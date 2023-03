Nach CS-Debakel: SP fordert Luzerner Regierung zum Handeln auf

Bankenkrise Nach Credit-Suisse-Debakel: SP fordert Luzerner Regierung zum Handeln auf Der Regierungsrat soll prüfen, welches finanzielle Risiko die Kantonalbank für die öffentliche Hand bedeutet. Die SP reicht dazu zwei Vorstösse ein. 24.03.2023, 09.26 Uhr

Die Filiale der Credit Suisse am Schwanenplatz in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 3. 2023)

Das Ende der Credit Suisse führt bei der SP Kanton Luzern zu Fragen in Bezug auf die Luzerner Kantonalbank. Zur Klärung hat die Partei zwei parlamentarische Anfragen eingereicht. Noch sei unklar, wie stark die Luzerner Bevölkerung die Auswirkungen spüren werde, «aber der Regierungsrat muss sich jetzt diesen Fragen stellen», wird der Adligenswiler Kantonsrat Jörg Meyer in einer Mitteilung zitiert.

Als Mehrheitsaktionär und aufgrund der Staatsgarantie gegenüber der LUKB sei der Kanton Luzern hohen finanziellen Risiken ausgesetzt. Die SP will von der Regierung deshalb wissen, in welcher Form und Regelmässigkeit eine Risikobeurteilung stattfindet und wie in einem Krisenfall reagiert werden könne. (rbi)