Asylunterkunft in Emmen bleibt länger in Betrieb

Asyl Notunterkunft in Emmen bleibt länger in Betrieb Der Bund verlängert die Nutzung der temporären Asylunterkunft auf dem Waffenplatz in Emmen bis mindestens Ende Jahr. 21.03.2023, 10.50 Uhr

Der Waffenplatz in Emmen bietet Platz für bis zu 200 Asylbewerber. Bild: PD

Der Bund verlängert den Betrieb der temporären Asylunterkunft in der Mehrzweckhalle bei der Kaserne Emmen. Der Platz für die Unterbringung von 200 Personen steht bis mindestens Ende 2023 zur Verfügung, wie die Luzerner Staatskanzlei mitteilt.

Grund sei «die weiterhin sehr angespannte Lage im Asyl- und Migrationsbereich». Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erwartet in diesem Jahr nebst dem Zustrom von Ukraine-Flüchtlingen rund 27'000 Asylgesuche. Auf Anfrage des SEM habe die Schweizer Armee nun der Nutzungsverlängerung der temporären Asylunterkunft auf dem Waffenplatz Emmen bis mindestens am 31. Dezember 2023 zugestimmt.

Die temporäre Notunterkunft in Emmen wurde im Oktober 2022 in Betrieb genommen und gilt als Bundesasylzentrum. Sie ist durchschnittlich mit 80 Personen belegt. Als Standortkanton eines Bundesasylzentrums muss Luzern weniger Personen aus dem regulären Verfahren aufnehmen. Damit entschärfe sich der Bedarf an Unterbringungsplätzen im Kanton, heisst es in der Mitteilung weiter. (cgl)