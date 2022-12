Altersvorsorge So will der Kanton Luzern im Wettbewerb um Pensionierte aufholen Wer sich im Kanton Luzern sein Alterskapital auszahlen lässt, bezahlt dafür vergleichsweise hohe Steuern. Jetzt plant der Regierungsrat, mit einem neuen, zweistufigen Vorsorgetarif gegenzusteuern. Damit wird Luzern im Vergleich mit anderen Kantonen ab 2025 attraktiver. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Für den dritten Lebensabschnitt kann für Luzernerinnen und Luzerner bei gleich hohen Altersguthaben weniger Geld zur Verfügung stehen als zum Beispiel für Nidwaldnerinnen und Nidwaldner. Nämlich dann, wenn man sich das Alterskapital oder einen Teil davon ausbezahlen lässt. Je nach Höhe des ausbezahlten Kapitals unterscheidet sich die Steuerbelastung um mehrere tausend Franken. Das ist nicht nur für die Betroffenen störend, die sich allenfalls einen Wohnortwechsel überlegen. Sondern auch für die Luzerner Regierung, der bei Wegzügen Steuereinnahmen entgehen.

Wer sich sein Altersguthaben auszahlen lässt, dem bleibt aktuell in Luzern im Durchschnitt nach Steuern weniger übrig als in anderen Kantonen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Regierung begrüsste deshalb einen entsprechenden Vorstoss der GLP-Fraktion im Kantonsrat. Und legte nun im Rahmen der Steuergesetzrevision 2025 Lösungen vor. Konkret wird ein einfacher, zivilstandsunabhängiger, zweistufiger Vorsorgetarif vorgeschlagen. 0,5 Prozent pro Steuereinheit werden auf den ersten 40’000 Franken fällig, 1,0 Prozent ab 40’000 Franken.

Das bedeutet zum Beispiel, dass eine alleinstehende Person in der Stadt Luzern bei einem Kapitalbezug von 200'000 Franken mit Steuern von 4,37 statt 6,7 Prozent belastet wird (ohne Kirchensteuer, mit direkter Bundessteuer). Im Vergleich mit anderen Kantonen und deren jetzigen Steuertarifen würde Luzern vom 17. auf den 2. Rang vorstossen. Immerhin noch an 7. Stelle wäre der Kanton bei tieferen Summen von 20'000 Franken für Ledige respektive 20'000 bis 40'000 Franken für Verheiratete.

Ausfälle sollen «weit überkompensiert» werden

Der Kanton Luzern ist laut dem Regierungsrat finanziell nicht in der Lage, allgemein günstigste Steuertarife anzubieten. «Umso wichtiger ist es, zielgerichtet attraktivste Bedingungen in Wachstumsfeldern aufzuweisen.» Kapitalleistungen aus Vorsorge würden künftig an Bedeutung gewinnen. Es bestehe die Chance, dass Personen in der dritten Lebensphase nachhaltig zusätzliches Steuersubstrat im Kanton Luzern generieren.

Der neue Vorsorgetarif führe verglichen zum Jahr 2023 zu Ausfällen von 11,9 Millionen Franken Kantonssteuern und von insgesamt 13,3 Millionen Franken Gemeindesteuern. Diese Ausfälle dürften laut der Regierung aber mittelfristig «weit überkompensiert» werden. Der neue Tarif befindet sich mit der Steuergesetzrevision in Vernehmlassung und dürfte frühestens Anfang 2025 in Kraft treten.

Pro Senectute Kanton Luzern berät Seniorinnen und Senioren auch rund um finanzielle Belange vor und während der Pension. Michèle Albrecht, Bereichsleiterin Bildung+Sport: «Steuerliche Anreize wie der neue Tarif für Kapitalleistungen aus Vorsorge lassen wir auch bei unseren Seminaren einfliessen.»

Rund 1000 Personen besuchen jedes Jahr ein Seminar zur Vorbereitung auf die Pensionierung. Die finanziellen Abklärungen bilden dort eines von vier Modulen. «Bei rund 40 Teilnehmenden ist es zwar nicht möglich, individuelle Finanzberatungen anzubieten, dafür erhält man einen guten Überblick», so Albrecht. Für individuelle Beratungen gebe es zum Beispiel den Treuhanddienst und die Sozialberatung, wo die Vor- und Nachteile von Kapitalbezügen ebenfalls ein Thema sein können.

