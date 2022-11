Adventszeit Von Christbaumschmuck über Limoncello bis Unterwäsche: Das sind die Luzerner Weihnachtsmärkte Die Planungen laufen auf Hochtouren und schon bald empfangen die Weihnachtsmärkte im Kanton Besucherinnen und Besucher. Das Angebot ist gross und divers. Silvana Gugolz Jetzt kommentieren 16.11.2022, 16.57 Uhr

Während Weihnachten für viele erst mit Eintreffen der kalten Temperaturen und dunklen Abenden zum Thema werden, befinden sich die Organisatoren der Weihnachtsmärkte teilweise bereits seit Monaten inmitten der Planung. Oder wie es Tobias Thut, Marketingchef bei den Pilatusbahnen, formuliert: «Wenn andere an den Strand gehen, beschäftigen wir uns schon mit dem Weihnachtsmarkt.»

Nach zwei Jahren Pause findet der Christkindli-Märt in Willisau wieder statt. Hier eine Aufnahme von 2019. Bild: Philipp Schmidli

«Nach dem Markt ist vor dem Markt»

Im Juni bereits beginnen die Vorbereitungen für den höchstgelegenen Weihnachtsmarkt Europas auf dem Pilatus. Der Nachteil an dieser ausserordentlichen Lage sei die Logistik, so Thut. Alle Produkte müssen zunächst den Weg auf den Gipfel finden. 40 Stände mit je vier bis acht Kisten – das macht im aufwendigsten Fall 320 weihnachtlich gefüllte Pakete. Gut für die Aussteller: Nachdem sie ihr Material an der Talstation abgegeben haben, kümmern sich die Pilatusbahnen um den Transport.

Nadya Bannwart-Meyer führt das Sekretariat des neu gegründeten Vereins, der den Christkindli-Märt in Willisau organisiert. «Nach dem Markt ist vor dem Markt», sagt sie. Ihre Aufgaben beanspruchen ein Pensum von 20 bis 30 Prozent, und zwar während des ganzen Jahres. Dankesbriefe schreiben, Bewilligungen einholen, Aussteller anschreiben. Zudem wird im Sommer abgerechnet.

Ein grosser Aufwand für den Markt im Luzerner Hinterland, der vor der Pandemie 10'000 Besucherinnen und Besucher pro Tag anzog. Dass der Aufwand in einem guten Verhältnis zum Ergebnis steht, ist den Organisatoren wichtig. Wären die Umstände – Stichwort Strommangellage und Pandemie – dem Motto «märchenhaft» im Weg gestanden, hätte man auf die Durchführung verzichtet, so Bannwart-Meyer.

Abwechslung, aber nicht zu viel

Von 125 Ausstellern in Willisau sind in diesem Jahr zirka 40 zum ersten Mal dabei. Eine Zahl, die weniger auf die Strategie der Organisatorinnen zurückzuführen ist als vielmehr auf zwei Jahre pandemiebedingte Pause, in welcher ein Teil der Aussteller abgesprungen ist oder Konkurs anmelden musste. Üblicherweise gibt es pro Jahr sechs bis zehn neue Stände. Dass sich das Angebot nicht stark verändere, entspreche einem Bedürfnis. «Wir stellen fest, dass viele Besucherinnen und Besucher jedes Jahr dieselben Stände suchen», sagt Bannwart-Meyer.

Etwas anders tönt es bei Tobias Thut vom Weihnachtsmarkt auf dem Pilatus. Gewisse Aussteller seien immer mit dabei, aber: «Wir versuchen, jedes Jahr neue Impulse zu geben. Viele Gäste haben den Anlass fix in ihrem Kalender, die sollen zwischendurch auch mal überraschende und neue Stände sehen.»

Der Christkindlimärt auf dem Pilatus besticht durch seine einzigartige Lage. Bild: PD / Pilatusbahnen

Auch Annelies Wenger, Ok-Präsidentin des Weihnachtsmarktes in Rothenburg, sieht das pragmatisch. Das Sortiment ändere immer ein wenig, aber viele ortsansässige Aussteller würden auch regelmässig dabei sein wollen. Offensichtlich komme das Sortiment – viel Handgemachtes – an, sonst würde sich die Teilnahme nicht lohnen.

Weihnachtsmarkt ist nicht gleich Weihnachtsmarkt

Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art ist Hallen-lujah im Neubad. Nicht nur das spezielle Ambiente im ausgedienten Hallenbad trage zu dieser Bezeichnung bei. Die meisten Produkte seien in Hand- und Heimarbeit gefertigt, so Organisatorin Ritta Galliker. Man wolle kreativen Personen, deren Produkte noch nicht mit einem Label versehen in einem Geschäft stehen, die Möglichkeit geben, sich einem grösseren Publikum zu präsentieren.

Dasselbe Konzept verfolgt der Bazar Pazzo im «Bourbaki» in Luzern, auf dem gemäss Flyer «Schönes und Schräges» zu finden ist. Wie schräg es dann wirklich ist, sei natürlich Ansichtssache, meint Organisatorin Vera Kottucz. Ausstellen sollen Menschen, die gerne in ihrem Kunsthandwerk experimentieren und Neues ausprobieren. Ziel sei es, jedes Jahr zehn neuen Personen eine Plattform zu bieten.

Dass es nicht immer das traditionelle Konzept sein muss, zeigt auch das Beispiel der Bruchweihnachten in Luzern. Ein Quartieranlass, der inzwischen über das Bruchquartier hinaus bekannt ist, wie Mitorganisatorin Yvonne Portmann sagt. Eingekauft, gegessen, getrunken und spaziert wird in und zwischen den Läden und Ateliers. «Der Veranstaltungsort ist weitläufiger, grossräumiger und man steht nicht Schulter an Schulter», so Portmann. Offensichtlich findet auch diese Art von Weihnachtsmarkt ihr Publikum – die Bruchweihnachten finden dieses Jahr bereits zum 11. Mal statt.

Die Bruchweihnachten laden ein zum Spazieren zwischen den verschiedenen Geschäften. Bild: PD

Die Weihnachtsmärkte im Kanton Luzern in der Übersicht

Über den ganzen Kanton verteilt, finden im November und Dezember Weihnachtsmärkte statt. Die Liste ist alphabetisch nach Gemeinden geordnet.

