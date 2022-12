Analyse zum Verkehr im Seetal Seetaler Gemeinden hoffen auf Umfahrungen – doch die Chancen sind wegen der hohen Kosten gering In Inwil, Eschenbach, Ballwil und Hochdorf liegen die Bestvarianten auf dem Tisch. Wie die Verkehrsprobleme gelöst werden, darüber sind sich Kanton und Gemeinden aber uneins. Reto Bieri Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Am Morgen und am Abend wälzt sich viel Verkehr durch Inwil, Eschenbach, Ballwil und Hochdorf. Um die Gemeinden zu entlasten, sind seit ein paar Jahren umfangreiche Planungen im Gang. Im Rahmen dieser Zweckmässigkeitsbeurteilungen (ZMB) konnte auch die Bevölkerung mitreden.

Jüngst wurden die Resultate der dritten und letzten ZMB-Phase für die Gemeinde Hochdorf präsentiert. Damit liegen für alle besagten Ortschaften die jeweiligen Bestvarianten auf dem Tisch. Nun folgt die Planungssynthese Seetal. Mit dieser überregionalen Gesamtbetrachtung will der Kanton die optimalste Variante von Inwil bis Hochdorf herausschälen. Die Resultate sollen im Herbst 2023 vorliegen.

Ist also eine baldige Lösung der jahrzehntealten Seetaler Verkehrsprobleme in Sicht? Wohl kaum, wie ein nüchterner Blick auf die Zwischenresultate zeigt. So unterscheiden sich die Sichtweisen des Kantons und der Gemeinden diametral. Ersterer möchte das bestehende Strassennetz plus den ÖV ausbauen, die Kommunen plädieren für Umfahrungen inklusive Tunnels.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die Wunschliste der Gemeinden einen schweren Stand haben wird. Hauptgrund sind die hohen Kosten. Zwar hat der Kanton soeben bekannt gegeben, dass die Umfahrungen in Inwil und Eschenbach für rund 100 Millionen Franken günstiger gebaut werden können. Das bedeutet aber immer noch Kosten von rund 260 Millionen Franken. Die Hochdorfer Umfahrung ist mit rund 300 Millionen Franken veranschlagt. Die vom Ballwiler Gemeinderat gewünschte Tunnellösung für die Bahn kostet rund 180 Millionen Franken.

Das ergibt Gesamtkosten von sage und schreibe 740 Millionen Franken. Ein Betrag, der wohl weder vor dem Luzerner Kantonsrat be- noch eine nötige Volksabstimmung überstehen würde. Zum Vergleich: Aktuell stehen im Kanton Luzern für Strassenbauprojekte jährlich rund 60 Millionen Franken zur Verfügung. Auch andere Regionen stellen zudem (berechtigte) Ansprüche. Wolhusen kämpft ebenfalls seit Jahrzehnten für eine Umfahrung. In Beromünster kostet die geplante Umfahrung «nur» rund 70 Millionen Franken.

Es erstaunt denn auch nicht, dass der Kanton im Seetal den Ausbau der bestehenden Achsen will. Das ist mit insgesamt rund 170 Millionen Franken nicht nur wesentlich günstiger, sondern trägt dem haushälterischen Umgang mit Kulturland Rechnung.

Es wäre allerdings verfrüht, die Seetaler Umfahrungen als chancenlos abzutun. Die ZMB zeigen, dass sie zu einer deutlichen Entlastung der Dorfzentren führen, wenn sich die prognostizierten Verkehrszahlen weiter nach oben entwickeln. Auch handelt es sich um ein Generationenprojekt, das über einen langen Zeithorizont gedacht werden muss.

Politisch haben die Umfahrungen jedoch nur eine Chance, wenn das ganze Tal am gleichen Strick zieht. Nur: Die sogenannte Talstrasse provozierte vor einigen Jahren wegen des grossen Landverschleisses Widerstand in der lokalen Bevölkerung. Der Kantonsrat schickte das Umfahrungsprojekt deshalb 2014 bachab. Dass die Meinungen immer noch weit auseinanderliegen, zeigte sich an den beiden ZMB-Infoanlässen in diesem Jahr in Hochdorf: Während im Juni die Kritiker der Umfahrung Präsenz markierten, waren im November die Befürworter in der Mehrzahl.

Nicht zu Unrecht monierten Letztere, dass ohne eine Umfahrung in Hochdorf der Schwerverkehr weiterhin durchs Zentrum donnert. Allgemein bleiben noch (zu) viele Fragen offen. Nur ein Beispiel: Wie soll in Ballwil mit zwei Bahnübergängen der Verkehr fliessen, wenn dereinst der Viertelstundentakt der Seetalbahn kommt? Den Planerteams steht in den nächsten Monaten noch viel Denkarbeit bevor.

