» Reiden hat Gelder an Sozialhilfeempfänger nicht ausbezahlt Die Gemeinde Reiden ist bei Archivierungsarbeiten auf Sozialhilfekonti mit Geldern gestossen, die nicht ausbezahlt wurden. Es betrifft insgesamt 66 Fälle und rund 160'000 Franken. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.55 Uhr

Es ist eine Mitteilung der Gemeinde Reiden, die aufhorchen lässt: Bei Archivierungsarbeiten im Januar 2020 wurde festgestellt, dass auf diversen Konti noch Gelder lagen, die eigentlich nicht der Gemeinde gehören. Die Gemeinde habe sofort Abklärungen machen lassen. Diese hätten ergeben, dass es sich um Konti handelt, welche die Gemeinde für die Abwicklung von Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe eröffnet hatte.

Blick auf die Gemeinde Reiden. Bild: Jakob Ineichen

Wie Gemeindepräsident Hans Kunz auf Anfrage erklärt, sei die Situation sehr komplex. Er führt aus: «Die Konti wurden zwischen 1998 und 2015 für Empfänger der Sozialhilfe eröffnet und betreffen 66 Fälle. Die Gemeinde hat für diese Empfänger Gelder erhalten wie teilweise Prämienverbilligungen, die aber aufgrund verschiedener Umstände nicht ausbezahlt wurden – mitunter wegen Wegzug oder Ablösung der Sozialhilfe.»

Fehlerhafte Beurteilungen und administrative Unkorrektheiten

Die Höhe der jeweiligen Beträge sei sehr unterschiedlich und liege zwischen zehn und 15’000 Franken. Insgesamt betreffe es rund 160’000 Franken, die nicht weitergeleitet wurden. Das Geld sei in die Gemeinderechnung eingeflossen und auf den entsprechenden Konten verbucht worden, so Kunz.

Doch wie konnte so etwas passieren? Und warum ist dieser Fehler niemandem aufgefallen? Dazu schreibt der Gemeinderat in der Mitteilung: Die Untersuchung habe gezeigt, dass «fehlerhafte Beurteilungen» sowie «administrative Unkorrektheiten» durch die damals zuständigen Behörden und Verwaltungsstellen die Ursache für die fehlenden Auszahlungen bildeten.

Hans Kunz kann dies nicht weiter ausführen, denn: «Einzelne Fälle sind bereits über 20 Jahre alt. Damals gab es noch keine elektronische Datenverarbeitung und es betrifft verschiedene Personen, die die Fälle damals bearbeitet haben.» Auch ein Sozialhilfefachmann habe den Sachverhalt nicht genau aufklären können, so Kunz. Der Gemeindepräsident schliesst jedoch aus, dass unlautere Absichten – zum Beispiel, dass sich jemand unerlaubt bereichert hätte – dahinterstecken:

«Es gibt eindeutige Anzeichen, dass die Gelder falsch gebucht wurden. Sie wurden nicht an jemanden weitergeleitet.»

Als der Fehler aufgefallen war, seien die Controlling-Kommission und die Revisionsstellen – die frühere und die heutige – informiert und die Aufarbeitung der Fälle in Angriff genommen worden. Nun sei dieser Prozess abgeschlossen. Der Gemeinderat werde in Absprache mit den kantonalen Behörden die Rückzahlung aller Guthaben an die Begünstigten veranlassen, heisst es weiter. Wo dies nicht mehr möglich ist, werde das Geld im Sinn des kantonalen Sozialhilfegesetzes karitativen Zwecken zugeführt.

Dabei verzichte man auf die Geltendmachung einer möglichen Verjährung und Verwirkung. «Bereits wurde eine erste Tranche von 34 Personen angeschrieben und der Sachverhalt erklärt. Die restlichen Fälle werden wir bis spätestens Ende Jahr informieren», so Kunz. Zu den Begünstigten gehören auch der Kanton Luzern sowie die Ausgleichskasse. Weitere Gelder gehen an andere Kantone oder an Private.

Mitarbeitende wurden sensibilisiert

Damit ein solcher Fehler nicht mehr passiert, habe man Sofortmassnahmen ergriffen und die Software angepasst, so Kunz. Zudem seien die Mitarbeitenden für das Thema sensibilisiert worden, damit die Konti in Zukunft besser kontrolliert werden.

Bereits an der Gemeindeversammlung am 26. Juni hatte der Gemeinderat auf den Fehler aufmerksam gemacht, wie der «Willisauer Bote» und das «Zofinger Tagblatt» berichteten. Er verwies damals für die Details auf die kommende GV vom 14. September. «Da waren wir noch in der Aufarbeitungsphase. Jetzt sind wir schneller vorwärtsgekommen, als erwartet. Wir wollten die Kommunikation nicht unnötig hinauszögern», sagt Kunz. Für Diskussionen dürfte der Fall an der GV trotzdem sorgen.

