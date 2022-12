Alles rund ums Schenken Jeden Tag eine Überraschung: Unser Adventskalender führt Sie durch den Dezember Unsere Redaktion präsentiert Ihnen jeden Tag eine neue vorweihnachtliche Überraschung rund ums Thema Schenken und Beschenktwerden. Ob kreative Geschenktipps, witzige Erinnerungen oder spannende Reportagen – das und noch viel mehr finden Sie hinter unseren 24 Türchen. 01.12.2022, 08.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Sind Sie schon auf der Suche nach Geschenken? Vielleicht werden Sie an der DesignSchenken in Emmenbrücke fündig. Die Messe für Schweizer Design und Handwerk geht am Wochenende zum 12. Mal über die Bühne. Unsere Autorin hat schon mal mit einigen Ausstellerinnen und Ausstellern gesprochen.