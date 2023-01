Gemeindepräsident von Altbüron fällt wegen Burn-out aus

Altbüron Gemeindepräsident fällt erschöpfungsbedingt aus Im vergangenen November hat Valentin Kreienbühl seine Demission per Ende April 2023 bekannt gegeben. Nun übernimmt seine Stellvertreterin ad interim seine Aufgaben. 20.01.2023, 14.25 Uhr

Dorfansicht der Gemeinde Altbüron. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Juli 2020)

Valentin Kreienbühl. Bild: PD

«Per sofort fällt Valentin Kreienbühl (Mitte) vorübergehend erschöpfungsbedingt in seiner Funktion als Gemeindepräsident von Altbüron aus.» Diese Meldung ist auf der Website der Gemeinde zu finden. Die Fortführung der Geschäfte sei vollumfänglich gewährleistet. Seine Stellvertreterin Heidy Koffel-Bieri (Ressort Finanzen, FDP) übernehme ad interim seine Aufgaben und das Gemeindepräsidium, heisst es weiter.

Kreienbühl hat im letzten November seinen Rücktritt per Ende April 2023 angekündigt. Es sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, sein Amt abzulegen, hiess es in einer Mitteilung. Dies, weil er sich vermehrt seiner Arbeit als Ressortleiter Öffentliche Infrastruktur in Rothenburg und seiner Familie widmen wolle. Die Ersatzwahl wurde für den 2. April 2023 festgesetzt. (sb)