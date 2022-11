Allerseelen Am Mittwoch entzündet sie in Sursee eine Kerzenspirale für die Ahnen – die Schlierbacher Ritualfachfrau erzählt An fünf Standorten der Schweiz, darunter auch in Sursee, werden am Mittwochabend Rituale zum Gedenken an die Ahnen gehalten. Wir treffen Barbara-Fischer-Stockmann bei ihr zuhause in Schlierbach. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Tag nach Allerheiligen folgt wie immer Allerseelen. Dieser Tag tendiert nach dem arbeitsfreien Feiertag meistens etwas unterzugehen. Doch nicht dieses Jahr, denn der Ritualverband hat etwas ganz Spezielles für den 2. November vor: An fünf Standorten in der Schweiz wird er ein Ritual abhalten. So auch auf dem Martignyplatz in Sursee von 17 bis 19 Uhr. Geleitet wird der Anlass von den drei freiberuflichen Fachfrauen für Rituale: Rita Jung aus Ruswil, Regula Stalder aus Geuensee und Barbara Fischer-Stockmann aus Schlierbach. Mit Kerzen wird eine grosse Spirale auf dem Platz gebildet.

Die Heilpädagogin Barbara Fischer-Stockmann ist neben Fachfrau für Rituale auch Yogalehrerin, Künstlerin und engagiert sich für ein Hilfsprojekt in Nepal. In ihrem Zuhause in Schlierbach führt sie nebst Yogastunden auch Rituale durch.

«Allerseelen ist ein Gedenktag an unsere Vorfahren», so Barbara Fischer-Stockmann. Bild: Jakob Ineichen (Schlierbach, 27. Oktober 2022)

«Allerseelen ist ein Gedenktag an unsere Vorfahren, an unsere Ahnen, denn was uns als Mensch oft stark prägt, sind die Generationen vor uns. Daher machen wir das Ritual an diesem Tag, um unseren Vorfahren ein Licht zu schenken», sagt Barbara Fischer-Stockmann, als sie in ihrem hausinternen Yogastudio steht.

Während des Rituals in Sursee wird mit Kerzen eine grosse Spirale auf dem Martignyplatz gebildet. Anschliessend dürfen die Teilnehmenden mit einer Kerze ins Innere der Spirale gehen und diese dort anzünden. Barbara Fischer-Stockmann spielt auf ihrem Gong und es werden Lieder gesungen.

Das Symbol der Spirale ist etwas, dass bei Fischer-Stockmann zu Hause überall anzutreffen ist: Im Garten, auf ihren Kunstobjekten und sogar auf den Wassergläsern. «Es steht für das In-sich-hinein-gehen», so Fischer-Stockmann:

«Bei einer Spirale muss man von aussen nach innen, in die Essenz und dann von dort wieder nach aussen gehen.»

Rituale sind ein Innehalten

Ein Ritual, so erklärt Barbara Fischer-Stockmann, könne vieles sein. «Es ist ein Innehalten, in der wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und uns auf etwas Neues vorbereiten und Altes eventuell ablegen können.» Sie beschreibt das an einem Beispiel des morgendlichen Kaffees: «Stehen wir am Morgen auf und lassen uns einen Kaffee heraus, tun wir das, um uns auf den Tag vorzubereiten? Wir machen jeden Tag kleine Rituale, vielleicht auch unbewusst.»

Barbara Fischer-Stockmann mitten in ihrem Yogastudio in Schlierbach. Bild: Jakob Ineichen (Schlierbach, 27. Oktober 2022)

Der 2016 gegründete Verein Ritualverband Schweiz bezweckt laut eigenen Angaben die Vernetzung der freischaffenden Ritualfachpersonen in der Schweiz und unterstützt sie bei der Qualitätssicherung. Eine fundierte Ausbildung, beispielsweise Ritualfachschulen, schamanische, pädagogische, medizinische, therapeutische oder kirchliche Ausbildungen sollen laut dem Verband garantieren, dass die Mitglieder seriöse Dienstleistungen anbieten.

Die Rituale, die Barbara Fischer-Stockmann auf Anfrage durchführt, sind breitgefächert und reichen von Hochzeiten und Geburten bis zu Abschiedsfeiern für Verstorbene. «Ich biete auch Rituale an, bei denen man sich mit dem eigenen Tod befasst», sagt Fischer. Die Erfahrung habe ihr gezeigt, dass viele Menschen sich mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen wollen.

Die eigene Urne machen

In Kontakt mit Naturreligion und Ritualen kam Barbara Fischer-Stockmann auch durch ihren Ehemann. Dieser war Forstingenieur und hatte eine tiefe Verbindung mit dem Wald. «Wir haben auch im Wald geheiratet», so Fischer. Es war auch ihr Ehemann, der sie aufgrund eines Forstprojekts mit nach Bhutan nahm und wo sie mit dem Buddhismus und den entsprechenden Ritualen in Kontakt kam.

«Die Kirchen leeren sich und trotzdem ist ein immer stärker werdender Wunsch da, sich mit Spiritualität zu befassen», so Fischer. «Bei mir in einem Kurs, zum Gestalten des eigenen Abschieds, kann man auch die eigene Urne machen.» Sie sagt:

«Die Frage nach dem, was geschieht, wenn wir sterben, ist etwas, das religionsunabhängig die Menschen schon immer beschäftigt hat.»

Hinweis: Das Ritual findet am Mittwoch, dem 2. November 2022, von 17 bis 19 Uhr auf dem Martignyplatz in Sursee statt. Es braucht keine Anmeldung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen