Asylwesen 3500 Plätze für Flüchtlinge fehlen im Kanton Luzern – so wollen die Gemeinden diese Herkulesaufgabe meistern Luzerner Gemeinden müssen über die Sommerferien neue Plätze für Geflüchtete bereitstellen – einige über deren 100. Dies stellt die Gemeinden vor eine grosse Herausforderung. Manche glauben nicht daran, dass sie es schaffen können, und suchen händeringend nach Lösungen. Livia Fischer und Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

2015 schaffte Meggen in einer unterirdischen Zivilschutzanlage und oberirdischen Containern Platz für 50 Geflüchtete. Bild: Philipp Schmidli (19. November 2015)

Über 3500 Plätze für Flüchtlinge fehlen im Kanton Luzern. Diese Woche hat der Regierungsrat Geflüchtete an 74 Gemeinden zugewiesen. Erreichen diese bis zum 1. September nicht mindestens 90 Prozent ihres Aufnahmesolls, müssen sie pro Tag und fehlenden Platz zahlen. Je länger dieser Umstand andauert, desto teurer wird es. In den ersten beiden Monaten sind es noch 10 Franken, ab dem siebten Monat 40 Franken.

Für einige Gemeinden wird die Schaffung von neuen Unterbringungsplätzen zur Herkulesaufgabe, wie Sibylle Boos-Braun, Präsidentin des Verbands Luzerner Gemeinden und Gemeindepräsidentin von Malters, vergangene Woche gegenüber unserer Zeitung sagte. Wir haben bei Gemeinden, die besonders stark im Minus sind, nachgefragt, wie sie diese Herausforderung meistern wollen.

In Reiden hat man zwar Verständnis für die Handhabung der Flüchtlingsunterbringung, dennoch sagt Sozialvorsteherin Esther Steinmann (IG Reiden), sie sei davon «überhaupt nicht begeistert». Denn die drohende Ersatzabgabe dürfte für Reiden zur bitteren Realität werden. Steinmann:

«Gerade wenn die Finanzlage sonst schon schwierig ist – und das ist sie bei uns –, ist es schnell sehr viel Geld, das in der Gemeindekasse fehlt.»

So hält es Steinmann für unrealistisch, nebst den bisher 65 Aufgenommenen innert zehn Wochen weitere 85 Geflüchtete unterbringen zu können. «Alle grösseren Wohnobjekte sind privat und besetzt – es ist nicht so einfach, so viel Wohnraum aus dem Boden zu stampfen», benennt sie das grösste Problem. Dieses werde von fehlenden zusätzlichen personellen Ressourcen auf der Gemeinde zur Bewältigung dieser Aufgabe noch verschärft.

An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag appellierte Steinmann darum an alle Anwesenden, dem Gemeinderat freien Wohnraum sowie weitere Ideen zu Unterbringungsmöglichkeiten, wie etwa Containerbauten, zu melden. «Wir kommen nicht weit, wenn wir die Situation nur im stillen Kämmerchen beraten. Hier braucht es die Hilfe aus der gesamten Bevölkerung.»

Über die «happigen Ersatzabgaben» ist auch Hugo Beck, FDP-Gemeinderat Gesundheit und Soziales von Hitzkirch, «nicht glücklich». Ferner sei der Erfüllungsgrad von 90 Prozent des Aufnahmesolls bis zur gesetzten Frist zu hoch, schliesslich könnten «nicht von Tag eins alle Wohnungen besetzt werden».

Will die Seetalgemeinde nicht zu tief in die Taschen greifen, muss sie bis zum Herbst 76 zusätzliche Personen beherbergen. «Im ersten Moment scheint dies unrealistisch», räumt Beck ein. Die Sommerferien erschwerten die Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten zusätzlich. Trotzdem zeigt sich Beck kämpferisch, denn:

«Lamentieren bringt uns nicht weiter.»

Ansprechpartner bei der Suche nach Wohnräumen seien nun primär Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie Hausverwaltungen. Beck betont jedoch, dass es nicht bei der Wohnungssuche aufhöre. So sei es auch wichtig, dass sich parallel die Schule auf den Zugang von fremdsprachigen Kindern vorbereite. Die Asylsuchenden bei ihrem Eintreffen in Hitzkirch unterstützen werde unter anderem die örtliche Gesellschaftskommission Integration «Zämeläbe».

Auch die Stadt Sursee versucht, «so gut wie möglich», Hilfe zu leisten. Derzeit hat sie 119 Schutzsuchende aufgenommen, 29 davon stammen aus der Ukraine. Um dem Auftrag des Kantons nachzukommen, muss Sursee langfristig die Anzahl Flüchtlingsplätze verdoppeln. Vorerst gilt es immerhin, 93 neue Plätze zu schaffen.

