American Football Aus dem Nichts schafft ein Luzerner Buchhalter den Sprung in die höchste europäische Profiliga Der Superbowl der National Football League (NFL) wird am 12. Februar in Glendale (Arizona) ausgetragen. Auch in der Schweiz tut sich etwas in dem Sport. Der 32-jährige Luzerner Philipp Leimgruber spielt bei den neu gegründeten Helvetic Guards in der European League of Football (ELF). Roger Rüegger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 11.00 Uhr

Philipp Leimgruber trainiert täglich in seinem Fitnessraum in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 30. November 2022)

Mit den Helvetic Guards spielen Sie ab 2023 in der ELF. Ohne gezielte Recherche stösst man im Netz kaum auf die Liga oder Ihren neuen Klub und auch auf dessen Website findet man wenig Infos über die Spieler. Ist die Sache geheim?

Philipp Leimgruber: Das Team ist erst im Frühling 2022 aus der Taufe gehoben worden und es wurde kurzfristig bekannt, dass die Schweiz in der ELF vertreten sein wird. Selbst Leute aus der Footballszene waren überrascht.

Noch überraschender ist Ihr Engagement bei dem Topteam, da Sie erst seit 2020 Football spielen. Wie haben Sie den Sport entdeckt?

Durch meine Freundin Neomie Pinkston. Ihre Familie stammt aus Cleveland, der Vater war Coach verschiedener Teams. Wir besuchten hin und wieder Spiele in Zug. Ich kannte Football nur flüchtig. Meine Leidenschaft galt dem Schwingen und dem Kraftsport. Aufgrund meiner Statur von damals 100 Kilogramm lud mich der Headcoach der Emmen Dragons zum Training ein. In der Saison 2020 absolvierte ich zwei Trainings mit dem Team und ein Spiel in der NLC.

Der Aufstieg von der untersten nationalen Liga an Europas Spitze war steil, wie ging's weiter?

Scouts haben mich bei einem Spiel der Emmen Dragons für die German Football League entdeckt. Masse und Körpergrösse sind wichtige Faktoren an der Defensive Line. In der Schweiz gibt es nicht viele Spieler mit einer geeigneten Statur, weshalb ich aufgefallen bin und bald für die Ravensburg Razorbacks spielte. Für meine Position musste ich aber noch 15 Kilogramm zulegen. Nun wurde ich auch ins Team der Guards aufgenommen.

Die Footballregeln sind komplex. Wie schnell haben Sie als Neuling in der German League Fuss gefasst?

Bei meinem ersten Einsatz mussten mir meine Mitspieler die Spielregeln erklären. Ich hatte keine Ahnung von der Technik. Doch ich fand mich zurecht. Meine Aufgabe ist es, den gegnerischen Spielmacher, den Quarterback, unter Druck zu setzen und ihn zu Fehlern zu zwingen. Damit ziehe ich die Aufmerksamkeit der ebenfalls kräftigen Gegenspieler auf mich. Als ehemaliger Schwinger kann ich mich Techniken bedienen, die es mir erlauben, den Schwung und das Gewicht des Gegners für mich zu nutzen.

Der Ball als Spielgerät ist also nicht so wichtig für Sie?

Wichtig ist, dass ich meine Gegner beschäftige. Zu Beginn hatte ich nicht viel mehr zu bieten. Doch auch wir an der Defensive Line sollten wissen, wie sich ein Ball anfühlt. In meinem ersten Spiel blockte ich den Versuch eines Fieldgoals, was nicht sehr oft gelingt.

Ihr privater Trainingsraum ist mit zahlreichen Fitnessgeräten, speziellen Footballmaschinen und sogar Kunstrasen ausgestattet. Wie sehr sind Sie persönlich für Ihre Form verantwortlich?

Die Ausstattung meiner Anlage ist aussergewöhnlich und ein Luxus. In der Schweiz gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten, indoor Football zu trainieren. Während der Pandemie habe ich etliche Geräte zu attraktiven Preisen anschaffen können. Diese Chance habe ich genutzt und ermögliche damit mir und meinen zukünftigen Teamkollegen, gemeinsam zu trainieren. Das Training und die Ernährung sind enorm wichtig. Wir haben alle einen Trainingsplan von den Coaches erhalten.

Philipp Leimgruber trainiert oft in seinem privaten Trainingsraum. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 30. November 2022)

Welche Ambitionen haben Sie als 32-jähriger Spieler? Für den Superbowl in der NFL wird es nicht mehr reichen.

Die NFL ist auch kein realistisches Ziel. Der Sport fasziniert mich jedoch auch als Spätberufener enorm. Ich will in naher Zukunft Nachwuchsspieler auf meiner Position ausbilden. Um den jungen Leuten glaubhaft etwas mit auf den Weg zu geben, sollte ich in einer möglichst starken Liga gespielt haben. In Ravensburg trainierte ich mit Spielern und Coaches, die in höheren Ligen gespielt hatten. Die konnten ihre Erfahrungen exakt rüberbringen. Das hat mich beeindruckt und motivierte mich, selber etwas zu erleben. Um dies zu erreichen, trainiere ich sechs Tage pro Woche intensiv. Auch ausserhalb der Saison.

Für den Sport betreiben Sie einen unglaublichen zeitlichen Aufwand. Als Sie bei Ravensburg spielten, fuhren Sie mehrere Male pro Woche zweieinhalb Stunden zum Training und wieder zurück. Nun ist die Heimspielstätte der Helvetic Guards in Wil im Kanton St.Gallen. Sie sind häufiger im Auto als auf dem Spielfeld!

Das hält sich zumindest im Trainingsbereich in Grenzen. Die Guards und die Emmen Dragons arbeiten eng zusammen. Das Trainingsfeld befindet sich auf dem Sportplatz Listrig in Emmen, wo wir als Team dreimal pro Woche auflaufen. Die sechs Heimspiele der regulären Saison werden in Wil ausgetragen. Deutlich länger unterwegs sind wir zu Auswärtsspielen, wo die Gegner uns in Barcelona, Mailand oder München erwarten.

Wie professionell wird in der Schweiz Football gespielt?

Mehrere unserer Coaches sind Superbowl-Gewinner und absolute Profis. Die Guards sind ein Semiprofiklub in einer Profiliga. Ich arbeite zu 100 Prozent als Buchhalter.

