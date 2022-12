Ladendiebstahl Mehr Langfinger wegen Inflation? Das sagen Sicherheitsexperten aus der Zentralschweiz

In einigen Ländern hat die Teuerung die Zahl der Ladendiebstähle hochschnellen lassen. Auch in der Schweiz gibt es wieder mehr Langfinger in den Läden, sagen Sicherheitsexperten aus der Zentralschweiz. Sie sehen die Ursache aber woanders.