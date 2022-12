Asylwesen Ruswil will bei Flüchtlingsunterkunft mitsprechen – und Sicherheitspatrouillen Noch bevor die Zivilschutzanlage Wolfsmatt beherbergen kann, stellt Ruswil Forderungen an den Kanton. So befürchtet man unter anderem Nutzungskonflikte. 22.12.2022, 17.03 Uhr

Derzeit bereitet der Kanton Luzern die Zivilschutzanlage Wolfsmatt in Ruswil als mögliche Notunterkunft vor. So sollen dort bei Bedarf Flüchtlinge Platz finden. Bevor dies geschieht, fordert Ruswil vom Kanton nun aber «entsprechende Betriebs- und Sicherheitskonzepte», wie es in einer Mitteilung heisst. Damit soll «eine für alle befriedigende Lösung» möglich sein.