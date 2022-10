«Auf ein Foto mit...» «Beim Fotografieren ist man der Natur sehr nahe»: Vinzenz Blum aus Egolzwil über Sonnenuntergänge, Schnappschüsse und den richtigen Zeitpunkt Bild: Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 30. Juni 2022) Jeden Tag landen zig wunderschöne Bilder im Posteingang unserer Redaktion. Um unsere Hobbyfotografen vorzustellen, gibt es hier den fünften Teil unserer neuen Leserreporter-Serie «Auf ein Foto mit...»: Vinzenz Blum aus Egolzwil. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 30.10.2022, 17.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Schon in jungen Jahren habe ich mich fürs Fotografieren interessiert. Damals war ich etwa 20 Jahre alt. Seitdem bin ich immer ein wenig mehr am Fotografieren. Seit meiner Pensionierung kann mich voll und ganz meinem Hobby hingeben.

Über den Hobbyfotografen Vinzenz Blum Bild: PD Vinzenz Blum (70) ist pensioniert und lebt mit seiner Frau in Egolzwil. Der ehemalige Chemielaborant geht gerne wandern, imkert eigenen Honig und fotografiert für sein Leben gern. Dabei sind Kameras der Marke Sony und Canon seine treuen Begleiter.

Haben Sie sich das Fotografieren selbst angeeignet?

Ja, ich habe da ein gutes Buch, was mir die Techniken erklärt und wo ich oft nachschlage. Einen Fotokurs oder ähnliches habe ich noch nie besucht.

In der Natur lauern die besten Motive – und dieser Mann hat einen guten Blick dafür: Leserreporter Vinzenz Blum mit seiner Kamera. Bild: Jakob Ineichen (Wauwilermoos, 20. September 2022)

Was fotografieren Sie am liebsten – und warum?

Vorwiegend fotografiere ich Landschaften. Ich bin aber auch nachtaktiv, sprich ich versuche mich auch gerne mal an der Milchstrasse. Beim Wandern entdeckte ich die Bergseen, die mich immer wieder faszinieren. Aber auch unsere Seen in der Region inspirieren mich immer wieder aufs Neue!

Beim Fotografieren ist man der Natur sehr nahe – man beobachtet diese intensiver, das fasziniert mich. So zum Beispiel der Tyndall-Effekt, den ich schon oft in Egolzwil beobachten konnte:

Ein Spaziergang im nebligen Wald hat seinen Reiz: Wenn die Luft feucht genug ist, werden die Strahlenbündel der Sonne sichtbar (Tyndall Effekt). Bild: Vinzenz Blum (Egolzwil, 4. Februar 2022)

Am liebsten bin ich in der Natur unterwegs. Das Wauwilermoos mit seiner unverbauten Landschaft fasziniert mich jeden Tag aufs Neue. So eine Ebene sieht man heutzutage nicht mehr oft in der Schweiz. Jede Stimmung ist individuell und nicht gleich wie jede andere. Das finde ich sehr spannend und faszinierend.

Abendstimmung im Wauwilermoos. Bild: Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 22. August 2022)

Wie gehen Sie vor, um die besten Bilder zu bekommen?

Vielfach schaue ich mir das Wetter an. Manchmal gehe ich leer heim, wenn zum Beispiel das Licht nicht stimmt. Dann versuche ich es später noch einmal. Meine Frau begleitet mich oft auf meinen Touren. Die grösste Herausforderung ist, das Motiv zu finden und dieses dann auch noch ins richtige Licht zu setzen. Da kann es dann schon einmal vorkommen, dass ich auf einer Wanderung erst eine halbe Stunde nach meinen Gspändli am vereinbarten Ziel bin und unterwegs stehen bleibe. Man muss für tolle Motive einfach die Augen offen halten. Und bei Wanderungen auch einmal einen Blick zurück werfen. (grinst)

Haben Sie Ihre Kamera immer dabei?

Ich versuche es. Wenn ich sie mal vergessen habe, dann nehme ich auch das Handy. Aber es ersetzt die Kamera halt nicht. Die Lichtstimmungen sind mit der Spiegelreflexkamera viel besser festhaltbar. In den Bergen bin ich immer mit der Fotoausrüstung unterwegs, um die tollen Kulissen festzuhalten.

Sie fotografieren oft wunderschöne Sonnenuntergänge. Wie machen Sie das?

Fotografieren ist eine Geduldsprobe: Licht und Schatten verändern sich ständig. Manchmal braucht es eine gute Portion Intuition, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht. So kam es auch schon einmal es vor, dass sich drei Fotografen im Umkreis von zehn Metern einem Sonnenuntergang widmeten. Das war lustig. Wir diskutierten, dass solche Stimmungen fast süchtig machen können!

