Luzerner Asylwesen: Diese Familie steht kurz vor der Ausschaffung

Asylwesen Eine afghanische Familie steht kurz vor der Ausschaffung nach Kroatien: «Wir wurden behandelt wie Menschen dritter Klasse» Im Kanton Luzern leben 68 Menschen mit einem hängigen Wegweisungsentscheid nach Kroatien – ein Land, das laut diversen NGO-Berichten die Menschenrechte von Flüchtlingen missachtet. Eine betroffene Familie erzählt.

Ein Beitrag der BBC vom Januar 2021 zeigt ein Flüchtlingscamp im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Einige Männer waschen ihre Kleidung in einem eisigen Bach und vereinzelt stehen die abgebildeten Menschen mit Sandalen im Schnee. Im Hintergrund zu sehen sind Khosh Mohammadi und sein damals vierjähriger Sohn Mohammad. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was die kurz bevorstehende Einreise nach Kroatien für sie bedeuten wird.

Die Familie Mohammadi hat einen Wegweisungsentscheid nach Kroatien und weiss nicht, wie lange sie noch in der Schweiz bleiben kann. Hier zu sehen ist sie in Ebersecken, wo sie zu Hause ist. Bild: Pius Amrein (Ebersecken, 16. 3. 2023)

Gemeinsam mit Ehefrau Halime und seinen drei Kindern will Mohammadi schnellstmöglich nach Westeuropa weiterziehen. Die Familie ist seit mehreren Jahren auf der Flucht vor politischer Verfolgung in Afghanistan und hat ein klares Ziel vor Augen: Sie möchte in die Schweiz oder nach Deutschland, wo ihre ältesten Söhne bereits Schutz gefunden haben. Einer von ihnen wurde in Fribourg vorläufig als Flüchtling aufgenommen.

Familie Mohammadi muss nach Kroatien

Ihre Zieldestination hat die Familie Mohammadi in der Zwischenzeit erreicht – zumindest vorläufig. Vor zwei Jahren kam sie in die Schweiz und ist via Bundesasylzentrum Chiasso und Durchgangszentrum Sonnenhof in Emmenbrücke in eine Wohnung in Ebersecken gezogen. In dieser kleinen Ortschaft in der Gemeinde Altishofen gehen die beiden jüngeren Kinder auch zur Schule, die älteste Tochter besucht den Unterricht in Nebikon.

Wie lange sie hier noch bleiben können, wissen sie jedoch nicht. Sie sind Sans-Papiers und haben einen rechtskräftigen Wegweisungsentscheid. Bereits beim Erstgespräch mit den Behörden in Chiasso sei ihnen nahegelegt worden, dass die Schweiz ihr Asylgesuch nicht prüfen werde. Kroatien ist zuständig, ein Dublin-Fall.

Das regelt das Dublin-Abkommen Die Dublin-Verordnung regelt, welches Land unter den Mitgliedsstaaten für das jeweilige Asylgesuch zuständig ist – dies mit dem Ziel, dass jedes Gesuch nur von einem Staat behandelt wird. Mitglieder des Dublinraums sind alle EU-Staaten sowie die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. In den meisten Fällen hat sich jenes Land um das Gesuch zu kümmern, in das die schutzsuchende Person zuerst eingereist ist. Die Familie Mohammadi hatte auf der Flucht zwar zuerst Asyl in Griechenland beantragt, aufgrund der dort herrschenden Aufnahmebedingungen verzichtet die Schweiz aber weitgehend auf Dublin-Rücksendungen. Ausnahmen gibt es teilweise bei Menschen, die in Griechenland bereits einen Schutzstatus erhalten haben.

«Das Problem ist der Fingerabdruck», sagt Khosh Mohammadi immer wieder. Er und seine Familie haben an der kroatischen Grenze ihre Personalien hinterlassen – laut eigenen Aussagen, nachdem ihnen versichert wurde, dass ihre Einreise nicht als Asylgesuch gelten werde. Die Familie Mohammadi zählt gemäss Angaben des Staatssekretariats für Migration (SEM) zu insgesamt 68 Menschen im Kanton Luzern, die über einen hängigen Wegweisungsentscheid nach Kroatien verfügen.

NGOs warnen vor Polizeigewalt

Zurück nach Kroatien gehen wolle Mohammadi auf keinen Fall: «Wir wurden dort behandelt wie Menschen dritter Klasse», sagt er und beschreibt, wie er und seine Mitmenschen von der Grenzpolizei geschlagen und gezwungen wurden, ihr gesamtes Hab und Gut abzugeben. Zudem seien sie mehrmals illegal wieder nach Bosnien zurückgewiesen worden. Auch seine Frau Halime Mohammadi erzählt von einem «bleibenden» Erlebnis an der Grenze. Unter Druck sei sie gewaltvoll dazu gezwungen worden, ihre Fingerabdrücke abzugeben. «Diese Angst vergesse ich nie in meinem Leben», sagt sie.

Gegen den Wegweisungsentscheid des SEM ging die Familie Mohammadi deshalb bis vor das Bundesverwaltungsgericht, erhielt am 25. Januar aber einen negativen Entscheid. Seither leben sie von Nothilfe.

Die Erzählungen von Khosh und Halime Mohammadi lassen sich nicht überprüfen, jedoch gibt es Nachweise von zahlreichen ähnlichen Vorfällen: Die Organisationen Solidarité sans frontières sowie die Schweizerische Flüchtlingshilfe haben Fälle von Gewalt gegen Flüchtende sowie systematische illegale Rückweisungen – sogenannte Pushbacks – der kroatischen Behörden dokumentiert. In ihren Berichten kritisieren sie die Ausschaffungspraxis des SEM und fordern, dass die Dublin-Ausschaffungen nach Kroatien eingestellt werden.

Politische Stimmen bis auf Kantonsebene

Auch Stimmen aus der Politik gehen auf diese Berichte ein. Auf Bundesebene waren die Aufnahmebedingungen Kroatiens zuletzt während der Frühjahrssession ein Thema: Als Antwort auf eine Interpellation der grünliberalen Nationalrätin Katja Christ hielt der Bundesrat fest, dass die Berichte der Pushbacks nicht in Zusammenhang mit den Rückschaffungen im Rahmen des Dublin-Abkommens stehen würden und nicht geplant sei, die Wegweisungen auszusetzen.

Gegen diesen Entscheid gibt es Widerstand aus den Kantonen – nach der Waadt und Bern nun auch aus Luzern. Wie es in einer Mitteilung heisst, fordert der Verein Solinetz Luzern gemeinsam mit der SP und den Grünen den Kanton dazu auf, Dublin-Ausschaffungen nach Kroatien per sofort zu unterbrechen. Mittels einer dringlichen Anfrage der Grünen-Kantonsrätin Laura Spring wird dieses Anliegen zudem im Parlament thematisiert.

Jedoch noch nicht in der laufenden Session: Das Luzerner Parlament folgte der Empfehlung der Regierung und lehnte die dringliche Behandlung mit 74 zu 38 Stimmen ab. Neben den Grünen und der SP unterstützen auch die Mehrheit der GLP sowie vereinzelte Mitte-Mitglieder das Anliegen. Justiz- und Sicherheitsvorsteher Paul Winiker (SVP) fand, es müsse nicht unmittelbar behandelt werden. «Zudem liegt die Zuständigkeit nicht beim Kanton Luzern, sondern beim Bund.»

Der Bund entscheidet, der Kanton führt aus

In der Schweiz ist ausschliesslich das Staatssekretariat für Migration dafür zuständig, Asylgesuche zu prüfen. Liegt ein Wegweisungsentscheid vor, ist dessen Vollzug hingegen in der Verantwortung des Wohnkantons – wobei dieser laut SEM aber keinen subjektiven Ermessensspielraum hat. «Kommen die Kantone ihrer Verpflichtung nicht nach, kann das SEM eine Streichung der Subventionen vornehmen», heisst es auf Anfrage. Zu solchen Fällen sei es in der Vergangenheit auch schon gekommen, nicht aber im Kanton Luzern.

Letzterer führt den Rückführungsprozess nicht nur für das eigene Gebiet, sondern auch für das Bundesasylzentrum Glaubenberg im Kanton Obwalden durch. Als Gegenleistung erhält er vom Bund Kompensationen –je nach Anzahl der vollzogenen Ausschaffungen hat er weniger Asylplätze zur Verfügung zu stellen. Gemäss Angaben des SEM kam es im vergangenen Jahr zu 540 Vollzügen ab Glaubenberg. Im Kanton Luzern waren es im gleichen Zeitraum 408 Wegweisungen, in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres 91. Wie viele Menschen nach Kroatien ausgeschafft wurden, kann das SEM auf Anfrage nicht beantworten.

Klar ist jedoch, dass die Familie Mohammadi bis zum Schluss dagegen ankämpfen wird, Teil dieser Statistik zu werden. «Ich kooperiere, gehe aber nicht freiwillig», sagt Khosh Mohammadi. Nach Jahren der Flucht wolle er endlich arbeiten, den Kindern eine Ausbildung ermöglichen. «In Kroatien sehe ich keine Zukunft.»

FDP fordert konsequenten Vollzug Auch der Altishofer Kantonsrat Andreas Bärtschi (FDP) beschäftigt sich mit dem Vollzug von Wegweisungen. In einem Ende Januar eröffneten Vorstoss fordert er von der Regierung eine «Klärung, wie effizient die Rückweisungen durchgeführt werden», wie es in der Medienmitteilung heisst. Die gesetzlichen Grundlagen erachtet er als genügend, jedoch stocke es in der Umsetzung. In seiner Interpellation bezieht er sich auf vorläufig Aufgenommene mit einem Ausweis F: Diesen Status erhalten Menschen mit einem abgelehnten Asylgesuch, die aus unterschiedlichen Gründen nicht rückgeführt werden können. So soll der Regierungsrat etwa aufzeigen, wie er bei der Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sicherstellt, dass nur solche Personen berücksichtigt werden, die integriert sind und die Rechtsordnung beachten. Weiter will Bärtschi wissen, wie die offenen Fälle schnellstmöglich abgearbeitet werden können.

