Asylwesen Ukraineflüchtlinge: 64 Luzerner Gemeinden müssen Ersatzabgaben zahlen Zehn Wochen hatten die Gemeinden Zeit, genügend Plätze für Flüchtlinge zu organisieren. Nun zeigt sich: Nur 16 Ortschaften erfüllen das Aufnahmesoll. Reto Bieri 12.09.2022, 12.20 Uhr

Im Juni hatte der Luzerner Regierungsrat den Verteilschlüssel für Personen aus dem Asyl- und Migrationsbereich aktiviert und die Gemeinden aufgefordert, innert zehn Wochen genügend Unterkunftsplätze zur Verfügung zustellen. Der Verteilschlüssel beträgt pro 1000 Einwohnende 23,5 Unterbringungsplätze, der Erfüllungsgrad 75 Prozent.

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Zivischutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Wie die Regierung am Montag mitteilt, erfüllen 64 Gemeinden die Vorgaben nicht oder nur teilweise. Sie müssen deshalb eine Ersatzabgabe bezahlen. Die Höhe beträgt pro Tag und nicht aufgenommene Person für die ersten beiden Monate zehn Franken. Danach wird sie schrittweise erhöht und liegt ab dem siebten Monat bei 40 Franken. Das Geld wird an jene Gemeinden umverteilt, die ihr Aufnahmesoll übererfüllen, heisst es in der Mitteilung. Da diese Umverteilung gemäss gesetzlicher Grundlage jeweils am Ende eines Kalenderjahrs erfolge, könne zur Höhe der zu leistenden Abgaben, beziehungsweise zu den Bonuszahlungen, zurzeit noch keine Aussage gemacht werden.

Seit Ablauf der Frist haben laut der Mitteilung zehn der betroffenen Gemeinden die per 1. September geforderten 75 Prozent ihres Aufnahmesolls erfüllt, davon haben sieben Gemeinden bereits die per 1. Dezember geforderten 90 Prozent ihrer Aufnahmepflicht erfüllt. Sechs Gemeinden hätten ihr Aufnahmesoll bereits vor Aktivierung der Gemeindezuweisung zu über 100 Prozent erreicht. Somit hätten die Gemeinden mit Stichtag 1. September bisher insgesamt 843 Plätze der per 1. Dezember geforderten 3344 Plätze geschaffen.

Guido Graf: «Situation bleibt anspruchsvoll»

Wie der Kanton weiter mitteilt, habe die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) seit Mitte März ihre Unterbringungskapazitäten kontinuierlich erhöht und unabhängig von der Gemeindezuweisung rund 1900 neue Plätze geschaffen. Regierungspräsident Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor, sagt, die Lage bleibe trotz grosser Anstrengungen von Kanton und Gemeinden höchst anspruchsvoll. «Aufgrund der raschen und hohen Zuweisungen müssen wir alle neu geschaffenen Plätze im Nu wieder belegen. Dass der bezahlbare Wohnraum knapp ist, stellt uns alle – Kanton sowie Gemeinden – vor grosse Herausforderungen.»

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechne damit, dass bis zum Herbst insgesamt zwischen 80’000 und 120’000 geflüchtete Personen aus der Ukraine in der Schweiz den Status S beantragen werden. Auch die ordentliche Asylmigration nehme zu. Das SEM rechnet hier mit rund 18’000 Personen, welche bis Ende Jahr in der Schweiz Asyl beantragen werden. Gemäss Verteilschlüssel muss der Kanton Luzern 4,8 Prozent der Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich übernehmen.