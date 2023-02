Ärztegesellschaft Urgesteine der Luzerner Gesundheitspolitik: «Alles müsste auf die Patienten ausgerichtet sein, nicht auf die Ökonomie» Aldo Kramis und Daniel Stäuble haben bis vor kurzem die Luzerner Ärztegesellschaft geleitet. Sie erklären, warum die Gesundheitsversorgung permanent im Krisenmodus ist und was passieren müsste, um die Probleme zu lösen. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.30 Uhr

Aldo Kramis (links) und Daniel Stäuble in ihrem Büro der Ärztegesellschaft Luzern beim Schwanenplatz. Dominik Wunderli (Luzern, 18.01.2023)

«Man müsste mal ein leeres Papier nehmen und die Patientenwege von Grund auf neu überdenken.» Zu dem Schluss kommen Aldo Kramis und Daniel Stäuble. Sie haben vor kurzem ihr Co-Präsidium der Luzerner Ärztegesellschaft abgegeben. Beide befassen sich seit Jahrzehnten mit der Gesundheitspolitik und bleiben auch nach der Amtsübergabe im Vorstand der Ärztegesellschaft aktiv.

Sie beobachten die aktuellen Probleme im Gesundheitswesen sowohl aus der Perspektive der Politik als auch im eigenen Berufsalltag: Kramis ist Hausarzt in Emmenbrücke und erlebt Zeitdruck und Fachkräftemangel hautnah. Zum Interviewtermin kommt er zu spät, weil er mit einem Patienten noch ein psychologisches Notfallgespräch führen musste. «Es ist praktisch unmöglich, einen Therapieplatz zu finden im Moment, dann müssen wir es halt selbst machen. Darunter leiden schliesslich die Patienten.»

Auch Stäuble beobachtet im Alltag, wo es brennt: «Am Luzerner Kantonsspital musste letztens eine ganze Operationseinheit temporär geschlossen werden, weil es zu wenig Anästhesisten hat.» Er ist Handchirurg und führt eine eigene Praxis in Sursee. Dort arbeitet er eng mit dem Spital zusammen, das die Räumlichkeiten für kleinere ambulante Eingriffe nutzt.

Ökonomie oder Patientenwohl

In der Debatte um das Gesundheitswesen steht das Geld im Zentrum. Während von links immer wieder die Forderung nach mehr Investitionen in die Bildung und bessere Bezahlung für die Pflegefachleute kommt, wehren sich die Bürgerlichen dagegen, um eine «Kostenexplosion» zu verhindern. Auch Kramis und Stäuble beobachten, dass die Ökonomie zunehmend im Zentrum steht. Das sei die falsche Richtung: «Alles müsste auf die Patienten ausgerichtet sein, nicht auf die Ökonomie.»

Mit dem Vorschlag des Bundesrats, ein Globalbudget einzuführen, wird der Fokus auf die Ökonomie verfestigt. Die nationale wie auch die Luzerner Ärztegesellschaft bekämpfen diese Neuerung vehement. «In anderen Ländern sehen wir, wie die Fachleute auf die Strasse gehen, weil sie ihre Patienten nicht versorgen können. Die Rationierung, die wir da sehen, ist ganz schlecht», erklärt Stäuble den Widerstand. Möglichkeiten zum Sparen gebe es ohne Globalbudget zur Genüge. «Etwa eine einheitliche Finanzierung von ambulant und stationär oder ‹Shared Decision Making›, bei dem der Patient vermehrt in die Entscheidung einbezogen wird, was er braucht.»

Künstlicher Mangel mit Numerus clausus

Das Thema Ärztemangel ist in den vergangenen Monaten vor lauter Fachkräftemangel in allen anderen Gesundheitsbereichen untergegangen. Das liegt laut Kramis vor allem am Fokus auf die Spitalversorgung in der Politik – «dort spürt man auch den Fachkräftemangel am direktesten.» Es gebe aber keinen Grund, die Bedürfnisse der Berufsgruppen gegeneinander auszuspielen. «Wir brauchen uns ja gegenseitig», betont Stäuble.

Trotzdem: Der Mangel an Ärzten und Ärztinnen werde massiv unterschätzt, ist sich Kramis sicher. Momentan funktioniere es «gerade noch so». Aber insbesondere bei den Hausärzten ist für ihn offensichtlich, dass dies nicht mehr lange der Fall sein wird. «Es läuft noch, weil die alte Generation über die Pension hinaus weiter arbeitet. Sie tun das nicht, weil sie den Job so sehr lieben, sondern weil sie sich gegenüber ihren Patienten verantwortlich fühlen.» Auch er wird bald 67 Jahre alt und ist noch im Beruf.

Warum stehen wir vor dieser Zeitbombe? «Es gibt schlicht zu wenig junge Ärztinnen und Ärzte, um den Bedarf zu decken, weil die meisten nicht mehr 100 Prozent arbeiten», sagt Kramis. «Wir sind mit dem Numerus clausus, also mit der künstlichen Knappheit beim Medizinstudium, überhaupt nicht glücklich», erklärt auch Stäuble. Heute erhalte man auf ein Stelleninserat oft nur eine einzige Bewerbung und sei dann gezwungen, diese Person zu nehmen.

«Guido Graf tut, was er kann»

Dass in der Gesundheitsversorgung im Moment vieles nicht ganz so läuft, wie es sollte, ist offensichtlich. Immer wieder stellt sich dabei die Frage, wo es genau stockt und wer verantwortlich ist. Ob der Bund mehr machen muss oder ob nicht doch die Kantone am Drücker wären – ist doch die Gesundheitsversorgung ihre Verantwortung. Welches Zeugnis geben Kramis und Stäuble also dem abtretenden Gesundheitsdirektor Guido Graf?

«Er tut, was er kann», sagt Kramis. Heisst: «Er ist verantwortlich, aber Macht hat er wenig und die Gelder fehlen.» Aber in der Hausarztmedizin habe er viele gute Projekte gestartet. So etwa den neuen Medizinmaster, das Praxisassistenzprogramm sowie den gezielten Einsatz und Förderung der Pflegeexperten – in Aesch hat ein entsprechendes Pilotprojekt stattgefunden, das auf andere Praxen ausgeweitet werden soll.

Vor einigen Jahren hat die Luzerner Ärztegesellschaft ihr 200-Jahr-Jubiläum gefeiert. An der ersten Sitzung lauteten die Traktanden: Sozialfälle, Notfallversorgung und Tarife. Dieselben Themen sind es auch heute noch. Stäuble betont: «Es ist manchmal frustrierend, dass wir auf der politischen Ebene wenige Fortschritte machen. Aber es gehört zur Verantwortung gegenüber den Patienten, sich da zu engagieren.»