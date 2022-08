Altersvorsorge Alain Berset weibelt in Sempach für die AHV-Reform – entgegen der Haltung seiner Partei Die AHV-Reform retten oder an die Wand fahren? Darüber haben am Montagabend in Sempach vier Politikerinnen und Politiker diskutiert. Bundesrat Alain Berset stellte die Reform vor. Livia Fischer 22.08.2022, 22.31 Uhr

Podium zur AHV-Reform in der Festhalle Sempach (von links): Jérôme Martinu (Moderation), Nationalrat Pierre-Yves Maillard (SP Waadt, Contra), Nationalrätin Natalie Imboden (Grüne Bern, Contra), Nationalrätin Melanie Mettler (GLP Bern, Pro) und Ständerat Erich Ettlin (Mitte Obwalden, Pro). Bild: Pius Amrein (Sempach, 22. August 2022)

Trotz des schönen Sommerabends nach den regnerischen letzten Tagen zog es viele Leute am Montag statt an den See in die Festhalle Sempach. Fast 500 Personen sassen in den Reihen, um die Podiumsdiskussion zur AHV-Abstimmung zu verfolgen – und um Innenminister Alain Berset zu sehen, der die vom Bundesrat unterstützte Reform eingangs vorstellte. Dieser lobte die Anwesenden denn auch gleich für ihr «starkes Engagement», hier drin zu sitzen, wenn «ein Apéro am Seeufer doch viel besser wäre».