Urner Lernende brechen Lehre drei Mal seltener ab als Genfer

Ausbildung Urner Lernende brechen Lehre dreimal seltener ab als ihre Genfer Kolleginnen und Kollegen Lehrverträge werden in der Zentralschweiz seltener aufgelöst als in anderen Regionen. Und wenn doch, fällt der Wiedereinstieg hier leichter. Liegt es am Durchhaltevermögen der Jugendlichen oder an der tieferen Maturitätsquote? Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi in Luzern informieren sich Schülerinnen und Schüler über die unterschiedlichsten Berufe. Jakob Ineichen (3. November 2022)

Es ist meistens die erste Unterschrift, die Jugendliche unter einen Vertrag setzen. Zusammen mit den Eltern und dem Lehrbetrieb vereinbaren sie, sich für zwei bis vier Jahre in einem Beruf ausbilden zu lassen. Doch in schweizweit Tausenden Fällen pro Jahr muss der Lehrvertrag aufgelöst werden. Durchschnittlich ist das bei fast einem Viertel der Fall, wie aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Doch bei den Lernenden, die 2017 ihre Ausbildung begonnen haben und deren Bildungsverlauf bis Ende 2019 erfasst wurde, gibt es grosse kantonale Unterschiede.

Mit Ausnahme des Kantons Zug ist die Quote der Lehrvertragsauflösungen in der ganzen Zentralschweiz tiefer als im Durchschnitt. Im Kanton Uri wird weniger als jede siebte Lehre abgebrochen. In Nidwalden, Luzern, Schwyz und Obwalden ist es weniger als jede fünfte. Zum Vergleich: In Neuenburg und im Tessin ist es rund jede dritte Lehre, in Genf sogar 38 Prozent. Anzumerken ist, dass die Auflösung eines Lehrvertrags nicht gleich einem Lehrabbruch gleichkommt. Davon ist erst die Rede, wenn keine Anschlusslösung gefunden wird; zum Beispiel der Wechsel von einer vierjährigen zu einer artverwandten dreijährigen Lehre oder ein Wechsel des Lehrbetriebs. Die sogenannte Wiedereinstiegsquote vermittelt aber ein ähnliches Bild wie die Quote der Lehrvertragsauflösungen.

Schulisch starke Lernende

Der Kanton Uri erreicht bei den Lehrvertragsauflösungen die schweizweit tiefste Quote. Was ist das Erfolgsrezept? «Die berufliche Grundbildung ist im Kanton Uri sehr gut verankert», sagt Yvonne Slongo, Leiterin des Amts für Berufsbildung. Auch schulisch starke Lernende entschieden sich für den Weg der beruflichen Grundbildung. Und das senke wiederum das Risiko, wegen ungenügender schulischer Leistungen den Lehrvertrag auflösen zu müssen. Der Kanton Uri gehöre seit Jahren auch zu denjenigen Kantonen in der Schweiz mit der höchsten Abschlussquote auf Sekundarstufe II.

Die Amtsleiterin fügt an: «In gewissen Fällen kommt es vor, dass eine lernende Person in der Berufsfachschule Mühe hat, vom Niveau her mitzukommen. Dann wird nach Absprache mit allen Involvierten eine neue Lösung gesucht; aus einer vierjährigen Lehre wird eine inhaltlich verwandte dreijährige; oder aus einer dreijährigen Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis wird eine zweijährige mit eidgenössischem Berufsattest.»

Jugendliche eng begleitet

Es gebe auch Fälle, in denen ein Lehrvertrag aus betrieblichen Gründen aufgelöst werden müsse. Auch dann würden vom Amt für Berufsbildung zusammen mit den Betroffenen Lösungen gesucht. So oder so: Auch bei der Wiedereinstiegsquote nach Lehrabbruch sind die Zentralschweizer Kantone vorne, was laut Slongo für eine enge Begleitung der Jugendlichen spreche.

