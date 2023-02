Fasnacht Altishofen E «wöude» Umzug – tänzerisch und auch etwas ranzig Das Pfyffers-Umzugs-Festival mit 58 Nummern hat zwei Stunden beste Unterhaltung geboten. 8000 Leute haben Altishofen erlebt, wie es tanzt und lacht. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 19.02.2023, 19.32 Uhr

Beginnen wir am Ende. Während die Hürnbachschnüüzer aus Dagmersellen mit dem Motto «En Zagge ab, mer tigged doch ned rechtig» gegen 16 Uhr den Schlussstrich ziehen, meint eine Silvia aus Altishofen an der Käsibar: «Hey, het das vöu Lüüt höt!»

Eine Stunde vor Umzugsstart haben sich einige Zaungäste beste Plätze gesichert. So das Brittnauer Astronauten-Trio Gian mit Mami Sandra und Gotti Luzia mit dem Thema «Nasa». «Wir sitzen immer an dieser Stelle, seit zehn Jahren», sagt Luzia und offeriert dem Reporter ein Milky Way:

Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023)

Rakentenmässig gehts auch los. Die Schlossruugger Altishofen schlagen mit «Africa» rockige Töne an, die Wegeregosler Nebikon legen mit «Livin’ on a Prayer» nach. Die 58 Nummern sind wild, wie die Flachlandruuger Nottu (Go wild or go home) oder die Stollägusler (Uf Wildfang – oder so). Andere dagegen «wöud», wie die Frauen und Männer des STV Roggliswil, welche die TV-Serie «Jung, wild und sexy» parodieren. «Die Sendung ist so unglaublich dumm, dass sie beinahe wieder lustig ist», beschreibt ein Bursche im einteiligen Pandabär-Kostüm die Idee. Wobei sich das «wöud» nicht auf wild und sexy, sondern auf wilde Tiere beziehe, falls wir ihn richtig verstanden haben.

Fit mit Jack auf der Strasse

Auch eine Raumfähre ist am Start. Die Fasnachtsclique Chnutu/Teret hat einen Abstecher aus dem Weltall nach Altishofen gemacht. Die Besatzung legte einen Tanz hin, was auch die Fasnachtsfrönde Bochs taten. Die liessen den TV-Fitness-Pionier Jack Günthard aufleben.

Die Fasnachtsfrönde Bochs trainieren mit Jack. Video: Roger Rüegger

Die Nummer «Gestern 20ig – Heute ranzig» präsentierten Männer in roten Trainingsanzügen schwitzend an Fitnessgeräten auf dem Wagen. Auf Jacks Kommando ging’s wie einst bei «Fit mit Jack» in Formation auf die Strasse zum Turnen. 8000 Leute gönnten sich den Spass. Thomas «Vogu» von der Pfyffer-Zunft: «ein guter Schnitt».

Die Fasnachtsfrönde Bochs trainieren mit Jack. Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023) Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023) In Altishofen ist Gartenzwerg-Horror grad angesagt. Das gruslige Sujet der Wagenbaugruppe URISK. Buh Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023) Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023) Die Astronautenfamilie Kurmann am Umzug in Altishofen kurz vor dem Start. Gian mit Gotti Luzia und Mami sind npch etwas müde von Marathonprogramm. Urknall am Donnerstag, Umzug Dagmersellen gestern und jetzt hier. Aber sie sind langjährige Gäste an diesen Umzügen und sind bald on fire. Ten.nine.eight… Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023) Altishofen: Keiner zu klein ein Beeribiisser in Dagmersellen zu sein. Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023) Die junge Kleinformation Night Reider. Vier Michaels aber: Auf dem Bild fehlt Auto KITT… Bild: Roger Rüegger (19. Februar 2023)

Fasnachtsgruppe Chnutu/Teret am Fasnachtsumzug Altishofen. Video: Roger Rüegger

Tunnuschränzer Altbüron Video: Roger Rüegger

