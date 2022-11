Hingucker Andy Hug und Prince schmücken die Lastwagen dieses Luzerner Chauffeurs Lukas von Wartburg (35) aus Gelfingen liebt getunte Fahrzeuge und er ist Kunstliebhaber. Seine Sammlung stellt der Inhaber der Vowa Transporte nicht in Galerien aus, sondern schickt sie auf die Strasse. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.11.2022, 11.07 Uhr

Lastwagenfan Lukas von Wartburg hat zwei seiner Arbeitsgeräte erfolgreichen Männern gewidmet: dem Karateka Andy Hug (links) und dem Musiker Prince. Bild: Nadia Schärli (Ermensee, 12. November 2022)

Irgendwann begegnet man auf der Strasse einem Ihrer speziell lackierten und ausgestatteten Lastwagen. Ich letzthin im Wiggertal. Sofort wollte ich wissen, wer am Steuer sitzt.

Lukas von Wartburg: Welche Maschine war's?

Ein weiss-schwarzer mit Andy Hug in Kampfpositionen.

Der gehört mir, aber gefahren ist ein Chauffeur.

Mich interessiert der Halter. Wer lackiert Nutzfahrzeuge so aufwendig?

Ein Lastwagenfan. Die Maschine wurde 2016 in Holland gestaltet. Andy Hug bewunderte ich für seinen Weg. Er war eine Persönlichkeit, ein bodenständiger Typ, der mit Einsatz und Wille Träume realisierte. Ich sehe Parallelen zu mir und vielen KMU, die krampfen müssen. Meines Erachtens geht heute oft unter, dass Erfolg erarbeitet werden muss. Meine LKW regen zum Denken an und wecken Emotionen. Darum reden wir jetzt zusammen.

Ist die Transport-Branche derart lukrativ, dass Sie sich solche Lackierungen leisten?

Dafür verzichte ich auf andere Genüsse. Ferien gibt's selten, dafür Sieben-Tage-Wochen, in denen ich erreichbar bin. Chauffeur sein ist Hobby und Beruf zugleich.

Noch auffälliger ist der LKW mit Musiker Prince. Sind Sie Fan?

Nein. Aus der Idee eines Trucks in Violett entstand «Purple Rain». Leider wurde das Vorhaben von Schwierigkeiten begleitet. Die Maschine wurde mit vier Monaten Verzögerung geliefert. Sie sollte in Cottbus in Deutschland lackiert werden, was nicht zu Stande kam. So holte ich sie nach drei Monaten zurück, wir setzten sie wieder in den Originalzustand und arbeiteten vier Monate damit. Nach langer Suche fand ich, wieder in Holland, ein Ehepaar, das sich das Grossprojekt zutraute und Zeit hatte. Sechs Monate arbeiteten sie daran.

Die Lackierung des Purple Rain in Holland. Quelle: Youtube

Für eine Lackierung?

Der Aufwand war gigantisch. 500 Kilo Farbe wurden verwendet und Blattgold eingearbeitet. Ich reiste 36-mal für Besprechungen und Besichtigungen hoch. Statt im Juli 2019 kam der LKW im Juni 2020 auf die Strasse. In dieser Zeit mietete ich ein Fahrzeug, damit alle Chauffeure beschäftigt und die Aufträge erledigt werden konnten.

Welch Aufwand!

Das Resultat und die Reaktionen rechtfertigen alles. Ich wollte etwas dazu beitragen, was dem tristen Alltag auf der Strasse Abhilfe schafft. Die LKW fallen auf und wecken Emotionen. Es ist ein Erlebnis, so etwas zu gestalten und damit im täglichen Einsatz zu stehen. Das neueste Fahrzeug konnte ich mit Hilfe meines pensionierten Vaters umbauen, eine schöne Erfahrung. Wir fahren an Veranstaltungen in ganz Europa. Da werden die Maschinen prämiert, mir aber ist es unangenehm, die Trophäen vor all den Leuten entgegenzunehmen. Ich stehe nicht gerne im Fokus.

Warum dann die Treffen?

Die Trucker-Szene in Europa ist gross, die meisten Festivals sind top. Es hat viel Publikum und es entwickeln sich Freundschaften. Da präsentiere ich meine Maschinen gerne, manchmal werde ich sogar eingeladen.

Von wem?

Von den Festivals. In den letzten zwei Jahren zum Power Truck Festival nach Härmä in Finnland, das von einem in der Szene bekannten Unternehmer mitorganisiert wird. Seine Fahrzeuge habe ich in jüngeren Jahren in Magazinen und auf Festivals bewundert. Er wollte «Purple Rain» auf dem Platz. Sein Anruf war für mich wie, wenn Micky Maus persönlich an einem Kindergeburtstag anruft und gratuliert.

Die Leerfahrt nach Finnland rechnet sich eher nicht!

Fähre und Hotel werden erstattet. Es ist eine Ehre, dabei zu sein und Gleichgesinnte zu treffen. Das Hobby rechnet sich nie. Es kostet Zeit, Nerven und Geld. Die Erlebnisse machen das Ganze dennoch lukrativ.

Ihr Fuhrpark besteht aus sieben Maschinen. Die neueste hat die Lackierung eines Schaltgetriebes und eines Schalthebels. Was ist die Idee?

Es war eines der letzten Scania-Fahrzeuge mit Handschaltung. Seit Anfang 2022 ist damit Schluss, was aus meiner Sicht ein Fehler ist. Einerseits aus Wehmut, aber auch weil sich mit elektronischer Fahrhilfe und Automatikgetriebe die Leute immer weniger konzentrieren. Man lässt sich leicht ablenken und verlässt sich auf den Fahrassistenten. Das gilt nicht nur für Transportfahrzeuge, sondern auch für PW. Diese Entwicklung ist nicht nur gut.

Ihre Trucks lenken auch ab. Gibt es Fans, die mit Fotoapparaten Jagd auf Sie machen, wie Spotter bei Flugzeugen?

Bis vor drei Jahren wusste niemand, wo meine Lastwagen stehen. Nun fragen Leute auf Facebook, an welchen Tagen sich alle Fahrzeuge auf dem Werkgelände befinden. Die reisen aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland an.

Lukas von Wartburg am Steuer der Maschine mit dem Namen Purple Rain. Bild: Nadia Schärli (Ermensee, 12. November 2022)

Gut. Wann soll unser Fototeam einfahren?

Am Wochenende werden die Lastwagen gewaschen und gepflegt, falls wir nicht an einem Festival sind. Die Fahrer sind zusammen mit mir für die Maschinen verantwortlich. Da kommt's vor, dass wir beobachtet werden.

Bringen Ihre Spezial-Trucks auch Aufträge?

Ich wüsste nicht, dass ein Kunde verlangt, von Prince beliefert zu werden. Da stehen persönliche Kontakte und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Ein gepflegter Auftritt wird aber sicher geschätzt.

