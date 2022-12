Analyse Initiative zum Spital Wolhusen: Die SVP pokert sehr hoch Die SVP hat beschlossen, mit der Ausarbeitung einer Initiative zum Leistungsangebot der Luzerner Spitäler zu beginnen. Damit dreht die Partei den Spiess um und setzt Regierung und Parlament unter Druck. Ob die Initiative dem Spital Wolhusen hilft, muss sich allerdings noch zeigen. Dominik Weingartner 17.12.2022, 05.00 Uhr

Das heutige Spital in Wolhusen. Bild: Pius Amrein (12. April 2021)

Der Streit um das künftige Leistungsangebot im Spital Wolhusen hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die SVP hat beschlossen, eine Initiative auszuarbeiten, die bei Bedarf sofort gezückt werden kann. Sie benutzt das Volksbegehren als Druckmittel gegenüber der Regierung und dem Parlament.

Doch der Reihe nach. Dass die Pläne der Luzerner Regierung, in Wolhusen künftig vor allem auf Rehabilitation und Orthopädie zu setzen, auf Widerstand stossen, ist nicht neu. Auch der Verzicht auf eine voll ausgebaute Intensivstation kommt nicht gut an. In der betroffenen Region ist die Sorge da, Wolhusen könnte künftig kein vollwertiges Spital mehr sein.

Schon länger liebäugelt die SVP mit der Lancierung einer Volksinitiative, um das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler im Gesetz zu verankern. Jetzt setzt sie dieses Vorhaben in die Tat um – jedenfalls macht sie den Anfang. Eine Hintertür bleibt offen. Denn über den Zeitpunkt, wann mit der Unterschriftensammlung gestartet wird, entscheiden die Parteileitung und die Kantonsratsfraktion.

Denn noch gibt es die Chance, dass Einzelinitiativen, die von Mitte, FDP, SVP, SP und Grünen eingereicht worden sind, den Streit befrieden. Die fünf Parteien fordern, dass ein Grund- und Notfallangebot an allen drei Standorten des Kantonsspitals – Luzern, Sursee und Wolhusen – im Gesetz verankert wird.

Dieses Vorgehen ist auch dem anstehenden Wahlkampf geschuldet. Am 2. April wählt Luzern ein neues Parlament, und keine Politikerin und kein Politiker aus dem Entlebuch und dem Hinterland will sich im Vorfeld den Vorwurf machen lassen, nicht mit allen Mitteln für eine gute Gesundheitsversorgung in der Region gekämpft zu haben.

Die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Leistungsangebot von Spitälern gesetzlich zu regeln, scheinen die fünf Parteien bereits beantwortet zu haben. Sie sagen Ja, obwohl dies kaum ein anderer Kanton in der Schweiz macht. Klar ist auch: Im Gesetz verankern kann man viel, wenn aber das nötige Personal fehlt – Stichwort Fachkräftemangel im Gesundheitswesen – werden solche Wünsche an der Realität scheitern.

Mit der Initiative setzt die SVP nun die Regierung und die anderen Parteien noch stärker unter Druck. Fällt die Lösung nicht so aus, wie es sich die SVP wünscht, zieht sie den Hebel und setzt die Maschinerie Volksinitiative in Gang. Ein durchaus geschickter Schachzug, denn nun hat die SVP ein gewichtiges Druckmittel in der Hand.

Dieser Poker ist allerdings mit Risiken verbunden. Zum einen dauert es mehrere Jahre, bis eine Initiative vors Volk kommt. Und in Wolhusen wird bereits am neuen Spital gebaut. Die Warnung von Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte), eine Initiative könnte mindestens zu Verzögerungen wenn nicht sogar zu einem Baustopp führen, tut die SVP als Drohkulisse ab. Doch da könnte sie sich täuschen. Denn wenn jahrelang in der Schwebe ist, welches Angebot in Wolhusen im Gesetz verankert wird oder nicht, ist es schwierig, einfach so weiterzubauen.

Zumal: Was passiert, wenn das Volk die SVP-Initiative ablehnt? Es ist nicht auszuschliessen, dass dies als Zeichen gegen das Spital Wolhusen an sich interpretiert werden würde. Der Weg, den die SVP einschlägt, ist hochriskant. Am Ende könnte die Region Entlebuch/Hinterland sogar mit leeren Händen dastehen.