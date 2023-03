Luzern Anja Zeidler ist zum zweiten Mal Mami – es war eine Hausgeburt im Pool Am 10. März kam das zweite Kind der Krienser Influencerin Anja Zeidler zur Welt. Es ist ein Söhnchen. 15.03.2023, 12.24 Uhr

In diesem Geburtspool brachte Anja Zeidler ihr zweites Kind zur Welt. Alles verlief wie gewünscht. Instagram / Anja Zeidler

«Ich wollte gerade den ersten Bissen von meinem Abendessen nehmen, da platzte meine Fruchtblase»: Unternehmerin und Influencerin Anja Zeidler aus Kriens hat am 10. März ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat, wie 20 Minuten, berichtete. Es war für sie eine spezielle Geburt, sie fand nämlich in ihrer eigenen Wohnstube in einem Geburtspool mit Unterwasserlichtern statt. Weiter sorgten «Kerzen, beruhigende Düfte und ausgewählte Geburtsmusik» für eine «wundervolle Geburtsatmosphäre», wie Zeidler später in einem Insta-Post schriebt. In diesem zeigt sie auch ein Video ihrer Hausgeburt.