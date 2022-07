Greppen «Bei Bewerbungen überlege ich zweimal, ob ich das Thema ansprechen soll»: Eine Poletänzerin zum Umgang mit Vorurteilen Seit über zehn Jahren macht die 26-jährige Bianca Bernasconi Poledance. Bei einem Besuch im Studio zeigt die Grepperin, warum der Tanz an der Stange sie begeistert – trotz teils negativer Kommentare. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 20.07.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pole Dance Instruktorin Bianca Bernasconi im Studio. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 20. Juli 2022)

Bianca Bernasconi liebt es, zu tanzen. Bereits im Alter von fünf Jahren hat sie damit begonnen:

«Zuerst habe ich Ballett gemacht. Das hat aber ein Ende genommen, weil ich zu alt war, um professionell zu werden.»

Beim Poledance war das hingegen im Alter von 15 Jahren noch möglich. Fünf Jahre später, im Jahr 2017, war sie schliesslich zum ersten Mal an Europameisterschaften. 2019 hat sie an den Schweizer Meisterschaften teilgenommen:

Bianca Bernasconi an den Schweizer Meisterschaften 2019. Video: Swiss Pole Sports Federation

Mittlerweile hat sie ihr Hobby zum Teilzeitberuf gemacht. Sie unterrichtet an der Poledance-Schule Luzern und bietet Shows an, die individuell gebucht werden können.

Bis vier Trainings pro Woche neben Job und Studium

Auch im Alter von 26 Jahren will sie noch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Am vergangenen Wochenende hat zum ersten Mal seit Ausbruch der Coronapandemie wieder eine internationale Meisterschaft in London stattgefunden.

Bianca Bernasconi hat in der heissen Vorbereitungsphase drei bis vier Trainings pro Woche absolviert. Und das, obwohl sie weiterhin als Digital Marketing Consultant beim Unternehmen Worldsites in Rotkreuz arbeitet und ein Studium in Digital Business Management absolviert. Gelohnt hat es sich allemal: Sie hat den zweiten Platz in der höchsten Kategorie erreicht.

Die Arbeit aufgeben, um mehr Zeit fürs Poledance zu haben, will sie aber nicht:

«Wenn ich mein eigenes Studio aufmachen würde, dann würde vielleicht meine persönliche Leidenschaft, mein eigenes Training darunter leiden.»

Dies, weil der organisatorische Aufwand sehr gross sei.

Geschichte geht weiter zurück als Stripclubs

«Dass es internationale Poledance-Wettkämpfe gibt, überrascht die meisten», erzählt Bianca Bernasconi. Das liegt wohl daran, dass Poledance in den 1950er-Jahren in amerikanischen Bars Bekanntheit erlangte und in diesem Kontext stark sexualisiert wurde.

So verbinden auch heute noch viele den Tanz an der vertikalen Stange mit Sexarbeit. Dass der Stangentanz seinen Ursprung in der traditionellen asiatischen Akrobatik hat und erst später als anrüchig gesehen wurde, ist derweil nicht wirklich bekannt.

Moderne Anfänge des Sports in Osteuropa

In den vergangenen Jahren hat sich Poledance vermehrt als sportliche Aktivität verbreitet. Mittlerweile findet sich in jedem grösseren Magazin ein Artikel, der Poledance als Fitnessprogramm anpreist. Viele Studios wurden eröffnet, zu Beginn insbesondere in Osteuropa, mittlerweile gibt es in Luzern auch Poledance-Kurse für Kinder.

Dass Osteuropa eine Vorreiterrolle gespielt hat, um Poledance wieder zu entstigmatisieren, ist im Luzerner Studio zu sehen. Dutzende osteuropäische professionelle Tänzerinnen und Tänzer waren zu Besuch, um Kurse zu geben. Ihre Bilder schmücken eine Wand des Studios.

Bianca Bernasconi vor den signierten Bildern von Pole-Tänzern und -Tänzerinnen aus aller Welt. Bild: Jessica Bamford (Kriens, 24. Juni 2022)

Als Bianca Bernasconi mit Poledance begann, war die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten. Trotzdem erzählt die Tochter der Grepper Gemeindepräsidentin und Mitte-Kantonsrätin, Claudia Bernasconi:

«Meine Eltern haben sehr locker reagiert.»

Im Video erzählt Bianca Bernasconi aber, dass die Reaktionen nicht immer positiv ausfallen und bei Bewerbungsgesprächen überlegt sie manchmal zweimal, ob sie das Thema ansprechen soll:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mittlerweile fällt ihr der Umgang mit negativen Reaktionen leicht: «Ich sage mir jeweils: ‹Denke, was du willst.› Ich kann nicht immer die Energie aufwenden, diese Person richten zu wollen.» Zu Beginn sei das noch schwieriger gewesen. Dann habe sie oft gedacht:

«Ich mache doch einen Sport, wieso verstehen die Leute das nicht?»

Sie glaubt zwar, dass sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren verändert hat und toleranter ist als noch vor zehn Jahren:

«Es ist mittlerweile völlig normal, dass wir auf Instagram Bilder beim Tanzen im Bikini hochladen.»

Aber am meisten helfe, dass Poledance verbreiteter sei: «Jeder kennt wohl irgendjemanden, der Poledance macht, und versteht deshalb, dass es ein Sport ist.»

Ausserdem wird Poledance auch von offizieller Seite immer mehr anerkannt: 2018 wurde Poledance von der General Association of International Sports Federations in London mit dem Beobachterstatus versehen. Der Beobachterstatus dient als erster Schritt in Richtung anerkannte Sportart.

Der internationale Verband bemüht sich derzeit um die Anerkennung durch das Internationale Olympische Komitee. Durch die Coronapandemie sei dieses Ziel aber wieder etwas weiter in die Ferne gerückt, erklärt Bianca Bernasconi.

Auch heute gilt noch: Möglichst wenig Kleidung

Obwohl Poledance sich heute von Sex und Sexarbeit entfernt hat, tragen die Tänzerinnen weiterhin möglichst knappe Kleidung. Das ist nicht eine alte Tradition, welche noch nicht überwunden wurde, sondern eine Notwendigkeit. Das sei vielen nicht bekannt:

«Man braucht wirklich die Haut, die an der Stange hält. Sobald man hochklettern will, sind die Kleider im Weg.»

Bianca Bernasconi in ihrem Element. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 20. Juli 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen