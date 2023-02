Tiefe Sozialhilfe: Flüchtlinge ziehen Kanton Luzern vor Gericht

Asylwesen Zu tiefe Sozialhilfe: Ukrainische Flüchtlinge ziehen den Kanton Luzern vor Gericht Wegen der tiefen Beiträge der Asylsozialhilfe fordern 39 ukrainische Geflüchtete eine Überprüfung vor Kantonsgericht. Ein Parlamentarier wirft der Regierung zudem Zweckentfremdung von Bundesgeldern vor. Reto Bieri Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzern gehört zu jenen Kantonen mit den tiefsten Sozialhilfebeiträgen für Asylsuchende: 14.15 Franken pro Tag und Person sind es in einer Einzelunterkunft, 11.50 Franken in einer Kollektivunterkunft, etwa einer Zivilschutzanlage. Sozialhilfebezüger mit Schweizer Pass sowie anerkannte Flüchtlinge erhalten mit 33.90 Franken mehr als das Doppelte.

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Bereits im vergangenen Sommer wurden im Kantonsrat die tiefen Sozialhilfebeiträge für Asylsuchende kritisiert. Die Luzerner Regierung beschloss zwar, sie per Anfang 2023 an die Teuerung anzupassen. Für Grüne-Kantonsrat Urban Frye reicht diese Erhöhung von 2,5 Prozent bei weitem nicht aus: «Damit erhalten Asylsuchende pro Tag gerade mal 20 bis 30 Rappen mehr», ärgert er sich.

Da er es in den vergangenen Monaten nicht geschafft habe, den zuständigen Regierungsrat Guido Graf (Mitte) dazu zu bewegen, die Asylhilfe «auf ein menschenwürdiges Niveau» anzuheben, beschreite man nun den Rechtsweg. Konkret haben 39 betroffene Flüchtlinge einen Antrag beim Kantonsgericht eingereicht. Dieses soll prüfen, ob die kantonale Asylverordnung mit übergeordnetem Bundesrecht konform ist.

Den Rechtsweg könne man nur beschreiten, wenn Betroffene selber die Überprüfung verlangten, begründet Frye. Vertreten werden die 39 Flüchtlinge durch einen Anwalt, die Kosten und die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt Urban Frye. Er ist Initiant des ukrainischen Kulturzentrums Prostir in Reussbühl.

Aus diesem Umfeld stammen denn auch alle Unterzeichnenden. Frye betont, das Anliegen betreffe sämtliche Asylsuchenden, nicht nur jene mit Schutzstatus S. «Mit so wenig Geld kann man kein menschenwürdiges Leben führen.» Nötigenfalls werde man den Fall vor Bundesgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Kanton Luzern soll sich im Mittelfeld bewegen

Laut Frye verletzt der Kanton Luzern nämlich die Bundesverfassung, Bundesrecht sowie die Menschenwürde. Der Stadtluzerner hat sich dazu die Mühe gemacht, die entsprechenden Debatten zur Asylsozialhilfe, die vor einigen Jahren im Bundesparlament geführt wurden, nachzulesen. Dabei habe er festgestellt, dass der Bundesgesetzgeber den «unmissverständlichen Willen ausdrückt, Kantone und Bund sollen unter gemeinsamem finanziellem Aufwand ein Sozialhilfeansatz von rund 20 Prozent unter demjenigen der einheimischen Bevölkerung garantieren.»

Der Kanton Luzern hingegen liege mit rund 60 Prozent deutlich darunter. Nach Meinung von Frye sollte sich der Kanton Luzern bei der Asylsozialhilfe im schweizerischen Mittelfeld bewegen, was rund 16 bis 20 Franken pro Person und Tag wäre.

Frye wirft dem Luzerner Regierungsrat zudem vor, er zweckentfremde Bundesgelder. So bezahlt die Eidgenossenschaft den Kantonen für die Asylsozialhilfe pro Person einen Beitrag von monatlich rund 550 Franken. Luzern zahlt im Durchschnitt hingegen nur etwa 350 Franken an die Flüchtlinge aus. «Der Kanton macht mit jedem geflüchteten Menschen, für die er Beiträge vom Bund bekommt, einen Gewinn von rund 200 Franken», so Frye. Wo das Geld lande, habe ihm der Kanton bislang nicht beantworten können.

Graf stellt Erhöhung der Asylsozialhilfe in Aussicht

Pro Asylsuchenden erhält der Kanton Luzern vom Bund insgesamt rund 1500 Franken pro Monat. Darin sind die besagten 550 Franken Sozialhilfe enthalten, aber auch Kosten wie Miete und Krankenkasse. Frye stört sich daran, dass der Kanton die Mietverträge nicht offenlegt. Ihm seien mehrere Fälle bekannt, wo in der Liegenschaft Libellenhof in Luzern, die in naher Zukunft abgebrochen wird, für ein einzelnes Zimmer 900 Franken in Rechnung gestellt werde. Weiter könne er belegen, dass man andernorts einer Frau pro Monat 150 Franken für WC-Papier und Waschmittel abgezogen habe.

Auf den Vorwurf, der Kanton würde an den Flüchtlingen verdienen, geht Guido Graf auf Anfrage nicht ein. Das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) erarbeitet laut dem Gesundheitsdirektor aktuell einen Änderungsentwurf der Kantonalen Asylverordnung, dies habe man bereits mehrfach kommuniziert.

«Dieser soll eine Erhöhung der Ansätze der wirtschaftlichen Sozialhilfe für Personen aus dem Asylbereich beinhalten.» Mit der Überprüfung der Ansätze habe man bereits vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine begonnen, so Graf weiter. Das GSD plane, den Entwurf noch im ersten Halbjahr 2023 in die öffentliche Vernehmlassung zu geben.

Tagespauschale liegt zwischen 9.70 und 26.80 Franken Wie die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) in einem Positionspapier schreibt, liegt in den Kantonen die Tagespauschale in einer individuellen Unterkunft zwischen 9.70 und 26.80 Franken für Einzelpersonen und zwischen 35 und 62.40 Franken für eine vierköpfige Familie. Verglichen mit dem Skos-Grundbedarf liege die Asylsozialhilfe somit bei Einzelpersonen um 19 bis 71 Prozent unter den Ansätzen der einheimischen Bevölkerung, bei einer vierköpfigen Familie um 10 bis 50 Prozent. Aus fachlicher Sicht liessen sich tiefere Sozialhilfeansätze nicht rechtfertigen, weil damit die Integration behindert werde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat in einem Urteil vom 29. Juni 2022 die Unterstützungsansätze für vorläufig Aufgenommene als zu tief eingestuft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen