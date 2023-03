Warum die Asylunterkunft Oberkirch noch immer leer steht

Asylwesen Darum steht die Asylunterkunft Oberkirch noch immer leer Die Gemeinde Oberkirch hat dem Kanton im Dezember eine Asylunterkunft für 37 Plätze übergeben. Bisher stehen die Wohnungen leer, während Geflüchtete in Dagmersellen ohne Tageslicht auskommen müssen. Das soll sich bald ändern. Jonas Hess Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Das ehemalige Hotel Feld in Oberkirch wird von der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen zur oberirdischen Asylunterkunft umgebaut. Dominik Wunderli (Oberkirch, 2. März 2023)

Oberkirch gehört zu jenen Gemeinden im Kanton Luzern, die nicht genug Plätze für Schutz suchende Personen bieten können. Gemäss einer Zwischenbilanz von Mitte Januar muss die Gemeinde Ersatzabgaben in der Höhe von 87’840 Franken an den Kanton bezahlen. Um die Kosten zu halbieren, hat die Gemeinde entschieden, die Liegenschaften Hotel Feld und das Wohnhaus der Carrosserie Fischer vorübergehend zu mieten und für Flüchtlingsunterkünfte bereitzustellen. Dies teilte die Gemeinde Ende Januar auf ihrer Website mit. Sie schreibt, dass die Unterkünfte am 23. Dezember 2022 an den Kanton Luzern übergeben wurden.

Doch gemäss einem aufmerksamen Anwohner stehen die beiden Liegenschaften seit der Übernahme durch den Kanton leer. In einer anonymen Mail an die Redaktion fragt er sich, wie es möglich ist, dass der Kanton, der verzweifelt auf der Suche nach Plätzen für Asylsuchende sei, auch nach zwei Monaten noch niemanden in Oberkirch untergebracht hat. Und er stellt weiter die Frage: «Wie kommt es, dass Gemeinden Strafzahlungen leisten müssen, obwohl nicht einmal die bereitgestellten Plätze besetzt sind?»

Einblick in die noch leeren Zimmer der Asylunterkunft Oberkirch, die insgesamt 37 Plätze bietet. Dominik Wunderli (Oberkirch, 2. März 2023)

Wohnungen in Sempach standen drei Monate leer

Sozialvorsteherin Luitgardis Sonderegger-Müller bestätigt, dass in den Räumen noch niemand wohnt. Warum dies so ist, weiss sie nicht. «Das muss die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) beantworten.» Ersatzabgaben müsse die Gemeinde aber bereits seit Dezember nur noch halb so viele leisten: «Angerechnet wird, was zur Verfügung steht, für die Belegung ist der Kanton zuständig und nicht die Gemeinde.» Probleme an der derzeitigen Situation sehe sie dann, wenn Gemeinden reguläre Wohnungen suchen und der Kanton diese anmietet, aber nicht belegt.

«Das kann Wohnungssuchenden nur schwer erklärt werden.»

Mit genau dieser Problematik sah sich der Sempacher Sozialvorsteher Hanspeter Achermann konfrontiert. Mitte November übernahm der Kanton zwei 4,5-Zimmer-Wohnungen in Sempach. Sie sollen mit zwei Betten pro Zimmer Platz für 12 Personen bieten. «Bis vor einer Woche standen die Wohnungen noch leer», so Achermann. Erst nach erneuter Rückfrage sei Bewegung in die Sache gekommen. Nun seien die ersten drei Personen eingezogen. Achermann zeigt zwar Verständnis für die «grosse Herausforderung», die das DAF zu bewältigen habe, aber: «Gerade in Sempach, wo der Wohnraum knapp ist, ist dieser Umstand für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar.»

Leichter Wohnungsüberschuss gemäss DAF

Aus dieser Situation leitet der erwähnte Oberkircher Anwohner das Paradox ab, dass noch immer Asylsuchende unterirdisch untergebracht werden – wie dies aktuell in Dagmersellen der Fall ist –, obwohl es offenbar oberirdisch freie Plätze gäbe.

Silvia Bolliger, Leiterin der zuständigen Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen, erklärt diesen Umstand mit einem sogenannten «Zwei-Phasen-Modell», das bei der Unterbringung von Schutz suchenden Personen zur Anwendung komme. Bei Asylunterkünften wie in Oberkirch, die 37 Plätze bieten, handle es sich um eine Grosswohngemeinschaft. «Sie dienen zur Unterbringung von Schutzsuchenden in der zweiten Phase.» Aufgrund der laufenden Gemeindezuweisung bestehe aktuell ein leichter Überschuss an individuellen Wohnplätzen, so Bolliger.

Die Asylunterkunft in Oberkirch umfasst das Hotel Feld und das Wohnhaus der Carrosserie Fischer. Dominik Wunderli (Oberkirch, 2. März 2023)

Unterirdische Unterkunft soll ausgesetzt werden

Anders sehe es bei den Zentrumsplätzen, die in der ersten Phase Anwendung finden, aus. Sie würden zur Unterbringung aller Personen aus dem ordentlichen Asylverfahren dienen und müssten mindestens 50 Plätze bieten, so Bolliger. «Hier ist der Bedarf leider nicht gedeckt.» Die erste Phase müssen alle Flüchtlinge durchlaufen. Das gilt seit kurzem auch für die Schutzsuchenden aus der Ukraine, so Silvia Bolliger. «Im Rahmen der Ukrainekrise musste aufgrund der sehr hohen täglichen Zuweisungen zu Beginn von diesem Zwei-Phasen-Modell abgewichen werden.»

Gemäss der Dienststellenleiterin dauert diese Phase rund vier Monate. Unter anderem würden den Geflüchteten Informationen zum Lebensalltag in der Schweiz vermittelt und erste Integrationsschritte erfolgen, wie zum Beispiel der Besuch von Deutschkursen.

Die Unterkunft in Dagmersellen dient mit ihren 70 Plätzen derzeit für die Unterbringung von Neuankömmlingen. Gemäss Silvia Bolliger ist das aber nicht mehr lange der Fall. «Mit der Übernahme der Containersiedlung in Meggen mit 96 Plätzen und der ebenfalls bevorstehenden Übernahme der Containersiedlung in Ebikon (160 Plätze) werden wir – zumindest vorübergehend – die Unterbringung in Zivilschutzanlagen wieder aussetzen können.»

In Oberkirch wird es gemäss Silvia Bolliger nicht mehr lange dauern, bis erste Flüchtlinge einziehen können. Dies soll «in den nächsten Wochen» passieren. Warum die Zeit zwischen der Übernahme und dem Bezug so lange dauert, erklärt Bolliger so: «Gerade in Grosswohngemeinschaften wie in Oberkirch muss organisatorisch noch einiges geregelt werden, bevor die ersten Personen einziehen können.» Dazu gehört gemäss der Asylchefin die Möblierung vornehmen oder ergänzen, Beschriftungen anbringen, die Abfallbewirtschaftung und die Reinigungsutensilien organisieren.

