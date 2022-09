Auf Wachstumskurs Kriens ist so gross wie noch nie und begrüsst den 29'0000sten Einwohner Zum ersten Mal überschreitet die Einwohnerzahl der Stadt Kriens die 29'000er-Grenze. Für Neuzuzüger Jérôme Brunner gibt's Blumen. 02.09.2022, 11.57 Uhr

Er wechselt von Stadt zu Stadt, von Luzern nach Kriens: Jérôme Brunner ist der 29'000ste Krienser. Denn die ständige Wohnbevölkerung ist per Ende August erstmals konstant über 29’000 geblieben. Das teilt die Stadt Kriens auf ihrer Website mit. Natürlich lobt der Neuzuzüger seinen Wohnort: Die Wohnung habe Gartenanschluss, liege im Grünen, sei gut erschlossen. Faktoren eben, die den Lebensraum Kriens auszeichnen würden. Brunner sagt es in dem Bericht so:

«Wir sind gut hier angekommen.»

Neuzuzüger Jérôme Brunner (Mitte) mit Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf (links) und Barbara Estermann, Abteilungsleiterin Bevölkerungsdienste. Bild: Stadt Kriens

Noch im Jahr 2000 betrug die ständige Wohnbevölkerung in Kriens knapp 24’500 Menschen. 2014 stieg sie erstmals über 27’000, um in den Folgejahren wieder unter diese Marke zu sinken. 2016 waren es wieder 27’000. Vier Jahre dauert es, bis Kriens die Einwohnerzahl die Marke von 28’000 überstieg. Nun waren es zwei Jahre, bis die Marke von 29’000 erreicht war. Mit Blick auf die vielen neuen Wohnungen, die derzeit im Nidfeld, rund um den Mattenhof-Kreisel oder auch anderswo in der Stadt entstehen, dürfte die 30'000er-Grenze wohl bald geknackt werden. (hor)