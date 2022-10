Asiatischer Laubholzbockkäfer breitet sich in Zell weiter aus

Der ALB ist schwarz und trägt, über den Körper verteilt, helle Flecken. Ohne Fühler ist er zirka 25–35 Millimeter lang, die Fühler des Weibchens sind zirka so lang wie der restliche Körper, diejenigen des Männchens doppelt so lang.

Am Holz von Laubbäumen gibt es kreisrunde Löcher, und je nachdem Rindenrisse mit groben Spänen respektive Bohrmehl.

Funde von potenziellen Schädlingen sollen umgehend an die Dienststelle Landwirtschaft und Wald per E-Mail an lawa@lu.ch gemeldet werden. Den Käfer am besten in einem Glas mit gelöchertem Deckel im Kühlschrank aufbewahren. (zgc)