Amoklauf Menznau «Die wichtigste Botschaft war: Ihr seid nicht allein» Zehn Jahre sind seit dem Amoklauf in der heutigen Swiss Krono AG vergangen. Fünf Personen haben damals ihr Leben verloren. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 25.02.2023, 07.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Menschen, darunter der Täter, verloren beim Amoklauf in Menznau ihr Leben. Bild: Manuela Jans (Menznau, 27. Februar 2013)

Die Dekanatsversammlung in St.Urban war der einzige Termin in Martin Walters Agenda an seinem letzten Arbeitstag, dem 27. Februar 2013. Unmittelbar nach der Sitzung wollte der damalige Pfarrer von Willisau direkt in die Ferien verreisen, so sein Vorhaben. Doch an diesem Tag kam alles anders, es begann eine neue Zeitrechnung.

«Am Morgen erledigte ich im Büro Pendenzen. Als ich schon am Herauslaufen war, klingelte das Telefon. Glücklicherweise nahm ich das Gespräch entgegen. Eine Mitarbeiterin der Firma Kronospan informierte mich über einen Amoklauf grösseren Ausmasses. Die Nachricht hat mich eiskalt erwischt», schildert Walter den Moment, als er erfahren hat, dass ein Mitarbeiter des Holzverarbeitungsbetriebs mehrere Leute mit einer Pistole niedergeschossen hat. Insgesamt sind fünf Leute ums Leben gekommen, darunter auch der Schütze. Mehrere Personen wurden verletzt.

Rasche Entscheidungen mussten getroffen werden

Martin Walters Hilfe war jedoch zunächst nicht in der Eigenschaft als Seelsorger gefragt. Es ging ganz handfest darum, dass die katholische Pfarrkirche Peter und Paul in Willisau am Folgetag gebraucht wurde, um die Situation aufzufangen. «Mir war sofort klar, dass hier rasch eine Entscheidung getroffen werden musste. Nicht nur, weil sich etwas Schlimmes zugetragen hatte, sondern auch, weil wir unter dem Druck standen, sehr schnell zu informieren, wie wir damit umgehen und welche weiteren Schritte geplant sind. Dies nicht nur, aber auch im Wissen, dass diese Frage als eine der ersten von Seiten der Medien gestellt wird», erzählt Martin Walter auf einer Holzbank vor der Lehn-Kapelle in Escholzmatt, wo er heute als Pfarrer tätig ist.

Für ihn war damals klar, dass alles andere liegen bleiben musste. Er versetzte Leute in Alarmbereitschaft, mobilisierte Personal und bald lief das ganze Organisieren mehrgleisig ab. «Damit so etwas funktioniert, braucht es eine eingespielte Logistik, eine Kommunikationsstruktur und ein engagiertes Team. Die zahllosen Anfragen per Telefon und via Mail mussten gefiltert und nach Wichtigkeit sortiert werden. Nur so konnten ein Chaos und überschnelle Informationen verhindert werden», gibt er ein paar Beispiele. Die Medien wurden ausschliesslich durch seine damalige Kirchenratspräsidentin bedient, welche speziell ausgebildet war. Der wichtigste Punkt war, die betroffenen Leute zu schützen und zu verhindern, dass man diese durch unbedachte Meldungen auflaufen lassen könnte. Walter war darauf bedacht, eine möglichst respektvolle Situation für die Betroffenen und auch für die Medien zu schaffen.

Gottesdienst in der Nacht vorbereitet

Walter sagt, er habe damals einfach funktioniert. Den Auffangottesdienst strukturierte er nachts von 3 bis 5 Uhr. Auch da sei viel Fingerspitzengefühl vonnöten gewesen, sagt er. «Das war kein gewöhnlicher Gottesdienst, bei dem man vor den Leuten steht und irgendeine Predigt halten kann. Es stand damals niemand über der Sache. Wir alle waren geschockt. Es galt bei der Gestaltung dieses Gottesdienstes, den Leuten nach dem Unfassbaren auch Raum zu geben, um atmen zu können. Es ging nicht darum, das Geschehene zu deuten oder zu interpretieren», erklärt er in seinem schwäbischen Dialekt. Zudem betont der Mann, wie wichtig es sei, niemandem etwas aufzuzwingen und niemanden zu «überfahren». Man könne bei unbedachten Äusserungen oder Handlungen so eine Feier «brutal schnell in den Sand setzen».

Diese Gefahr bestehe, wenn bei Ritualen den Anwesenden, die durch ein schlimmes Ereignis mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert sind, noch eine Deutungsohnmacht erleben müssen, weil ein Anderer sich anmasst, für sie zu sprechen. In der Kirche in Willisau wurde ein passendes Ritual zelebriert. Mitarbeitende verteilten nach dem Gottesdienst Holzschnitzel unter den Besucherinnen und Besuchern, die sie mit einer Botschaft beschriften und anschliessend verbrennen konnten. Walter sagte damals: «Öffnen Sie Ihr Herz, schenken Sie einen Gruss, eine letzte Nachricht und bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie als fühlende Menschen da sind. Mögen die Gefühle von Wut, Ohnmacht oder Leere bis zu Verbundenheit, Hoffnung oder Liebe reichen.»

