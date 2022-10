Ausbildung Lehrbetriebe buhlen um ihren Nachwuchs –mit Tiktok-Videos, die Hunderttausende begeistern Die Lehrstellensuche – für viele Unternehmen eine Herausforderung; sie suchen händeringend nach neuen Talenten. Dabei setzten sie auf jenen Kanal, der bei Jugendlichen besonders hip ist: Tiktok. Robino Rich Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

In einem Tiktok-Video schaufelt ein Bauarbeiter in orangener Schutzkleidung von Hand einen Erdhaufen zur Seite und fragt seinen Kollegen: «Hey, wie lange müssen wir eigentlich noch schaufeln?» Dieser antwortet: «Noch fünfeinhalb Stunden. Dann haben wir Feierabend.» Dann wechselt das Bild und es wird erklärt, «wie ein Tag auf der Baustelle wirklich aussieht». Man lerne etwa, wie man «Projekte plant und umsetzt, und dafür braucht man mehr als eine Schaufel»:

Videos wurden schon 600'000-mal angesehen

Mit solchen Internetvideos auf Tiktok erreicht die Lötscher Tiefbau AG aus Malters unter der Adresse tiktok.com/@loetscherplusgruppe nicht selten über 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In den Videos zu sehen ist der 26-jährige Brasilianer Emanuel Marques alias Nino, der es zu geniessen scheint, vor der Kamera zu stehen oder zu tanzen. Seit dem 2. September erklärt er den rund 4300 Tiktok-Followerinnen und -Followern von Lötscher, wieso eine Ausbildung im Baugewerbe spannend und mit Verantwortung verbunden ist. Insgesamt wurden die Videos schon über 600'000-mal angesehen.

In einem weiteren Video räumt Nino ebenfalls mit Vorurteilen auf. «Da verdient man ja nix», heisst es in diesem Clip etwa. Nun, wie viel man in einer Lehre, zumindest bei Lötscher, verdienen kann, erfährt man in einem weiteren Tiktok-Clip, nämlich mit dem Leistungslohn bis zu 2500 Franken pro Monat. 160'000 Aufrufe hatte dieser Clip. Lustig geht es in diesem Video zu und her:

Mit den Videos will Lötscher Lehrlinge ansprechen. Warum hat sich die Lötscher Tiefbau AG für diese Art Tiktok-Clips entschieden? «Das Image der Bauberufe ist nicht gut und für den Nachwuchs unattraktiv», erklärt Anita Krummenacher, Marketingverantwortliche der Lötscher Tiefbau AG. Die Gesellschaft denke sofort an «schulisch schwache Schüler, schlechtes Wetter und überdurchschnittlich anstrengende Arbeiten». Dieses Image möchte Lötscher aufpolieren. Mit den modernen und kurzen Videos «möchten wir zeigen, wie abwechslungsreich und spannend der Arbeitsalltag im Baugewerbe ist und welche guten Perspektiven auf die Jugendlichen warten».

Tiktok ist voller möglicher Bewerberinnen und Bewerber

Mit rund einer Milliarde aktiven Nutzerinnen und Nutzern ist das chinesische Unternehmen Tiktok die sechstgrösste Social-Media-Plattform der Welt. Zum Erfolg schaffte es das Tech-Unternehmen mit kurzen Videoclips, die in der eigenen App selbst bearbeitet werden können. Die Möglichkeit, über die vor allem bei Jugendlichen beliebte Plattform neue Lehrlinge ansprechen zu können, sah auch der 59-jährige Alex Piazza aus Gisikon mit seiner Kommunikationsagentur Apimedia AG.

Seit 20 Jahren führt Piazza eine Kommunikationsagentur in Gisikon. Bild: Alexander Piazza

Unternehmen müssten «in der heutigen Zeit neu denken und mit der Zeit gehen», sagt er. Für Lötscher arbeitet Piazza seit fünf Jahren als Medienkommunikator.

«Als mir Lötscher vom Nachwuchsmangel erzählt hatte, war für mich klar, dass wir auf Tiktok setzen müssen»,

sagt Piazza. «In der App stecken so viele Möglichkeiten, um genau dort die Bewerberinnen und Bewerber abzuholen.»

Immer mehr Unternehmen entdecken das Potenzial

Die Idee kommt nicht nur bei den Tiktok-Userinnen und -Usern gut an, sondern auch beim Zentralschweizer Baumeisterverband, der aktuell intern eine eigene Tiktok-Kampagne prüft. Auch bei Lötscher ist man davon überzeugt, dass nun auch andere Bauunternehmer die vielversprechenden Möglichkeiten der sozialen Netzwerke erkennen und ebenfalls ihren Nachwuchs darüber suchen werden. In den letzten vier Jahren wurden im Kanton Luzern jeweils zwischen 180 und 190 Lehrverträge für Bauberufe abgeschlossen.

Siria Berli und Marvin Richner aus Reinach stehen mit 20 und 23 Jahren an der Spitze ihres neunköpfigen Unternehmens Swiss-Tok. Bild: Swiss-Tok

Produziert wurden die Videos für Lötscher von Marvin Richner und Siria Berli aus Reinach, auch im echten Leben ein Paar. Im März 2022 gründeten die beiden 20- und 23-Jährigen ihre Swiss-Tok GmbH, sie produzieren auch für internationale Firmen wie Swiss oder Best Smile. «Durch unsere Videos kommen effektiv deutlich mehr Bewerbungen bei den Unternehmen an», sagt Marvin Richner, Geschäftsführer von Swiss-Tok. «Unser Motto ist: Wer nicht auffällt, ist weg.»

Swiss-Tok produziert die Videos für Lötscher, hier an einem Set. Bild: Marvin Richner

Auch andere Branchen setzen auf Tiktok. Bei Galliker Transport in Altishofen hat man das Potenzial von Social Media erkannt und startete noch vor Lötscher ebenfalls eine Tiktok-Kampagne unter tiktok.com/@galliker_transport_ag. Das erste Video des Luzerner Transportunternehmens ging ebenfalls viral und erreichte innerhalb weniger Stunden über 200’000 Aufrufe. «Wir sind selber ein bisschen erschrocken», sagt Martina Steiger, Personalverantwortliche bei Galliker Transport, über die enorme Reichweite. Galliker Transporte hat für den Tiktok-Auftritt mit der Lehrstellenplattform Yousty zusammengearbeitet. Ziel sei es, «den Beruf des Strassentransportfachmanns oder -frau auf eine coole Art und Weise bei Jungen präsentieren zu können. Und Tiktok ist jener Kanal, der von dieser Generation am meisten benutzt wird».

