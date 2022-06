Ballwil Rechnung im Minus 01.06.2022, 07.26 Uhr

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 296'000 Franken und somit um 61'000 Franken schlechter ab, als im Budget 2021 vorgesehen. Grund ist die Einnahme einer Mehrwertab­gabe aus der Umzonung des ehemaligen Belimed-Areals, welche aufgrund kantonaler Buchungsvorschriften in einen Fonds des Eigenkapitals zweckbestimmt eingebucht werden musste. Die Entlastung der Erfolgsrechnung erfolgt somit nicht im Jahr 2021 wie budgetiert, sondern über mehrere Jahre verteilt, heisst es in der Abstimmungsbotschaft. Die Gemeindeversammlung findet am 8. Juni um 19.30 Uhr im Gemeindesaal statt.