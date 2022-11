Die Militärübung in Triengen, die wir nie sahen

Armee Die Militärübung in Triengen, die wir nie gesehen haben Bei der grössten Übung der Armee seit 33 Jahren hätten wir gerne einen Augenschein vor Ort genommen. Bekommen haben wir viele Versprechungen – einen Leopard in Action jedoch nie. Eine Odyssee, die mehr über das Schweizer Militär aussagt, als ihm lieb ist. Jonas Hess Jetzt kommentieren 25.11.2022, 18.22 Uhr

So sah die vermeintliche Militärübung Pilum 22 am Donnerstag aus. Bild: Boris Bürgisser (Triengen, 24. November 2022)

Eigentlich hätte dieser Text ganz anders beginnen sollen. Mit der Szene eines Leopard-Panzers, der über die Sure nahe Triengen setzt, oder einem Soldaten, der im Dreck watet. Beides sollte sich aber nur im Kopf des Autors abspielen. Denn diese Szenen, die während der Militärübung «Pilum» (siehe Kasten) bestimmt irgendwo in der Schweiz so stattfanden, bekamen wir nie zu Gesicht.

Grösste Militärübung seit 33 Jahren Die Militärübung «Pilum» soll gemäss dem Verteidigungsdepartement VBS die Grundbereitschaft der Bodentruppen überprüfen. Zum Einsatz kommen vier mechanisierte Bataillone, ein Logistikbataillon sowie eine Gebirgsinfanteriekompanie. Die dutzenden Panzer und Fahrzeuge sind seit dem 22. November in den Kantonen Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Zürich unterwegs. Insgesamt nehmen 5000 Angehörige der Armee daran teil. Die letzte vergleichbare Übung wurde gemäss einer Mitteilung vom VBS 1989 durchgeführt.

Aufgeboten wurde diese Zeitung am Donnerstag um 14 Uhr. Treffpunkt: Flugplatz Triengen. In der Nähe soll eine Übung mit der «mechanisierten Brigade 11» stattfinden. «Dort geht es dann ab», versprach der Kommunikationsverantwortliche, nennen wir ihn Oberstleutnant Steiger, einen Tag zuvor am Telefon.

In Triengen trafen neben dem Autor dieser Zeilen auch der Fotograf und eine Journalistin eines anderen Mediums ein. Von Panzern war nichts zu sehen. Offizier Steiger und sein ebenfalls im Tarnanzug eingekleideter Begleiter beschieden uns, dass wir zuerst «verschieben» müssten, also den Standort wechseln.

Wo ist der Kommandant?

Fünf Autominuten später erreichten wir eine Wiese mitten im Surental. Oberstleutnant Steiger deutete auf den Fluss und erklärte, dass dieses natürliche Hindernis von der Panzerbrigade 11 überwunden werden sollte, damit die Truppen «das Gelände vor dem Feind sichern» können. So weit zur Übungsanlage. In der Praxis fehlten aber auch hier die Panzer. Stattdessen standen einige Militärs um einen mit Plachen und Holzhaufen erstellten Lageplan.

Mit Hilfe dieses Brückenpanzers will die Brigade 11 die Sure nahe Triengen überqueren. Bild: PD

Schnell stellte sich heraus: Die Übung war auf einen Tag später angesetzt. Steiger war die Situation sichtlich unangenehm. Er wollte uns so nicht ziehen lassen und schlug ein Interview mit dem Brigadekommandanten der Panzerbrigade 11 vor. «Diese Gelegenheit haben Sie nicht immer», befand er. Es gab nur ein Problem: Der Kommandant war nicht «auf Platz». Er komme bald, versicherte man uns. Aber auch 15 Minuten später war von ihm nichts zu sehen.

Oberstleutnant Steiger sprach derweil erstaunlich offen über die Probleme der Bodentruppen. Unter anderem bestätigte er, dass viele der eingesetzten Fahrzeuge bald ihr Nutzungsende erreicht hätten und es teilweise schwierig sei, an Ersatzteile heranzukommen.

Nach fast einer Stunde kam der Kommandant schliesslich doch noch. Freundlich beantwortete er die Fragen. Aber auch er konnte nicht zaubern. Eine Übung fand an diesem Tag keine mehr statt. Wir wollten deshalb am Folgetag nochmals kommen. Oberstleutnant Steiger versicherte, uns über Zeit und Ort noch am selben Abend zu informieren.

Die Übung begann am Freitagmorgen, musste jedoch abgebrochen werden. Bild: PD

Übung wurde abgebrochen

Auch der neue Tag brachte kein Glück. Das versprochene E-Mail mit den nötigen Informationen war nicht angekommen. Anruf bei Oberstleutnant Steiger. Nun war auch sein Optimismus dahin. «Es geht also weiter.» Und damit meinte er nicht die Übung. Nachdem er einen Fluch ausgesprochen hatte, versicherte er: «Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Sie eine Antwort erhalten.»

Die Antwort kam 20 Minuten später. Ein anderer Offizier war nun in Triengen. Auf die Frage, wann denn die Übung beginne, sprach er von der «Auslösung der ersten Phase». Wann genau über den Fluss gesetzt wird, könne er nicht sagen. Auch nicht ungefähr. Er verlangte die Handynummer und versprach, Standort und Zeit zu senden. Dann sagte er noch: «Ich mache mich nun auf die Suche nach einer kompetenten Person mit einem Zeitplan.»

Danach herrschte zwei Stunden Funkstille. Auf erneute Rückfrage war klar, warum: Die Übung war abgebrochen worden. Grund: ein Hydraulikproblem beim Brückenpanzer. Das Problem werde nun überprüft, erklärte der Offizier und verwies auf einen zweiten Durchgang, der am Sonntag stattfinde. Dann ist auch die Bevölkerung eingeladen. Ein Tipp an alle Besucherinnen und Besucher: am besten den ganzen Tag einplanen.

