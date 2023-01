Schwarzenberg: Kanton Luzern übernimmt Truppenunterkunft

Asylwesen Kanton Luzern übernimmt Truppenunterkunft Eigenthal – auch Hotel Albana in Weggis wird geprüft Die Unterkunft in der Gemeinde Schwarzenberg soll Platz für 80 bis 100 Personen bieten. Noch aber ist unklar, ob die Liegenschaft tatsächlich genutzt werden muss. Offene Fragen gibt es auch in Weggis. 16.01.2023, 10.43 Uhr

Der Kanton Luzern übernimmt die Truppenunterkunft Eigenthal ab Mitte Januar von Armasuisse (Bundesamt für Rüstung). Die Liegenschaft in der Gemeinde Schwarzenberg soll als Notunterkunft Platz für 80 bis 100 Personen geflüchtete Personen dienen. Noch aber sei seitens Kanton unklar, ob und wann er die Unterkunft in Betrieb nehmen muss.

So geschieht die Übernahme im Rahmen einer Eventualplanung, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Klar ist: Der Zustrom von geflüchteten Personen verbleibt «auf einem hohen Niveau», wie es heisst. So wurden dem Kanton im Dezember 260 Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingswesen zugewiesen. Auch im Januar kommen voraussichtlich pro Tag rund zehn Personen neu dazu. «Entsprechend ausgelastet sind die kantonalen Unterbringungsstrukturen und neu geschaffene Plätze werden schnell besetzt», schreibt der Kanton.

Das Hotel Albana in Weggis. Bild: Edith Meyer

Falls eine Vorbereitung und Inbetriebnahme der Unterkunft notwendig werden sollte, übernimmt die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) die Betreuung der untergebrachten Personen. Die Unterkunft steht dem Kanton vorerst bis Ende Juli 2023 zur Verfügung.

Besitzer von Hotel Alba will Liegenschaft zur Verfügung stellen

Derweil wird das Hotel Albana in Weggis als temporäre Flüchtlingsunterkunft geprüft. So sei der Besitzer mit dem Kanton in Kontakt getreten und habe angeboten, die Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, wie der Gemeinderat Weggis schreibt. Man sei grundsätzlich offen für eine temporäre Nutzung. Denn: «Damit kann die Gemeinde ein Zeichen der Solidarität setzen und ihren Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise leisten.»

Noch aber gelte es, diverse Fragen zu klären. Unklar sei etwa, ob und zu welchem Zeitpunkt die Liegenschaft bewohnbar gemacht und der Mietvertrag abgeschlossen werden könne oder wie lange die Umnutzung dauern würde. Zusätzlich müsse die Betreuung der geflüchteten Personen durch den Kanton sichergestellt werden. Auch stellt die Gemeinde klar, dass für die Instandstellung des Hotels einzig der Besitzer verantwortlich sei – die Gemeinde beteilige sich nicht an den Kosten.

Gleichzeitig würde die Gemeinde Weggis finanziell entlastet, da sie keine Ersatzabgaben an den Kanton mehr entrichten müsste – so wäre das Gemeindesoll für die Aufnahme von Flüchtlingen dank der temporären Flüchtlingsunterkunft erfüllt. (lga/em)