Guido Graf wehrt sich gegen Rassismus-Vorwurf

Äusserungen zu Ukraine-Flüchtlingen Guido Graf wehrt sich gegen Rassismusvorwurf ‒ und bleibt bei seinen Aussagen Flüchtlinge aus der Ukraine seien fordernder als andere Flüchtlinge, sagt der Gesundheits- und Sozialdirektor. Ein grüner Kantonsrat wirft Graf nun pauschale Negativaussagen in Stammtischmanier vor. Der Gesundheitsdirektor hält an seiner Darstellung fest. Geflüchtete hätten sogar Botox-Behandlungen verlangt. Dominik Weingartner 3 Kommentare 10.01.2023, 17.31 Uhr

Der grüne Kantonsrat Urban Frye ist empört. Der Luzerner ärgert sich über die Aussagen von Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf, die dieser am Wochenende in einem Interview mit dem «Blick» gemacht hat. Graf sagte darin unter anderem: «Es führt zu grossem Unmut in der Bevölkerung, wenn Flüchtlinge mit dem SUV herumfahren und gleichzeitig Sozialhilfe erhalten.» Und: «Menschen aus der Ukraine sind teilweise fordernder als andere.»

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf. Dominik Wunderli (luzern, 29.06.2022)

Für Frye, der das ukrainische Kulturzentrum Prostir in Reussbühl leitet, äussert sich Graf damit «negativ und pauschal» und in «Stammtischmanier», wie er am Montag in einer Mitteilung schrieb. Der Kantonsrat reichte eine Anfrage ein, in der er Graf auffordert, seine Aussagen mit Zahlen und Fakten zu belegen. Gleichzeitig unterstellt er dem Mitte-Regierungsrat indirekt Rassismus, in dem er fragt, wie dieser sich zum Vorwurf stelle, «dass seine pauschalisierenden negativen Äusserungen zu einer bestimmten Ethnie, wie hier die ukrainische, als rassistisch eingestuft werden können?».

Graf will nichts unter den Teppich kehren

Nun meldet sich der Kritisierte zu Wort. Zwar kann Guido Graf nicht zu den konkreten Fragen in der parlamentarischen Anfrage Stellung beziehen, solange diese hängig ist. Er gibt aber Auskunft zu allgemeinen Fragen unserer Zeitung.

«Der Rassismusvorwurf ist für mich nicht nachvollziehbar», sagt Graf. Er habe sich im Interview lediglich erlaubt, auf einige Systemfehler aufmerksam zu machen, die man auch als Regierungsmitglied äussern und benennen könne. «Diese einfach unter den Teppich zu kehren, halte ich nicht für zielführend.»

Gleichzeitig sorgt sich Graf um die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen. So erklärt er jedenfalls seine Aussage zu den SUV-fahrenden Flüchtlingen, die Sozialhilfe beziehen. «Es geht mir darum, diese Themen, die übrigens auch in der breiten Bevölkerung oft emotional diskutiert werden, offen anzusprechen und zugleich Verbesserungsvorschläge an den Bund zu adressieren. Beides ist nicht nur legitim, sondern ich halte es für meine Aufgabe als Sozialdirektor, dies zu tun», sagt Graf.

Autoprivileg für Ukrainer fällt

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) hat bereits im November beschlossen, das sogenannte Autoprivileg von ukrainischen Flüchtlingen abzuschaffen. Neu soll gelten: Nach zwölf Monaten in der Schweiz müssen ukrainische Flüchtlinge ihre Autos verkaufen, wenn sie Sozialhilfe beziehen. Dies gilt aber nur, wenn der Erlös die Kosten für die reguläre Einfuhr mit Verzollung deutlich übertrifft.

Guido Graf befürwortet diese Lösung: «Der Regierungsrat begrüsst diese Empfehlungen und beabsichtigt, ihnen zu folgen. Offene Fragen im Vollzug sollen zeitnah geklärt werden.»

Streitpunkt Botox-Behandlung

Die andere Äusserung von Guido Graf, die Urban Frye stört, ist jene, wonach die Flüchtlinge aus der Ukraine «teilweise fordernder» seien als andere. Auf Anfrage erklärt der Regierungsrat die Äusserung so: «Die Ausgangssituation ist mit den schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine eine andere: Sie sind sich einen anderen Lebensstandard gewöhnt als beispielsweise ein Syrer oder Eritreer, der bei uns ist.» Man stelle immer wieder sehr hohe Ansprüche fest.

Der grüne Kantonsrat Urban Frye ist über Grafs Äusserungen empört. Bild: PD

Und dann wiederholt Graf Äusserungen, die er bereits im Kantonsrat gemacht hat – und die Frye in seinem Vorstoss erwähnt. Graf: «Es wurden beispielsweise von aus der Ukraine geflüchteten Personen Botox-Behandlungen ohne medizinische Indikation verlangt oder Zahnbehandlungen eingefordert, die weit über das medizinisch Erforderliche hinausgehen.» Frye will nun wissen, in wie vielen Fällen genau eine Botox-Behandlung gefordert worden ist.

Graf führt weiter aus, einzelne Bewohnerinnen und Bewohner von Flüchtlingsunterkünften hätten Reinigungshilfen oder Laptops verlangt. «Wie rechtfertigen Sie das gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus der Schweiz und den anderen Personen aus dem Asyl- und Migrationsbereich, die in den letzten Jahren bei uns Zuflucht gesucht haben und all dies nicht geltend machen konnten?», fragt er rhetorisch.

3 Kommentare Walter Berchtold vor 11 Minuten Endlich ein Regierungsrat, welcher die Wahrheit an den Tag bringt. Alle die sich daran stören, können gerne die nicht gerechtfertigten Behandlungen bezahlen. Mal schauen wie es dann tönen würde. Ursula Stadelmann vor 7 Minuten Für mich ist dieser Mann einfach in der falschen Partei! Er würde bestens zum Team von Andreas Glarner passen. Die SVP könnte dann sogar von einem Dreamteam sprechen. Einfach unglaublich, dass ein Regierungsmitglied eine solche Meinung vertreten kann, darf, und sie dann auch noch verbreitet. Alle Kommentare anzeigen