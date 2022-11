Aesch Nach Frontalkollision mit Baum: Autofahrerin erheblich verletzt Eine Autofahrerin ist in Aesch von der Strasse abgekommen und mit einer Hausmauer und einem Baum kollidiert. Sie musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital geflogen werden. 25.11.2022, 07.47 Uhr

Aus gesundheitlichen Gründen verlor am Donnerstagmittag, 12.45 Uhr, eine Autofahrerin in Aesch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wurde nach einer Frontalkollision erheblich verletzt. Die 56-Jährige war von Hitzkirch in Richtung Aesch unterwegs, als sie auf der Höhe der Einfahrt Mosenstrasse mit ihrem Auto ins Wiesland geriet und eine Hecke durchbrach. Ihr Fahrzeug kollidierte daraufhin seitlich mit der Fassade eines Hauses und prallte anschliessend frontal in einen Baum. Das teilt die Luzerner Polizei mit.