Arbeitsbedingungen Auch die zweite Vernehmlassung fällt vernichtend aus – Hochschule Luzern verschiebt Personal-Projekt, will aber daran festhalten Die Hochschule Luzern will neue Personalkategorien schaffen – und sorgt damit für Verunsicherung bei Mitarbeitenden. Ihre Interessen würden zu wenig beachtet.

Bei der Ausarbeitung der neuen Personalkategorien an der Hochschule Luzern (HSLU) steckt der Wurm drin. Jetzt zieht die Führung der Bildungsinstitution die Reissleine: Die Umsetzung des umstrittenen Projekts werde um ein Jahr verschoben, verkündete Rektor Markus Hodel Ende August auf der internen Kommunikationsplattform der HSLU. Geplant war die Einführung per September 2022.

Mit den neuen Personalkategorien soll die Hochschule als Arbeitgeberin attraktiver werden, zudem soll die Forschung der Lehre gleichgestellt werden. Die HSLU will die Kategorien weiter differenzieren. So soll es in Zukunft etwa separate Funktionen geben für Dozierende im Bereich Forschung und im Bereich Lehre.

Die Hochschule Luzern-Musik. Eveline Beerkircher (Luzern, 12. September 2020)

Das Projekt sorgt aber für Unruhe in der Belegschaft, allen voran unter den Dozierenden. Sie befürchten, in Zukunft schlechter gestellt zu werden. Bereits 2020 zeigten sich mehrere Mitarbeitende in Gesprächen mit der Gewerkschaft VPOD verunsichert. In einer ersten Vernehmlassung haben über 70 Prozent der befragten Mitarbeitenden ein negatives Urteil abgegeben. Eine zweite Vernehmlassung wurde von Mitte Juni bis Mitte August 2022 durchgeführt.

Dozierende lehnen neue Kategorien ab

Die Vernehmlassungsantworten von Mitwirkungsrat und Dozierendenverband liegen dieser Zeitung vor. Gemeinsam haben sie eine anonyme Umfrage unter den Mitarbeitenden der HSLU durchgeführt – von gut 1900 Mitarbeitenden haben 421 Personen teilgenommen.

Das Urteil vieler Befragten fällt vernichtend aus. So schreibt der Mitwirkungsrat in seiner Antwort: «Das Ziel des Projekts, Lehre und Forschung besser zu verbinden, wertet in der aktuellen Version die Stellung der Lehre massiv ab. Die neuen Personalkategorien werden dem Grundauftrag einer Hochschule der Lehre nicht mehr gerecht.» Und der Dozierendenverband hält fest: «Die überwiegende Mehrheit der Dozierenden lehnt immer noch das Grundmodell sowie die spezifische Ausarbeitung eindeutig ab.»

80 Prozent der Befragten des Dozierendenverbands sagen zudem, die neuen Personalkategorien erhöhten die Attraktivität der HLSU als Arbeitgeberin nicht. Weitere 75 Prozent monieren, dass die Mitarbeitenden ungenügend in die Ausarbeitung der Kategorien miteinbezogen worden seien.

Grafik, die in der Vernehmlassungsantwort des Dozierendenverbands enthalten ist. Screenshot

In den schriftlichen Kommentaren der Mitarbeitenden sind Enttäuschung, Wut und Resignation spürbar. So schreibt eine Person: «Das Projekt führt zu einem riesigen Verlust an Loyalität, wie ich es in den letzten 25 Jahren an der HSLU nicht annähernd erlebt habe.»

Hochschule: «Höchste Zeit, Personalkategorien zu ändern»

Diese und weitere Äusserungen zeigen: Die Verunsicherungen unter den HSLU-Angestellten sind gross. Die Hochschule selbst betont auf Anfrage die Relevanz des Projekts. Bei der Gründung der Fachhochschulen vor rund 25 Jahren seien diese in erster Linie als Ausbildungsinstitutionen konzipiert worden. «Seither wurden Forschung, Weiterbildung und Dienstleistungen aufgebaut.» Die Profile und Aufgaben der Dozierenden seien vielfältiger geworden.

«Die jetzigen Personalkategorien der Hochschule Luzern hinken der Realität hinterher. Es ist höchste Zeit, dies zu ändern», schreibt die HSLU. «Nur mit differenzierteren Personalkategorien wird es möglich sein, Stellen sehr spezifisch auszuschreiben und hochqualifiziertes Personal zu gewinnen.»

Wie die Hochschule weiter festhält, sollen mit den neuen Kategorien die Bereiche Forschung und Entwicklung aufgewertet werden. «Im Moment ist es deutlich attraktiver, zu unterrichten als zu forschen.» Das schlage sich in der Entlöhnung nieder. «Wer heute ausschliesslich lehrt, gehört zur Personalkategorie der Dozierenden und verdient bei einem 100-Prozent-Pensum zwischen 113’000 und 169’000 Franken jährlich. Wer ausschliesslich forscht, ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter und verdient zwischen 81’000 und 131’000 Franken.»

Keine Lohneinbussen für bereits angestellte Personen

Zu Lohneinbussen, wie zum Teil befürchtet, werde es aber nicht kommen – zumindest nicht bei bereits angestellten Personen, die in ihrer Funktion verbleiben. Bereits vor einem halben Jahr habe das Projektteam kommuniziert, dass «niemand, der noch die gleiche Tätigkeit ausübt, plötzlich weniger Salär erhält», so die HSLU. «Im Entwurf der Personalverordnung wird ein ‹Besoldungsbesitzstand› festgeschrieben.» In den Vernehmlassungsantworten des Dozierendenverbands wird aber auch das kritisiert. «Besitzstandeswahrung ohne Einbezug von Teuerung ist eine Farce, vor allem zu den jetzigen Zeiten», heisst es in einer Stellungnahme.

Die Hochschulleitung nehme die Kritik aus der zweiten Vernehmlassung ernst, schreibt die HSLU. «Jetzt kommt es darauf an, zu unterscheiden, in welchen Punkten inhaltlich nachgebessert werden muss und wo in erster Linie vertiefte Informationen nötig sind.» Von einer Sistierung des Projekts will die HSLU nichts wissen: «Die Projektverantwortlichen sind überzeugt, dass eine Differenzierung der Personalkategorien überfällig ist.»

Auch eine externe Begleitung des Projekts, wie von verschiedenen Mitarbeitenden gefordert, lehnt die HSLU ab. Dies sei zum Projektbeginn geprüft, schliesslich aber verworfen worden. «Eine Einarbeitung in die komplexen Strukturen der Dachorganisation und der sechs departementalen Organisationen, die Rückbindung an den gesamtschweizerischen Hochschulkontext – das ist für externe Beteiligte innert nützlicher Frist nicht zu leisten. Auch wären hohe externe Kosten angefallen.»

