Agathatag Altishofer Bäcker fertigt Hunderte von Kränzen gegen Brand und Krankheit an Zu Ehren der heiligen Agatha gehen am 5. Februar in den Bäckereien Hodel bis zu 400 Kränze über die Theke. Für einmal ist der Geschmack Nebensache. Nuria Steiner 04.02.2023, 05.00 Uhr

Herbert Hodel backt für den 5. Februar Hunderte von Agathakränzen. Bild: Boris Bürgisser (Altishofen, 3. Februar 2023)

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Bäckerei, fertigen bis zu 400 zopfartige Kränze an und fast niemand isst sie. Genau das passiert am Agathatag – und ist so gewollt. Der Bäcker Herbert Hodel aus Altishofen backt einmal im Jahr Agathabrote (siehe Box). Damit hält er an einer alten Tradition fest.

Das ist der Agathatag Heilige Agatha Laut alten Erzählungen wurde Agatha von Catania im Jahr 225 auf Sizilien als Tochter reicher Eltern geboren. Schon in jungen Jahren habe sie ewige Jungfräulichkeit geschworen, weshalb sie den Heiratsantrag des Statthalters von Sizilien ablehnte. Der war darüber sehr verärgert und liess Agatha foltern. Ein Jahr nach ihrem Tod soll der Ätna ausgebrochen sein. Den tödlichen Lavastrom soll Agatha mit ihrem Schleier gestoppt haben. Nicht nur gegen das Feuer, auch gegen Krankheit und Hungersnöte soll Agatha Wunder bewirkt haben. Aus diesem Grund wurde sie zur Brotheiligen. Daraus entstand der Brauch, an ihrem Todestag, dem 5. Februar, Brot segnen zu lassen.

Schon in den frühen Morgenstunden steht Hodel in der Bäckerstube und verarbeitet den Teig, den er am Vortag zubereitet hat. Das Spezielle: Das verwendete Weissmehl hat der Diakon des Dorfes gesegnet. Den ersten Teil der Arbeit übernimmt eine Maschine: Sie portioniert den Teig, drückt ihn flach und macht Rollen daraus.

Dann ist Hodel an der Reihe. Mit drei Strängen flechtet er den Teig zu einem Zopf und formt ihn zu einem Kreis. Sobald der Kranz aus dem Ofen kommt, verziert ihn Hodel mit einer roten Schleife. Das Ganze dauert etwa vier bis fünf Stunden – das Handgemachte nimmt am meisten Zeit in Anspruch. Der Agathakranz wird in der Regel nicht gegessen, sondern aufgehängt. er soll die Menschen vor Feuer und Krankheiten schützen.

So sehen die fertigen Agathabrote aus. Bild: Boris Bürgisser (Altishofen, 3. Februar 2023)

«Früher hat man zusätzlich gesegnete Mutschli verkauft, welche auf den Bauernhöfen den Kühen verfüttert wurden», erzählt Hodel. So sollten die Tiere gesund bleiben. Doch: «Da es heute weniger Bauernhöfe gibt, ist die Nachfrage nach den Mutschli nicht mehr da und sie werden nicht mehr hergestellt».

Agathabrote für die Tradition und die Religion

Herbert Hodel arbeitet seit über 40 Jahren in seiner Bäckerei. In dieser Zeit hat er schon etliche Agathabrote hergestellt; es ist eine Tradition, die im Familienbetrieb schon lange gepflegt wird. Gegründet hat die Bäckerei anno 1927 sein Grossvater Eduard Hodel. Mittlerweile hat die Bäckerei drei Standorte – neben Altishofen sind sie auch in Dagmersellen und Reiden vertreten. Unterstützt wird Hodel von rund 20 Mitarbeitenden und zwei Lernenden.

Die Kränze gehen weg wie heisse Weggli, übrig bleiben am Ende des Feiertags in den Bäckereien Hodel jeweils kaum welche. Das Alter der Kundinnen und Kunden ist durchmischt – von Jung bis Alt ist alles dabei. «Ob sich alle dem religiösen Hintergrund bewusst sind, bin ich mir nicht sicher», sagt Hodel.

Auch wenn er mit den Agathakränzen «nicht das grosse Geschäft macht», ist es Hodel wichtig, die Tradition weiterzuführen. «Zudem liegt mir der Bezug zur Religion an diesem Brauch sehr am Herzen. Ich glaube, wenn man Gutes tut, kommt auch Gutes zurück.»