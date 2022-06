Geistlich Pharma baut Produktion in Wolhusen aus

Ausbau Geistlich Pharma schafft in Wolhusen bis zu 80 neue Arbeitsstellen und baut ein neues Logistikzentrum Das Familienunternehmen blickt auf gute Geschäftsjahre zurück, die Nachfrage nach ihren Produkten der Medizinaltechnik ist stark gestiegen. Deshalb investiert die Firma so viel wie noch nie am Standort Wolhusen, um mehr Produkte abwickeln zu können. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

In den kommenden Jahren will Geistlich Pharma mit dem Bauprojekt The Hub in den Produktionsstandort Wolhusen investieren. Der Ausbau sei nötig, um «genügend Kapazitäten für das kontinuierliche Wachstum» zu schaffen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Der Geschäftsführer Ralf Halbach erklärt auf Nachfrage: