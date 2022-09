Auszeichnung «Der Weinbau befindet sich in einem starken Aufschwung»: Das sind die besten Weine der Zentralschweiz Zum fünften Mal führte der Kanton Luzern den Wettbewerb «Die besten Zentralschweizer Weine» durch. In fünf Kategorien wurde der jeweils beste Wein gekürt. Nachdem letztes Jahr für die Winzerinnen und Winzer herausfordernd war, steht heuer eine rosige Ernte in Aussicht. Pascal Linder Jetzt kommentieren 15.09.2022, 19.05 Uhr

Von hier stammen die Trauben des Siegerweines: Markus Gries, Präsident der Weinbaugenossenschaft Saffergarten. Bild: Boris Bürgisser (Altwis, 15. September 2022)

Spanien, Frankreich, Italien, oder eher Portugal? Beim Stichwort Wein denken viele zuerst an die grossen, sonnenreichen Weinanbaugebiete dieser Welt. Doch auch in der Zentralschweiz wird Wein hergestellt. Und geht es nach Martin Wiederkehr, Juryleiter des Wettbewerbs «Beste Zentralschweizer Weine 2022», überzeugen die hiesigen Tropfen mit «sehr hoher Qualität».

Bei der diesjährigen Durchführung wurden 44 Weine eingereicht, deutlich weniger als in den Vorjahren. Grund für den Rückgang seien die schwierigen Bedingungen im letzten Jahr, so Wiederkehr: Frost, Hagel sowie die Pilzkrankheit Falscher Mehltau hätten die Ernte um rund 60 Prozent reduziert. Trotz unvorteilhafter Bedingungen seien alle eingesandten Weine fehlerfrei gewesen.

Der beste Zentralschweizer Weisswein kommt aus dem Seetal

Der Sieger aus der Kategorie «Weisswein sortenrein» etwa stammt aus dem Luzerner Seetal, vom Südwesthang des Lindenbergs. Die Weinbaugenossenschaft Saffergarten aus Altwis wusste mit einem Riesling-Silvaner, Jahrgang 2021, zu überzeugen. Markus Gries, Präsident der Weinbaugenossenschaft Saffergarten, zeigt sich hocherfreut über die Auszeichnung:

«Für uns ist es eine grosse Ehre, dass wir solch guten Wein produzieren dürfen. Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit.»

Markus Gries freut sich über die Auszeichnung. Bild: Boris Bürgisser (Altwis, 15. September 2022)

Harmonisch, ausgeglichen und spritzig, so beschreibt Markus Gries seinen prämierten Wein. Der Schlüssel zum Erfolg sei zum einen die gute Lage des Weinbergs – der Moränenboden verleihe dem Wein durch den hohen Kalkanteil eine kräftige Struktur. Zum anderen habe man in den vergangenen Jahren die Produktion verbessern können, indem man zusammen mit der Kellerei den Wein weiterentwickeln konnte. Überdies blieben die Rebberge in Altwis vom Hagel weitestgehend verschont, erklärt Gries.

Das sind Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs Kategorie Weisswein sortenrein

Siegerwein: Riesling-Silvaner 2021

Weinbaugenossenschaft Saffergarten, Altwis

Siegerwein: Riesling-Silvaner 2021 Weinbaugenossenschaft Saffergarten, Altwis Weisswein Assemblage

Siegerwein: J Muscat Sec 2021

Weinbau Mariazell, Sursee

Siegerwein: J Muscat Sec 2021 Weinbau Mariazell, Sursee Rotwein sortenrein

Siegerwein: Tellen Cabernet Jura Barrique 2019

Weingut Tellen, Kägiswil

Siegerwein: Tellen Cabernet Jura Barrique 2019 Weingut Tellen, Kägiswil Rotwein Assemblage

Siegerwein: Trienger Türstetrunk 2019

Weinbau Barmet & Zihler, Triengen

Siegerwein: Trienger Türstetrunk 2019 Weinbau Barmet & Zihler, Triengen Rosé, Federweiss, Blanc de Noir

Siegerwein: Abt Ambros Rosé 2021

Weingut Klosterhof, Aesch

Am Ende wurden insgesamt 15 Zentralschweizer Weine nominiert: Vier stammen aus dem Gebiet Vierwaldstättersee, vier aus dem Seetal, sechs aus der Region Sempachersee und eine Nomination stammt aus dem Kanton Obwalden.

Politprominenz in der Jury

Wie ist die Jury bei der Prämierung vorgegangen? In einer Vorselektion bewertete ein Expertenteam rund um Juryleiter Martin Wiederkehr die eingesendeten Weine. Zu bewerten gab es Weine aus den Kategorien Weisswein sortenrein, Weisswein Assemblage, Rotwein sortenrein, Rotwein Assemblage sowie Rosé-Federweiss-Blanc de Noir.

Nach der Vorselektion kam eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik und der Weinszene zum Einsatz, um die jeweiligen Kategoriensieger zu küren.

Die Sieger aller Kategorien mit der Jury sowie Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik. Bild: PD

Rosige Ernteerträge erwartet

Die besten Zentralschweizer Weine aus diesem Jahr sind also gekürt. Damit stellt sich die Frage, wie die Weine nächstes Jahr schmecken werden. Nachdem die Winzerinnen und Winzer bei der letzten Ernte mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen hatten, sehen die Prognosen für die laufende Ernte rosig aus. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern rechnet heuer mit rund 600 Tonnen Ernteerträgen in der Zentralschweiz. Damit dürfte die Ernte rund zweieinhalbmal höher ausfallen als im Vorjahr.

Juryleiter Martin Wiederkehr amtet auch als Geschäftsführer des Weinbauzentrums Wädenswil. Er sagt:

«Wir erwarten eine durchschnittliche Erntemenge mit sehr guter Qualität.»

Im Vergleich zum Vorjahr herrschten heuer ideale Wetterbedingungen: Die überdurchschnittliche Trockenheit im Sommer vermochte den Reben nicht viel anzuhaben. Wiederkehr: «Reben sind im Vergleich zu anderen Kulturen sehr trockenresistent, sie suchen mit ihren tiefen Wurzeln das Wasser im Untergrund.»

Mit diesen Prognosen darf man also gespannt sein, welche Zentralschweizer Weine nächstes Jahr ausgezeichnet werden. Der Wettbewerb «Beste Zentralschweizer Weine» wurde vor fünf Jahren vom Kanton Luzern ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Produktion von Qualitätsweinen in der Zentralschweiz zu fördern. Der Weinbau in der Zentralschweiz befinde sich in einem starken Aufschwung, sagt Wiederkehr. Seine Devise: «Wenn man sich für einen Zentralschweizer Wein entscheidet, hat man eine gewisse Sicherheit für ein gutes Produkt.»

