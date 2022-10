Armdrücken: Vater und Sohn sorgen an Weltmeisterschaft für Furore

Ricardo Manzini (links) bei seinem Sieg in der Türkei. Video: PD

Armwrestling Vater und Sohn sorgen für Furore an der Weltmeisterschaft im Armdrücken Vasco Manzini (29) sorgt als Facility-Manager am Maihof in Luzern für eine saubere Umgebung rund um die Redaktion. Er und sein Vater Ricardo (60) haben letzte Woche an der Armwrestling-WM in der Türkei teilgenommen und viele Erkenntnisse plus einen Titel gewonnen. Interview: Roger Rüegger 23.10.2022, 21.03 Uhr

Ricardo Manzini trat am Donnerstag an, Vasco am Samstag. Wir erreichten die Männer nach und zwischen ihren Wettkämpfen telefonisch, als sie eine Hand frei hatten.

Anruf vom Freitag, 21. Oktober 13.59 Uhr:

Ein Interview am Telefon führe ich ungern. Bei Ihnen mache ich eine Ausnahme, denn auf den Händedruck verzichte ich gerne. Zu Recht?

Vasco Manzini: Wir sind angenehme Leute. Im Umgang recht lieb und sanft.

Beim Wettkampf hoffentlich nicht. Wie läufts in der Türkei?

Ricardo: Bei mir optimal. Ich habe in der Klasse Senior-Grandmaster am Donnerstag den Weltmeistertitel gewonnen.

Als frischgebackener Weltmeister wirken Sie ziemlich gelassen. Es war wohl nicht Ihr erster Titel?

Ricardo: Nein, es sind vielleicht drei oder vier.

Wer keinen Überblick seiner Titel hat, ist gut unterwegs. War der Sieg das Ziel?

Ricardo: Ich trete immer an, um zu gewinnen. Dieses Jahr bin ich in eine neue Altersklasse gerutscht, es hat geklappt.

Vasco Manzini bei einem Wettkampf im September. Bild: PD

Vater und Sohn kämpfen an derselben WM. Wer ist der starke Arm der Familie?

Vasco: Der Junior ist inzwischen stärker als der Senior. Aber man kann es nicht vergleichen, es liegt ja in der Natur der Sache. Mit 17 habe ich gegen ihn das erste Mal gewonnen. Danach traten wir sechs Jahre in der Schweiz und auch international in derselben Gewichtsklasse gegeneinander an.

Der Sport ist bei uns nicht sehr populär. Sie drücken aber, seit Sie zwölf Jahre alt sind. Warum?

Vasco: Wir entdeckten den Sport per Zufall bei einer Demonstration. Wir probierten ihn aus und merkten, dass das unser Ding ist. Armwrestling passt oder es passt nicht.

Wird im Wettkampf drauflosgedrückt; nach dem Motto, der Stärkere gewinnt?

Vasco: Das führt zu nichts. Es ist wie beim Tennis. Da gewinnt auch nicht die Person, die mit Power auf den Ball schlägt. Es ist viel Kraft, aber auch Technik entscheidend. Das ist hier dasselbe. Unser Sport heisst deshalb Armwrestling und nicht Armdrücken.

Armdrücken ist der Kneipensport, bei dem man ein Bier ausmacht oder ein Taschengeld dazuverdient, wie Sylvester Stallone in «Over the Top»?

Vasco: Genau. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Beim Wrestling wird an Wettkampftischen mit Kissen und Handgriffen und mit Schiedsrichtern gekämpft. Der Oberkörper wird miteinbezogen, das Handgelenk und die Finger. Geschwindigkeit und Konzentration spielen ebenfalls eine Rolle. Ich könnte noch eine Stunde erklären. Eines muss ich aber loswerden: Bei uns gibt es bedeutend weniger Verletzungen als beim Armdrücken in der Beiz.

Wie intensiv trainiert ihr?

Vasco: Zweimal pro Woche am Wettkampftisch Mann gegen Mann. Wobei ich derzeit international nur den rechten Arm benutze, weil ich den linken nach einem Unfall noch schone. Die meisten Leute drücken aber beidhändig.

Ist Armwrestling ein Sport fürs Publikum?

Vasco: In der Türkei sind 52 Nationen mit 1500 bis 2000 Athletinnen und Athleten am Start. Da sind schon ein paar Leute, die Stimmung machen.

Seid ihr beide Favoriten in eurer Klasse?

Vasco: International habe ich schon einige Turniere gewonnen. Aber dies ist meine erste WM-Teilnahme. Wir werden es am Samstag erfahren.

Dann lasse ich Sie auf den Wettkampf vorbereiten und melde mich morgen wieder.

Vasco: Am besten um dieselbe Zeit, dann kenne ich die Resultate.

Vasco Manzinis Wettkampf beginnt am Samstag gegen Mittag. Er tritt dreimal an, dann ist seine erste WM für ihn Geschichte.

Anruf vom Samstag, 22. Oktober, 13.29 Uhr:

Vasco, wie war die WM-Premiere?

Vasco: Nicht unbedingt super. Ich belege Platz 13 von 24 gestarteten Teilnehmern.

Ihr Fazit?

Vasco: Es waren für mich zu viele starke Leute am Start. Die Kraft war zwar vorhanden, die Geschwindigkeit und die Durchschlagskraft fehlten jedoch klar. Nun trainiere ich darauf hin und mache es nächstes Jahr besser. Wichtig ist, dass eine Punktlandung gelingt und ich schneller bin als die Gegner.

Ricardo: Ein Mittelfeldplatz ist gut. An einer WM trennt sich die Spreu vom Weizen. Aus meiner Sicht ist niemand ein Verlierer, der schlau genug ist, dem Erlebten etwas Positives abzugewinnen und etwas mitzunehmen.

Wie geht’s weiter?

Vasco: Wir verfolgen die Finalwettkämpfe und werden an der After-Party mit allen gemeinsam feiern. Das wird eine Gaudi, wir sind alles Kollegen.