Sozialvorsteherin Jolanda Achermann Sen (SP) hat schon einen Plan, wie das gelingen soll: «Aktuell sind Anfragen für Internatsmöglichkeiten an Berufs- und Fachschulen offen. Zudem stellen wir Überlegungen bei den Zivilschutzunterkünften an, kombiniert mit oberirdischen Nutzungsmöglichkeiten tagsüber.» Hinweisen zu leerstehenden Wohnungen gehe man ebenfalls nach, prüfe Möglichkeiten bei stadteigenen Liegenschaften und stelle Kontakte zwischen Vermieterinnen und Vermietern und der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen her. Trotz allem:

«Das Soll zu erreichen, bleibt eine Herausforderung.»

Meggen muss in einem ersten Schritt 123 neue Flüchtlingsplätze schaffen, 36 existieren schon. Sozialvorsteher Olivier Class (FDP) hält den Solidaritätsgedanken unter den Gemeinden und im Kanton für richtig. Er sagt: «Wir werden sämtliche Möglichkeiten prüfen, um den Kanton zu entlasten, und so viele Plätze wie möglich zur Verfügung stellen. Danach wird sich zeigen, ob der Kanton diese Plätze akzeptieren wird.»

Zeitlich werde die Umsetzung eine grosse Herausforderung sein. «Einerseits weil die Ferienzeit anbricht, andererseits wegen der bekannten Lieferprobleme auf baulicher Seite», so Class.

In welchem Rahmen und wo die Plätze letztlich geschaffen werden, ist noch offen. Man werde «alle Möglichkeiten prüfen», nicht nur gemeindeeigene Liegenschaften. So startet die Gemeinde einen Aufruf an ihre Einwohnerinnen und Einwohner, allfällige Einlieger- und andere Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Zudem würden weitere Unterbringungsmöglichkeiten analog der Flüchtlingskrise 2015 geprüft. Damals wurden rund 50 Personen in einer unterirdischen Zivilschutzanlage in Kombination mit oberirdischen Aufenthaltscontainern untergebracht.

Ein Sonderfall stellt Hasle dar. Sie ist eine von vier Luzerner Gemeinden, in der bislang keine Geflüchteten wohnen. «Die Aufnahme von Flüchtlingen ist für eine kleine Gemeinde wie Hasle aufgrund von fehlenden grösseren Infrastrukturen nicht einfach», erklärt Gemeindepräsident Thomas Röösli (Mitte). Dies wird auch die Herausforderung sein, wenn Hasle bis zum Herbst 37 Schutzsuchenden Unterschlupf gewähren soll. Röösli ergänzt: «Ob private Liegenschaftsbesitzer ihre Wohnungen zur Verfügung stellen, liegt nicht in unserer Kompetenz. Wir können nur dazu aufrufen.»

Die Schaffung von Plätzen in der geforderten Grössenordnung sei «mit Sicherheit herausfordernd». Dennoch sei auch Hasle bestrebt, «das Mögliche zur Aufnahme von Flüchtlingen beizutragen». Wie das geschehen soll, ist noch unklar. Der Gemeinderat wird am Dienstag über die nächsten Schritte beraten.

In Dagmersellen leben bisher elf Asylsuchende, über den Sommer muss die Gemeinde 108 neue Plätze schaffen. Gemeindepräsident Markus Riedweg (Mitte) sagt:

«Mit grossem Engagement aller Beteiligten ist das grundsätzlich möglich.»

Die Gemeinde prüfe aktuell verschiedene Optionen. «Insbesondere die Nutzung der bereits vor mehreren Wochen gemeldeten Zivilschutzanlage im Untergeschoss der Sporthalle Chrüzmatt.»

Just in dieser Woche hat der Kantonsrat über unterirdische Unterkünfte für Flüchtlinge debattiert. Einen Dringlichen Vorstoss von Urban Frye (Grüne, Luzern), der dies untersagen wollte, lehnte die bürgerliche Mehrheit aber deutlich ab. «Ich habe durchaus Sympathien für das Anliegen, auch wir möchten möglichst niemanden unterirdisch unterbringen», sagte der zuständige Regierungsrat Guido Graf (Mitte) während der Debatte. «Wir sind aber an einem Punkt, wo wir nicht mehr wählen können, wo wir die Geflüchteten beherbergen.»

Für den Schritt seines Parteikollegen in der Kantonsregierung, bei der Unterbringung jetzt die Gemeinden in die Pflicht zu nehmen, hat Riedweg Verständnis: «Die Geflüchteten sind da und brauchen zwingend ein Dach über dem Kopf.»

