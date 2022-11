Altishofen/Wolhusen Neue Zunftmeister für Schneckenzunft und Pfyfferzunft Die Pfyfferzunft Altishofen und die Schneckenzunft Wolhusen haben am Wochenende ihre neuen Fasnachtsregenten präsentiert. 14.11.2022, 16.42 Uhr

Der neue Zunftmeister der Pfyfferzunft heisst Heinz Glanzmann. Unter dem Motto «Camping feeling» wird er durch die närrische Zeit führen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Geheimnis um seine Identität wurde an der Fasnachtseröffnung am Samstag, 12. November, in der «KulTurnhalle» in Altishofen gelüftet.