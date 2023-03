Badi Reiden Wegen fehlender Wertschätzung und Sticheleien: Gesamter Verwaltungsrat hat genug – und tritt nicht zur Wiederwahl an Der gesamte Verwaltungsrat der Badi Reiden hört im Juni auf. Einerseits aus zeitlichen Gründen, andererseits wegen des schlechten Verhältnisses zur IG Reiden. Livia Fischer 17.03.2023, 17.39 Uhr

«Einige interessante Neuigkeiten» hatte der Verwaltungsrat der Badi Reiden in seiner Einladung zur Medieninformation versprochen. Und Wort gehalten: Nebst guten Neuigkeiten wie einem Rekordumsatz und der Tatsache, dass es keinen unmittelbaren Sanierungsbedarf mehr gibt, stand das weitere Vorgehen bezüglich der Schadenersatzforderungen im Zentrum. Erstmals nannte der Verwaltungsrat öffentlich, welche Firma der Badi 2,5 Millionen Franken schulden soll: die AK Bautreuhand, die Sitze in Kriens, Zug und Zürich hat.

Stephan Michel, Vera Schwizer und Krystian Lasek beenden ihre Zeit im Verwaltungsrat der Badi Reiden. Bild: Nadia Schärli (Reiden, 15. 12. 2021)

Dem Unternehmen oblag die Bauleitung der Badi-Sanierung, die um den entsprechenden Betrag überschritten wurde. Wie ein Untersuchungsbericht später feststellte, waren die massiv höheren Kosten auf die schlechte Aufgleisung des Bauprojekts zurückzuführen.

Im Mai vergangenen Jahres machte der Verwaltungsrat die Forderung geltend und gewährte der AK Bautreuhand zwei Fristverlängerungen. Eine Stellungnahme blieb bis heute aus. Geschieht bis Ende Monat nichts, ist das Angebot der aussergerichtlichen Einigung Geschichte. «Dann werden wir den gerichtlichen Weg einschlagen müssen», sagte Verwaltungsratspräsident Krystian Lasek.

Geduldsfaden ist gerissen

Mit der Nennung der Firma setzt der Verwaltungsrat nun Druck auf. Die vorherige Enthaltung sei aus strategischen Gründen getroffen worden. Verwaltungs- und Gemeinderätin Vera Schwizer erklärt: «Wir hofften auf eine friedliche Einigung, die keine hohen Wellen schlägt. Nur wurden wir immer vertröstet. Jetzt ist der Geduldsfaden gerissen.»

Kommt die AK Bautreuhand der Schadenersatzforderung vollumfänglich nach, soll die erste Million in die Fertigstellung der Aussenbadsanierung investiert werden. Geplant ist zudem eine naturorientierte «Beachbar-Ecke» mit Steingarten und Eidechsen. Die restlichen anderthalb Millionen würden genutzt, um die Abschreibungen zu reduzieren.

Viel Zeitaufwand für wenig Geld

Erst am Schluss liess das Gremium die Bombe platzen: Der gesamte Verwaltungsrat tritt im Juni nicht zur Wiederwahl an. «Für uns ist die Reise mit der nächsten Generalversammlung zu Ende. Wir können die Badi mit gutem Gewissen an unsere Nachfolger übergeben», bilanzierte Lasek.

Dass sie einen Schlussstrich ziehen, begründeten die drei zunächst mit dem Faktor Zeit. Dann rückte Lasek damit raus, dass ihn auch der Umgang mit seiner Person gestört habe. Und meint damit Aussagen wie jene der IG Reiden, dass der Verwaltungsrat «abkassiert» habe.

Sowohl Lasek als auch der dritte Verwaltungsrat, Stephan Michel, stellten klar: Geld war nie der Antrieb gewesen. So hätten sie zu einem deutlich tieferen Stundenansatz gearbeitet als auf dem freien Arbeitsmarkt. Hinzu komme, dass sie «sehr viele Stunden» gar nicht aufgeschrieben hätten. Lasek zum Beispiel sei in den vergangenen 20 Monaten 71 Mal in der Badi gewesen.

Warnungen ignoriert

Auch Michel sagte: «Aus gewissen Bevölkerungskreisen fehlte die Wertschätzung, konkret seitens der IG Reiden. Sie haben immer wieder gegen uns geschossen, ohne Details zu kennen.» Das direkte Gespräch hätten sie nie gesucht. «Vera Schwizer haben sie an der Gemeindeversammlung zudem als Geiss betitelt. Das ist ein absolutes No-Go.»

Die Finanzvorsteherin selbst sagt: «Die Arbeit war spannend, wir haben viel erreicht. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich fand, ich liege glaub lieber rum, als dass ich mir solche Sachen anhören muss.» Michel und Lasek, die keine Reidener sind, geben an, das politische Umfeld unterschätzt zu haben.

Nun liegt es an der Gemeinde, eine Nachfolge zu suchen. Ein paar Ideen hätten sie schon, spruchreif sei aber noch nichts, sagte Bauvorsteher Willi Zürcher – und drückte sein Bedauern darüber aus, dass gleich alle drei aufhören. Gemeindepräsident Josua Müller dankte dem Verwaltungsrat und zeigte sich zuversichtlich: «In meinen fast 60 Jahren habe ich gelernt, dass es am Schluss noch immer eine Lösung gegeben hat.»