Geschichte Alt Gemeindepräsident veröffentlicht Buch über turbulente Vergangenheit Neuenkirchs Josef Peter, alt Gemeindepräsident von Neuenkirch, hat die Geschichte der Gemeinde untersucht. Dabei stellte er fest: Die politischen Spannungen im Dorf und die Gemeinderatsarbeit haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anstatt sich nach seiner Pensionierung zur Ruhe zu setzen, vertiefte sich der Neuenkircher Josef Peter in die Geschichte seiner Gemeinde. «Während meiner Zeit als Gemeindepräsident fragte ich mich, was unsere Vorgänger für Probleme zu lösen hatten», sagt Peter, der das Exekutivamt von 1996 bis 2012 ausübte. «So bin ich nach meiner Pensionierung ins Gemeindearchiv gestiegen, um dem nachzugehen.»

Josef Peter. Bild: PD

Die Nachforschungen zu seinem Buch, das den Zeitraum von 1799 bis 2000 behandelt, stützte Peter hauptsächlich auf die Gemeinderatsprotokolle ab 1844. Die älteren Protokolle, die bis zur Gründung der Gemeinde im Jahr 1799 zurückreichen, sind verschollen. Um an mehr Informationen zu gelangen, besuchte der 72-Jährige das Staatsarchiv des Kantons Luzern sowie das Archiv der Pfarrei Neuenkirch.

Ausserdem durchforstete er das Kulturarchiv, das er 2004 selbst ins Leben gerufen hatte. Darin befinden sich historische Dokumente und Gegenstände aus Neuenkircher Privathaushalten wie Zeitungsberichte, Fotos, Flugblätter und Gebrauchsgegenstände. «Es soll aufzeigen, wie die Menschen in Neuenkirch in früheren Zeiten gelebt haben», sagt Peter.

Er fügt hinzu: «Ich denke, es liegt in der Natur des Menschen, wissen zu wollen, wo man herkommt und wie die Gegenwart zu Stande kam. Wenn man über die Vergangenheit seines Wohnorts Bescheid weiss, fühlt man sich stärker damit verbunden.»

Das Buch «Geschichte der Gemeinde Neuenkirch» von Josef Peter. Bild: PD

Machtkämpfe zwischen Konservativen und Liberalen

Nach sechs Jahren der Recherche und des Buchschreibens weiss Peter so einiges über sein Zuhause. Speziell war in Neuenkirch die ausgeprägte Rivalität, die von 1830 bis etwa 1980 zwischen Konservativen und Liberalen herrschte. Deren Ursprung sieht Peter in der Aufklärung: «Davor war die Pfarrei Trägerin der Politik und bestimmte das gesellschaftliche Leben. Als sich das Bildungsbürgertum zunehmend vom Klerus emanzipierte, bildeten sich zwei Lager: Die Konservativen stützten sich weiterhin stark auf die Pfarrei, während die Liberalen die Eigenständigkeit anstrebten.»

Die politische Polarisierung prägte das alltägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger, die sich klar dem einen oder anderen Lager zuordneten. «Damals hatten beide Parteien eigene Musik-, Turn- und Frauenvereine sowie je eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Alles war parteipolitisch unterteilt», sagt Peter.

«Man hat sich als Gegner betrachtet und einander ‹z'leid gwärchet›.»

Da beide Parteien fast gleich stark waren, wurden die Gemeinderatswahlen in den Jahren 1891 und 1939 sogar vor dem Bundesgericht angefochten.

Neuenkirch in den 1930er-Jahren: Vor diesem idyllischen Hintergrund spielten sich die Parteirivalitäten ab. Bild: PD

Seit den 80er-Jahren hat sich vieles verändert. «Durch die starke Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten kamen neue Leute in die Gemeinde und die alte Rivalität trat zunehmend in den Hintergrund», so Peter. Vollständig verschwunden ist sie jedoch nicht: «Spuren davon sind sicher noch da.»

Gemeinderat musste Eheschliessungen bewilligen

Auch das Amt des Gemeinderates hat sich stark gewandelt. «Für mich war es interessant, zu sehen, wie sich meine Arbeit in den letzten Jahren von der damaligen unterschied», sagt Peter. «Beispielsweise musste bis zum Erlass des Zivilstandsgesetzes im Jahr 1874 jede Eheschliessung durch den Gemeinderat bewilligt werden.» Dies, da die Gemeinde die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen könnten, gegebenenfalls hätte versorgen müssen.

Der Neuenkircher Ortsteil Hellbühl im Jahr 1913. Bild: PD

Im 19. Jahrhundert waren viele Leute auf die Armenunterstützung der Gemeinde angewiesen, wodurch dem Gemeinderat eine grosse Macht zukam. Er konnte entscheiden, ob Familien finanziell unterstützt oder ihre Kinder auf Bauernhöfen verdingt wurden. Das ist nicht das Einzige, das heutzutage unvorstellbar ist. So weiss Peter etwa auch:

«Die Leute wurden nicht darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Recht hätten, Einsprache gegen Beschlüsse des Gemeinderats zu erheben.»

Hinweis Die Rechte am Buch hat Peter mittlerweile an die Gemeinde Neuenkirch abgetreten, die seine Publikation übernommen hat. Es ist seit dem 1. Dezember 2022 auf der Gemeindeverwaltung sowie beim Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen