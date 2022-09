Altishofen: Nach Selbstunfall mussten zwei Personen ins Spital

Altishofen Kontrolle über das Auto verloren – zwei Personen im Spital Auf der Kantonsstrasse in Altishofen ist ein Auto in einen Granitblock kollidiert und zur Seite gekippt. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. 13.09.2022, 10.26 Uhr

Nach dem Unfall mussten Fahrer und Beifahrerin ins Spital gebracht werden. Bild: Luzerner Polizei (Altishofen, 12. September 2022)

Ein Autolenker fuhr am Montag kurz nach 14.30 Uhr auf der Kantonsstrasse in Altishofen von Nebikon her in Richtung Dagmersellen. Dabei geriet das Auto über den rechten Strassenrand hinaus. Wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt, kollidierte das Fahrzeug dort mit einem Kandelaber und einem Granitblock. Daraufhin kippte das Auto zur Seite.