Der Einladung für diese erste seelsorgerische rituelle Massnahme in der Kirche Peter und Paul folgten am 28. Februar 2013 mehrere Hundert Personen, darunter Angehörige der Opfer, Mitarbeitende, Freunde und Kolleginnen sowie weitere Personen und Medienleute. Für die Vorbereitung tauschte sich der Pfarrer vorab mit den Notfallkräften und den Verantwortlichen der Firma aus, um eine gemeinsame Linie zu verfolgen. «So einen Gottesdienst bewältigt man nicht alleine. Dass Kolleginnen und Kollegen der Betroffenen und bestimmte Vertretungen aus der Politik mit einbezogen werden, ist ja von vornherein klar. Die wichtigste Botschaft war – ihr seid nicht allein», sagt Walter.

Auch Care-Team im Einsatz

Bei dem Ereignis in Menznau sind neben den Einsatzkräften der Polizei, den Rettungsdiensten und der Staatsanwaltschaft unter anderem auch 30 Frauen und Männer der Ökumenischen Seelsorge und des Care Teams Luzern aufgeboten worden. Der heutige Co-Leiter Christoph Beeler ist seit über 20 Jahren Notfallseelsorger und war auch damals als Teamleader für Ablösungen auf dem Platz.

Er beschreibt, wie seine Kolleginnen und Kollegen betroffenen Menschen in solchen Situationen in den ersten Momenten beistehen. «Man versucht einerseits, die Leute mit einfachen Fragen aus einer Schockstarre zurückzuholen. Etwa indem man sich erkundigt, ob sie Durst hätten und etwas zu Trinken auf den Tisch stellen würden. Dadurch erwirkt man eine erste einfache Handlung.» Wichtig sei, ihnen Selbstwirksamkeit zurückzugeben. Um das Ereignis zu begreifen, lasse man die Leute erzählen, falls sie in der Lage seien. «Der Ablauf ihrer Schilderungen geben ihnen erste Erklärungen, an denen sie sich festhalten können, was ein erster Schritt aus der Ohnmacht heraus sein kann.» Erst dann werden weitere Schritte geplant, den Alltag zu bewältigen. Auch kläre man sie darüber auf, welche körperlichen oder psychischen Reaktionen möglich sind und in der Regel zur normalen Ereignisbewältigung gehören.

Das Care Team war bis am 9. März 2013 sporadisch im Einsatz. Vom Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Funktionsstart dauert es rund 90 Minuten. Heute werden bei Ereignissen Informationsveranstaltungen von Seiten der Unternehmen angeregt und von Care Givern begleitet, damit von Beginn weg alle Leute denselben Wissensstand haben. Dabei wird die Sprachregelung definiert, die Anlaufstelle für Hilfe oder auch ob ein Kondolenzbuch und ein Platz für Blumen oder Kerzen existiert. Wichtig sei auch, dass klar definiert werde, wann diese wieder entfernt werden.

Interner Gedenkanlass geplant

Die Firma Swiss Krono AG wird am Montag einen internen Gedenkanlass für die Opfer, Angehörigen und Mitarbeitenden organisieren. «Auch wenn in dieser Jahreszeit die Tage wieder heller werden, überwiegen doch die dunklen Stunden, je näher wir dem 27. Februar kommen», steht auf der Einladung. Wie tief der Schmerz in der Menznauer Bevölkerung auch zehn Jahre danach empfunden wird, ist kaum in Worte zu fassen, weshalb sich die Behörden aus Rücksicht auf die Betroffenen nicht äussern.

Das Unternehmen erklärt auf Anfrage, dass die Tragödie unvergessen bleibt. «Gemeinsam Erlebtes verbindet, ob positiv oder negativ. So auch in diesem Fall», lässt sich General Manager Roger Braun zitieren.

Grosse Anteilnahme

Die Anteilnahme und Solidarität war nach dem Ereignis riesig. So hätten sich ungefragt ehemalige Mitarbeitende und Pensionäre zur Verfügung gestellt, um in der Firma anzupacken und jene Mitarbeitende zu entlasten, die arbeitsunfähig waren infolge der traumatischen Erlebnisse.

Auf die schreckliche Tat werde man heute nicht mehr gross angesprochen und die Firma werde nicht mehr als erstes damit in Verbindung gebracht. Braun: «Doch es gehört zur Geschichte von Swiss Krono, das können wir nicht wegreden.» Nach dem Amoklauf wurde die Kantine abgerissen. Es entstand ein Neubau.