Den Urner Jugendlichen attestiert Yvonne Slongo eine vergleichsweise hohe Durchhaltefähigkeit. Die Haltung sei: «Was man anfängt, wird auch zu Ende geführt.» Zudem werde die Berufswahlvorbereitung mit Berufsinformations- und Schnuppertagen sehr ernst genommen. Auch die Unternehmen würden einen hohen Anteil zum Erfolgsmodell Berufslehre beitragen. Gemäss dem Bundesamt für Statistik ist der Anteil von Lehrstellen an den gesamten Vollzeitstellen in den Firmen nirgends so hoch wie im Kanton Uri. «Dabei unterstützen wir die Firmen am besten, wenn wir den administrativen Aufwand gering halten.»

Vielzahl an Anknüpfungspunkten

Dominic Wetli, Leiter der Urner Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, bestätigt, dass die Berufswahlvorbereitung einen hohen Stellenwert hat. Zu Klassen- und Elternveranstaltungen kommen Berufsinformationstage während der Herbstferien, Berufswahltage, Klassenbesuche der Zebi in Luzern, der Besuch von 2.- und 3.-Lehrjahr-Stiften in Klassen der zweiten Oberstufe, Schnupperwochen und eine persönliche Berufsberatung im BIZ Uri. «Das Interesse der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Berufswahl ist sehr hoch», konstatiert Wetli.

Einziges Problem sei, dass gewisse Firmen die Schülerinnen und Schüler zu frühen Lehrstellenzusagen drängen würden. Damit könne der Berufswahlprozess in manchen Fällen nicht vollständig durchgeführt werden. Das spreche man bei den Lehrbetrieben aber immer wieder an, so Wetli. Auch, weil sich das Problem in Uri im Gegensatz zu anderen Kantonen verschärfen könne. Die Schülerzahlen seien seit Jahren stagnierend oder gar rückläufig: «Das Reservoir an potenziellen Lehranfängern wird also kleiner, was die Wirtschaft dann – angesichts des Fachkräftemangels – eben umso stärker dazu verleitet, die Lernenden früher zu selektionieren.»

Kantone mit hoher Gymiquote im Nachteil

Beim Blick in eine andere Statistik des Bundesamts für Statistik fällt ein Zusammenhang zwischen hoher Lehrabbruchquote und Maturitätsquote auf. So besuchen in Uri gerade einmal 13,5 Prozent der Lernenden ein Gymnasium, was den schweizweit tiefsten Wert bedeutet. Die Kantone der West- und Südschweiz mit ihren hohen Lehrabbruchquoten weisen hingegen auch die höchsten Maturitätsquoten auf. Der Zusammenhang bestätigt sich auch innerhalb der Zentralschweiz: Zug hat in der Region die höchste Maturitätsquote und den höchsten Anteil an Lehrvertragsauflösungen.

Wissenschaftlich bestätigen lässt sich der Zusammenhang aber nicht. Irene Kriesi, Forscherin an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung, sagt: «Unseres Wissens gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, warum die französischsprachigen Kantone und das Tessin höhere Lehrvertragsauflösungsquoten haben, beziehungsweise ob ein Zusammenhang besteht mit den höheren gymnasialen Maturitätsquoten.» Dies hänge auch damit zusammen, dass die Gründe für Lehrvertragsauflösungen vielfältig seien und deren Bedeutung nicht zwingend in allen Kantonen gleich sei.

Unabhängig davon will das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung derweil die Berufsbildung attraktiver gestalten. Es teilt auf Anfrage mit, dass sich der Bund zum Beispiel für optimale Übergänge zwischen den verschiedenen Bildungsstufen sowie ein auch horizontal durchlässiges Bildungssystem einsetze. «Damit es gelingt, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, ist der Bund jedoch auf seine Partner angewiesen.» Gemeint sind grosse Firmen und KMU sowie Berufsverbände.

Welche Berufe besonders von Lehrvertragsauflösungen betroffen sind, lässt sich nicht regional aufschlüsseln. Schweizweit zählen bei Lernendenzahlen von mindestens 300 Personen Restaurationsfachmann/-frau EFZ (42,1 Prozent), Coiffeuse/Coiffeur EFZ (35,8 Prozent) und Maler/-in EFZ (33,8 Prozent) zu den herausforderndsten Lehrberufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen