Asylwesen Kanton Luzern nimmt die Zivilschutzanlage in Dagmersellen für die Notunterbringung in Betrieb Die Unterbringung sämtlicher geflüchteter Personen erschwert sich weiter. Deshalb nimmt der Kanton Luzern die Zivilschutzanlage in Dagmersellen für die kurzfristige Unterbringung per sofort in Betrieb – sie bietet Platz für 80 Personen. 24.11.2022, 17.21 Uhr

Die Zivilschutzanlage in Dagmersellen wird per sofort und nur kurzfristig als Notunterkunft für geflüchtete Personen in Betrieb genommen. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Aktuell befinden sich laut Mitteilung über 6400 geflüchtete Personen in der Zuständigkeit des Kantons Luzern. Davon stammen rund 3900 Personen aus dem ordentlichen Asyl- und Flüchtlingsbereich und 2500 Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S.