Was war das Spannendste, was Sie jemals fotografiert haben?

Vor etwa zwei Jahren gab es eine Schneelawine am Titlis. Ich war vis-a-vis auf der Fürenalp unterwegs, als die Lawine runter kam. Ich hörte Donnergrollen, sah eine Staubwolke. Es blieb mir kaum Zeit, um einen geeigneten Standpunkt aufzusuchen. Ich konnte auch nicht lange studieren, welche Einstellungen ich an meiner Kamera wähle. Manchmal muss es einfach schnell gehen und man muss sofort das Bild schiessen – sonst ist der Moment vorbei. Darum machte ich einfach ein paar Schnappschüsse, einer davon schaffte es dann auch im Februar 2020 in die Luzerner Zeitung.

Dieses Bild landete am 14. Februar 2020 auf der Forum-Seite der «Luzerner Zeitung» Bild: Vinzenz Blum

Fotografieren Sie nur privat oder kann man Ihre Bilder auch irgendwo anders noch bestaunen – ausserhalb unseres Portals?

Ich schicke meine Bilder auch oft an SRF Meteo. Dort wurde eines meiner Aufnahmen im Jahr 2020 zum Bild des Monats März gekürt. Daran hatte ich sehr Freude. Mein Gewinnerbild zeigt den Mauensee mit einem spektakulären Sonnenuntergang.

Das Gewinnerbild: Sonnenuntergang am Mauensee. Bild: Vinzenz Blum

Einmal habe ich in Luzern bei einem Fotowettbewerb mit dem Titel «Eroberung der Nacht» den 1. Preis gewonnen. Mein Bild war damals das beste von 150 Einsendungen und zeigt weidende Kühe vor der Milchstrasse in Engelberg.

Milchkühe unter der Milchstrasse in Engelberg. Bild: Vinzenz Blum

Haben Sie schon einmal an eine Ausstellung gedacht?

Die Gemeinde Egolzwil hat mich schon angefragt, ob ich meine Bilder fürs Kulturzentrum zur Verfügung stellen möchte. Ausstellungen habe ich aber bisher noch keine gemacht. Meine Bilder öffentlich zu zeigen, das wäre schon noch das Ziel. Da ich aber lieber im Moment lebe und aktiv Fotos machen möchte, statt sie daheim zu vertechnisieren, habe ich bisher auch keine Fotobücher oder Kalender oder ähnliches erstellt. Das ist ein grosser Aufwand. Ich bin lieber in der Natur statt am PC.

Eine Auswahl von Vinzenz Blums Bildern:

Tolle Sicht zum Schibegütsch! Vinzenz Blum (Schrattenfluh, 23. September 2022) Nach Sonnenuntergang gibt es jetzt wieder Kürbissuppe! Vinzenz Blum (Egolzwil, 9. September 2022) Herbstliche Idylle beim Bannalpsee! Vinzenz Blum (Bannalp, 6. September 2022) Zwei Schönlinge, der Parasolpilz! Vinzenz Blum (Egolzwil, 21. September 2022) Grandiose Rundsicht auf dem Tomlishorn! Vinzenz Blum (Tomlishorn, 30. August 2022) Eine Steingeiss mit ihrem Jungen entdeckt Vinzenz Blum (Pilatus, 27. August 2022) Wunderschöner Sonnenuntergang auf dem Pilatus! Vinzenz Blum (Pilatus, 30. August 2022) Aufgehender Supermond über den Urneralpen (Schlossberg). Vinzenz Blum (Egolzwil, 13. Juli 2022) Spektakulärer Sonnenaufgang auf dem Pilatus! Vinzenz Blum (Pilatus Kulm, 27. August 2022) Die ersten wunderschönen Alpenrosen am Trübsee entdeckt! Vinzenz Blum (Engelberg, 5. Juni 2022) Die Rinder geniessen die weite Sicht! Vinzenz Blum (Beichlen, 19. August 2022) Die Sonnenblumen machen der Sonne Konkurrenz im Strahlen! Vinzenz Blum (Schötz, 8. Juli 2022) Der letztjährige Schnee ist weg, die Gletscher leiden sehr! Vinzenz Blum (Diavolezza GR, 14. August 2022) Die wunderschöne Wollköpfige Kratzdistel! Vinzenz Blum (Pontresina, 14. August 2022) Gewitterstimmung über dem Wauwilermoos! Vinzenz Blum (Egolzwil, 8. Juni 2022) Starke Gewitterfront durchgezogen! Vinzenz Blum (Egolzwil, 5. Juni 2022) Gewitterstimmung über dem Wauwilermoos! Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 5. Juni 2022) Abendstimmung über dem Kornfeld! Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 28. Mai 2022) Ein Farbtupfer an diesem trüben Tag! Vinzenz Blum (Egolzwil, 24. Mai 2022) Morgenstimmung, Mohn im Kornfeld! Vinzenz Blum (Egolzwil, 23. Mai 2022) Sommer im Mai macht Spass! Vinzenz Blum (Sempach, 19. Mai 2022) Sonnenaufgang über dem wertvollen Getreidefeld! Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 17. Mai 2022) Der Bergfrühling hält Einzug! Vinzenz Blum (Engelberg, 14. Mai 2022) Sonnenaufgang im Wauwilermoos! Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 10. Mai 2022) Blütenmeer in der Apfelbaumplantage! Vinzenz Blum (Egolzwil, 30. April 2022) Verschneite Tannen wie im tiefsten Winter! Vinzenz Blum (Egolzwil, 3. April 2022) Der Winter ist zurück gekehrt! Vinzenz Blum (Egolzwil, 1. April 2022) Das schöne Wetter lässt die Krokusse spriessen! Vinzenz Blum (Engelberg, 22. März 2022) Frostiger Sonnenaufgang im Wauwilermoos! Vinzenz Blum (Wauwilermoos, 15. März 2022) Saharastaub in der Luft! Vinzenz Blum (Egolzwil, 15. März 2022) Die Biene ist im Frühjahr vom wertvollen Pollen und Nektar angewiesen! Vinzenz Blum (Egolzwil, 2. März 2022) Die Schneeglöckchen faszinieren immer wieder! Vinzenz Blum (Egolzwil, 2. März 2022) Nebliger Sonnenaufgang im Wauwilermoos! Vinzenz Blum (Wauwilermoos,

26. Februar 2022) Etwas Frühlingsstimmung am Seeli! Vinzenz Blum (Egolzwil, 25. Februar 2022) Die letzten Sonnenstrahlen erzeugten wie eine Explosion am Himmel! Vinzenz Blum (Wauwil, 20. Februar 2022) Wie lange wohl ist die Alphütte im Schnee versunken? Vinzenz Blum (Engelberg, 12. Februar 2022) Abendstimmung am Sempachersee! Vinzenz Blum (Sempach, 6. Februar 2022) Morgenstimmung über dem Pilatus! Vinzenz Blum (Wauwil, 6. Februar 2022) Ein Spaziergang im nebligen Wald hat einen Reiz, manchmal kann man einen Tyndall Effekt bestaunen! Vinzenz Blum (Egolzwil, 4. Februar 2022) Abendstimmung vom feinsten, wahrscheinlich steht die Linde nicht mehr so lange. Sie ist letztes Jahr vom Blitz getroffen worden, eine Junge steht bereits neben dran! Vinzenz Blum (Ahorn, 29. Januar 2022) Auf der Platenegg strahlte plötzlich die Sonne über dem Brienzergrat. Vinzenz Blum (Sörenberg, 26. Januar 2022) Eine perfekte Piste und viel Sonnenschein: Was will man mehr! Vinzenz Blum (Engelberg, 19. Januar 2022) Begegnung mit einem Engel auf dem Menzberg! Vinzenz Blum (Menzberg, 21. Dezember 2021) Die unzähligen Wolken verzaubern die Winterlandschaft! Vinzenz Blum (Menzberg, 15. Dezember 2021) Der Sonnenuntergang ist immer wieder ein Spektakel! Vinzenz Blum (Ahorn, 22. November 2021) Die Novembersonne lässt die Birken aufleuchten! Vinzenz Blum (Ahornalp, 14. November 2021) Ein mystischer, nebliger Morgen, die Sonne bringt das Buchenlaub zum leuchten! Vinzenz Blum (Wauwil, 12. November 2021) Ein Glückspilz auf dem Santenberg gefunden. Der Krause Glucke ist ein seltener Gourmet Pilz und hatte einen Durchmesser von ca. 40 cm! Vinzenz Blum (Egolzwil, 3. November 2021) Es herrscht Flugbetrieb am Himmel! Vinzenz Blum (Egolzwil, 22. Oktober 2021) Der Feuersalamander ist noch eifrig unterwegs bevor er in die Winterstarre geht! Vinzenz Blum (Egolzwil, Santenberg, 8. Oktober 2021)

