Kanton Luzern - «Auch in einem Bergdorf kann Kunst spriessen»: Eine Ausstellung zeigt das vielfältige Hergiswiler Kulturschaffen

«Auch in einem Bergdorf kann Kunst spriessen»: Eine Ausstellung zeigt das vielfältige Hergiswiler Kulturschaffen Mundartdichter, Künstlerin und Theaterregisseur: Die Werke von elf Hergiswiler Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur sind noch bis am 20. November zu sehen. Reto Bieri 03.11.2022, 17.00 Uhr

Hergiswil am Napf liegt zwar abseits der Durchgangsrouten, weist jedoch eine bedeutende Zahl an Kunstschaffenden auf. Diesem Umstand wird aktuell in der Ausstellung «Kultur-Schaffen» in der Napf-Galerie im Gemeindehaus Rechnung getragen. Werke und Leben von elf Künstlerinnen und Künstlern mit Bezug zu Hergiswil sind noch bis am 20. November zu sehen.

Ausstellungsbesuchende betrachten ein Mosaikbild mit Fotos von Peter Helfenstein. Bild: PD

Darunter ist etwa der 1990 verstorbene Mundartforscher und -dichter Josef Zihlmann, in der Region besser bekannt als «Seppi a de Wiggere». Oder der 1989 verstorbene Künstler Peter Kunz Opfersei, der in die USA auswanderte, verschiedene Kunstpreise gewann und Bilder im Guggenheim-Museum in New York ausstellen konnte. Die Ausstellung zeigt natürlich auch noch lebende Persönlichkeiten, etwa den Theaterregisseur Louis Naef oder die Künstlerin Monika Müller.

Besucherinnen und Besucher an der Vernissage vor der Stellwand, welche Josef Zihlmann alias «Seppi a de Wiggere» gewidmet ist. Bild: Peter Helfenstein (Hergiswil, 28. Oktober 2022)

Treibende Kräfte hinter der Ausstellung sind Hermenegild Heuberger, Hans-Peter Kunz, Isidor Kunz und Peter Schwegler. Die vier arbeiten laut Heuberger schon seit fast 50 Jahren immer wieder an kulturellen Projekten im Dorf. Auslöser für «Kultur-Schaffen» war ein 2017 erschienenes Buch zum 800-Jahr-Jubiläum der Luzerner Gemeinde. «Ein Jahr später hatte Isidor Kunz die Idee, dieses vielfältige kulturelle Leben in einer Ausstellung zu zeigen», so Heuberger. Wegen Corona mussten sie das Unterfangen um zwei Jahre verschieben.

Hermenegild Heuberger. Bild: Pius Amrein

Die Motivation für die Ausstellungsmacher ist laut Heuberger, zu zeigen, «dass das Kulturschaffen auch in einer abgelegenen Berggemeinde reichlich spriessen kann». Heuberger ist dabei gleich doppelt gefordert; er ist nicht nur Mitorganisator, sondern stellt auch selber aus. Der 69-jährige Karikaturist, Redaktor, Buchgestalter und Fotograf lebt seit bald 50 Jahren im Dorf. Als jungen Primarlehrer verschlug es ihn von Emmenbrücke an den Fuss des Napfs. Diesen Beruf hängte er ab 1985 an den Nagel und arbeitete vollberuflich als Karikaturist und Illustrator. Er war zudem viele Jahre Mitglied der Arbeitsgruppe Kulturförderung des Kantons Luzern.

Kunstschaffende stellen ihr Werk vor

Um eine vertiefte Auseinandersetzung zu ermöglichen, werden laut Heuberger parallel zur Ausstellung sogenannte Vertiefungsveranstaltungen durchgeführt. Durch einen Vortrag oder ein Gespräch sollen die Kulturschaffenden beziehungsweise eine Vertreterin oder ein Vertreter ihre Werke vorstellen.

«Alle elf Kunst- und Kulturschaffenden haben einen direkten Bezug zu Hergiswil», betont Heuberger. «Sie sind in Hergiswil geboren oder haben hier gewohnt und gearbeitet, oder sie wohnen und arbeiten aktuell noch im Ort.» Man habe sich auf die elf Kulturschaffenden beschränkt «im Wissen darum, dass die Ausstellung noch viel breiter hätte gezeigt werden können». Zum Beispiel würden jene fehlen, die mit Holz arbeiten, ebenso die plastischen Künstlerinnen und Künstler sowie der Bereich Musik.

Ein Besuch lohne sich auch für Nicht-Hergiswilerinnen und -Hergiswiler, so Heuberger: «Viele der Ausstellenden haben mit ihren kulturellen Arbeiten weit über die Gemeindegrenzen hinaus gewirkt – und wirken heute noch national oder international.»

Hinweis: Die Ausstellung ist jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Daten der Vertiefungsanlässe: Peter Kunz Opfersei, 5. November, 15 Uhr. Louis Naef, 6. November, 15 Uhr. Hansjörg Pfäffli, 12. November, 15 Uhr. Monika Müller, 12. November, 16.30 Uhr. Peter Helfenstein, 13. November, 15 Uhr. Maria Kunz-Hodel, 13. November, 16.30 Uhr. Josef Lustenberger, 19. November, 15 Uhr. Michael Achermann, 20. November, 15 Uhr. Josef Schwegler, 20. November, 16.30 Uhr.

