«Hallo Chefin, wie geht es dir?» In Luzerner Firmen wird mehrheitlich geduzt Von Emmi über die Concordia bis hin zur Luzerner Kantonalbank: In Luzerner Firmen hat vielerorts hierarchieübergreifend die Du-Kultur Einzug gehalten – aber nicht überall. Eine Expertin benennt Vor- und Nachteile des konsequenten Duzens.

Montagmorgen im Grossraumbüro. Ein Mitarbeiter unterhält sich im Fahrstuhl mit seiner Chefin. «Hattest du ein schönes Wochenende?», fragt er. «Wunderbar, und du?», antwortet sie. Diese Umgangsform ist mittlerweile in vielen Schweizer Firmen etabliert. Im Juni hatten sich 92 Prozent der Mitarbeitenden im Kinderspital Zürich bei einer internen Abstimmung für die Du-Kultur ausgesprochen. Chefarzt Georg Stäubli darf somit von allen Georg genannt werden.

Wie steht es um die Du-Kultur in Luzerner Firmen? Unsere Zeitung hat bei 15 Grossunternehmen aus dem Kanton nachgefragt, wie verbreitet das Duzis ist. Das Ergebnis: In den meisten Firmen wird auch die Chefin oder der Chef mit Du angesprochen. Das Duzis über alle Hierarchiestufen hinweg fördere die unkomplizierte und kollegiale Zusammenarbeit, lautet der Tenor. Auch in einer nicht repräsentativen Social-Media-Umfrage unserer Zeitung haben 91 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz mit Du ansprechen.

Im Gegensatz zum Kinderspital Zürich, gibt es im Luzerner Kantonsspital (Luks) derzeit keine unternehmensweiten Regeln, wie sich die Mitarbeitenden untereinander ansprechen. Beim Luks heisst es auf Anfrage:

«Es ist den einzelnen Mitarbeitenden überlassen, wann, mit wem und zu welchem Anlass er oder sie Duzis macht.»

Indem das Luks keine verbindlichen Vorgaben mache, trage es auch den Gepflogenheiten in den verschiedenen Berufsgruppen Rechnung, schreibt das Spital. Es zeige sich jedoch in der Praxis, dass in der täglichen Zusammenarbeit bereits jetzt eine weit verbreitete Du-Kultur vorherrsche.

Etwas anders sieht es im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil aus: In der Spezialklinik duzen sich seit Frühjahr 2021 von der Reinigungsfachkraft über die leitende Ärztin bis zum Direktor alle. Die Du-Kultur sei auf Wunsch des vorherigen Direktors Hans Peter Gmünder eingeführt worden und habe sich bewährt, wie die Spezialklinik schreibt:

«Unsere Erfahrung ist, dass durch eine Du-Kultur ein viel engeres Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, die Zusammenarbeit über Abteilungen und Hierarchien hinweg enger und der Weg zu einer offenen und ehrlichen Feedbackkultur optimal geebnet wird.»

Von den Lernenden bis zum CEO: Die Kranken- und Unfallversicherung Concordia mit Sitz in Luzern hat das Duzis über alle Hierarchiestufen bereits vor bald 20 Jahren eingeführt. «Unser CEO Nikolai Dittli hat kurz nach seiner Ernennung die Du-Kultur initiiert und im Unternehmen erfolgreich umgesetzt», schreibt das Unternehmen. Ausserdem duze man sich seit Frühling 2020 konsequent auch in der Rekrutierung und im Kontakt mit potenziellen neuen Mitarbeitenden. Die Rückmeldungen seien meist positiv:

«Die Bewerbenden bauen hierdurch relativ früh eine mögliche Hemmschwelle ab.»

Das Duzis zieht sich bei der Concordia jedoch nicht über alle Bereiche hinweg: Der Schriftverkehr mit rechtlichem Charakter werde auch an die Mitarbeitenden per Sie umgesetzt.

Die Concordia ist nicht die einzige Versicherung mit konsequenter Du-Kultur: Auch bei der CSS Versicherung wird von den Lernenden bis zur CEO geduzt. Das Unternehmen führte die Du-Kultur Anfang 2016 ein und machte bislang nur positive Erfahrungen damit:

«Uns sind keine Nachteile bekannt. Wir stellen fest, dass durch eine gelebte Du-Kultur auch Barrieren abgebaut werden können und man sich bei uns dennoch mit Wertschätzung begegnet.»

Seit 2016 wird bei der CSS Versicherung die Du-Kultur auch im Bewerbungsprozess gelebt.

Bei der Energieversorgerin CKW duzen sich seit acht Jahren alle – und seit rund zwei Jahren setzt das Unternehmen im Bewerbungsverfahren ebenfalls auf die Du-Form. Das konsequente Duzen bringe keine Nachteile mit sich, wie Mediensprecher Marcel Schmid sagt:

«Wir sehen nur Vorteile und könnten uns was anderes nicht mehr vorstellen. Fehlender Respekt vor Vorgesetzten oder andere Vorurteile haben sich bei uns absolut nicht bestätigt.»

Konsequent geduzt wird auch in den Gängen der Luzerner Kantonalbank – und zwar seit April 2016. Die Du-Kultur unterstütze die unkomplizierte und kollegiale Zusammenarbeit bei hierarchieübergreifenden Projekten, heisst es auf Anfrage.

Bei der Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) hat das Duzis vor rund zwei Jahren Einzug gehalten, wie das Transportunternehmen schreibt. Die Du-Form ist auch hier bereits im Bewerbungsprozess üblich. Doch der Wechsel ist noch nicht ganz abgeschlossen: Für langjährige Mitarbeitende sei die Umstellung vom Sie auf das Du oft von längerer Dauer und zuweilen auch ein bisschen «angeordnet» oder «künstlich erzwungen». Die VBL schreibt:

«Es ist zu respektieren und zu akzeptieren, dass ein Du für gewisse Mitarbeitende nicht passt. Dies kann unterschiedliche Gründe haben wie Altersunterschied, kultureller Hintergrund, Erziehung oder vieles mehr.»

In solchen Fällen gelte es sorgsam damit umzugehen und Achtung vor der Person zu bewahren, so die VBL. Bei der Viva Luzern, Anbieterin von Wohn- und Pflegeangeboten im Alter, duzt man sich seit gut zweieinhalb Jahren im gesamten Unternehmen. Vor dem Entscheid zur Du-Kultur seien die Standorte von Viva Luzern unterschiedlich mit dem Thema umgegangen. Bei Viva Luzern heisst es: «Die beiden Hauptgründe für die Du-Kultur lagen in einer einfachen, unternehmensweiten Handhabung sowie der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls.»

Bei der Luzerner Milchverarbeiterin Emmi wird ebenfalls geduzt. Zum Jahresauftakt 2020 war CEO Urs Riedener zu Gast in einer internen Talkshow, als er die unternehmensweite Du-Kultur erstmals verkündete. Gemäss der Emmi-Sprecherin sei die Du-Kultur bereits zuvor bis auf den CEO und ein paar wenige ältere Mitarbeiter weit verbreitet gewesen. «Das Duzis verbindet, gehört zum Zeitgeist und ist Teil der Emmi-Kultur», sagt die Emmi-Sprecherin.

Das Duzis ist auch beim international tätigen Speditions- und Logistikunternehmen Galliker üblich, von den Lernenden bis zum Chef. Es erleichtert die Kommunikation unter den Mitarbeitenden, erklärt Pirmin Trachsel, Leiter Human Resources. Er sagt:

«Jemanden mit Du anzusprechen, ist heute ehrlicher, natürlicher und näher bei der Emotion.»

In vielen Luzerner Firmen duzen sich die Mitarbeitenden zumeist, obschon keine generelle Du-Kultur herrscht. Bei der Migros Genossenschaft Luzern etwa sieht man keine Nachteile beim Du. Dennoch: «Falls eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht geduzt werden will oder nicht duzen will, sollte das als Teil der Kultur auch respektiert werden.»

Auch bei der Suva, dem grössten Unfallversicherer der Schweiz, gibt es keine generell angeordnete Du-Kultur. Wie die Versicherung schreibt, werde aber überwiegend und hierarchiefrei geduzt. Man setze auf Dialog, nicht auf Direktiven:

«Das Du ist Teil unserer Kultur und entwickelt sich auf zwischenmenschlicher Ebene.»

Ähnlich auch beim Technologieunternehmen Komax mit Sitz in Dierikon: «Bis auf ein paar wenige Ausnahmen duzen sich die Mitarbeitenden über alle Hierarchiestufen hinweg ab dem ersten Arbeitstag.» So ist es auch bei der Agrargenossenschaft Fenaco, zu der auch der Getränkelieferant Ramseier in Sursee gehört. Obschon das Du in der Landwirtschaft üblich ist, gebe es keine gruppenweite Du-Kultur, wie die Fenaco schreibt. Es gelte auch kulturellen Besonderheiten gerecht zu werden: «So ist zum Beispiel in der Westschweiz das ‹Sie› noch häufiger anzutreffen als in der Deutschschweiz.»

Wie steht es um das Duzis in der kantonalen Verwaltung? Auch hier wird keine generelle Du-Kultur gepflegt. Die Ausgestaltung sei pro Departement und Dienststelle individuell. Der Kanton Luzern schreibt:

«Generell kann man sagen, dass die Du-Kultur in der kantonalen Verwaltung über alle Hierarchiestufen hinweg weit verbreitet ist.»

Das Duzis ist in Luzerner Firmen also weit verbreitet. Doch inwiefern trägt es zu einem besseren Arbeitsklima bei? Petra Kipfelsberger ist Assistenzprofessorin am Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Sie weiss, dass eine konsequente Du-Kultur über alle Hierarchiestufen hinweg mehrere Vorteile mit sich bringt: «Das Duzis signalisiert Nähe und Vertrautheit und fördert den unmittelbaren Austausch zwischen den Hierarchiestufen.»

Die Du-Kultur unterstütze den sogenannten Peer-Gedanken, nämlich dass alle Mitarbeitenden im gleichen Boot sitzen – dies könne sich positiv auswirken. Ausserdem könne das Du eine unkomplizierte und direkte Kommunikation fördern. Die Expertin sagt:

«Wird direkter und schneller und somit besser kommuniziert, entstehen weniger Missverständnisse.»

Doch das hierarchieübergreifende Duzen bringt nicht nur Vorteile mit sich, wie Kipfelsberger erklärt: «Einen Nachteil sehe ich insbesondere im Umgang mit der professionellen Distanz. Das Du signalisiert vielleicht für manche einen eher freundschaftlichen Umgang bis hin zu einem kumpelhaften Miteinander, das aber keineswegs zu empfehlen ist.» Die grösste Herausforderung sei deshalb der unkomplizierte, direkte und zugleich professionelle Umgang miteinander und untereinander.

Grundsätzlich rät die Expertin allen Firmen zur Du-Kultur. Bei den Grossunternehmen müsse die Umstellung jedoch durch ein entsprechendes Programm zur Kulturveränderung begleitet werden. Sie sagt: «Gerade für Grossunternehmen sehe ich eine riesige Chance darin, durch Stärkung von gegenseitiger Wertschätzung, regelmässigem Feedback und einem kollegialen Miteinander positiv die Kultur zu prägen, sodass vor allem auch jüngere Generationen und Talente angezogen werden können.»

