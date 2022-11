Rückgang der Beschäftigtenzahl im Kanton Luzern

Arbeitsmarkt Kanton Luzern verzeichnet erstmals einen Rückgang bei der Beschäftigtenzahl Erstmals seit Beginn der Statistik im Jahr 2011 wurde im Kanton Luzern ein Rückgang der Beschäftigtenzahl registriert – 2020 waren rund 600 Vollzeitstellen weniger besetzt als noch im Vorjahr. 03.11.2022, 11.24 Uhr

Im Jahr 2020 waren im Kanton Luzern über alle Branchen hinweg gut 600 Vollzeitstellen weniger besetzt als noch im Vorjahr. Seit Beginn der Statistik im Jahr 2011 wurde somit erstmals ein Rückgang der Beschäftigtenzahl registriert. Das schreibt Lustat Statistik in einer Mitteilung.

Gemäss der Mitteilung sei es anhand der analysierten Daten nicht möglich, festzustellen, ob dieser Rückgang auf einen Stellenabbau zurückgeht oder darauf, dass bestehende Stellen nicht besetzt werden konnten.

Wie Lustat weiter schreibt, verzeichnete zwar der Industriesektor einen Zuwachs. Dass die Anzahl Beschäftigte insgesamt aber dennoch negativ blieb, gehe sowohl auf den Dienstleistungs- als auch auf den Landwirtschaftssektor zurück. Allein im Dienstleistungssektor waren 710 vollzeitäquivalente Stellen weniger besetzt als im Jahr zuvor. Und auch im Luzerner Landwirtschaftssektor waren weniger Personen beschäftigt – minus 212 Stellen, was einem Rückgang von 2,4 Prozent entspricht.

KMU stellen 70 Prozent der Arbeitsplätze

Im Jahr 2020 waren die meisten Personen in kleinen und mittleren Unternehmen beschäftigt – 27 Prozent in Kleinstfirmen, 42,5 Prozent in kleinen und mittleren Unternehmen. Die übrigen 30,5 Prozent waren in Grossunternehmen beschäftigt. (pl)

Grafik: Lustat